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11 immobilienobjekte total found
Geschäft 589 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 589 m²
Madrid, Spanien
Fläche 589 m²
Auf Verkauf Gewerberäume in den Vororten von Madrid. Das Anwesen verfügt über einen einzigar…
$1,77M
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Geschäft 290 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 290 m²
Madrid, Spanien
Fläche 290 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem zuverlässigen Mieter in einem Wohngebiet von Madrid.Umwel…
$1,41M
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Geschäft 900 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 900 m²
Madrid, Spanien
Fläche 900 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter in einem prestigeträchtigen Gebiet von Madrid.Umwe…
$3,67M
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Geschäft 126 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 126 m²
Madrid, Spanien
Fläche 126 m²
Zu verkaufen Gewerberäume mit einem Mieter im renommierten Zentrum von Madrid.Umwelt:Wohnber…
$2,77M
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Geschäft 975 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 975 m²
Madrid, Spanien
Fläche 975 m²
Eckzimmer mit Mieter zu verkaufen in einer der dicht besiedelten Gegenden von Madrid.Umwelt:…
$4,27M
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Geschäft 533 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 533 m²
Madrid, Spanien
Fläche 533 m²
Auf Verkauf Eckzimmer mit einem Mieter im historischen Zentrum von Madrid.Die Anlage verfügt…
$2,89M
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Geschäft 137 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 137 m²
Madrid, Spanien
Fläche 137 m²
Auf Verkauf Eckzimmer mit einem Mieter im Zentrum von Madrid.Das Anwesen verfügt über eine s…
$6,44M
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Geschäft 502 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 502 m²
Madrid, Spanien
Fläche 502 m²
Zu verkaufen Gewerberäume mit einem zuverlässigen internationalen Mieter in einem Wohngebiet…
$1,04M
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Geschäft 104 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 104 m²
Madrid, Spanien
Fläche 104 m²
Zu verkaufen Gewerberäume mit einem Mieter in einem respektablen Bereich von Madrid.Umwelt: …
$2,42M
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Geschäft 630 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 630 m²
Madrid, Spanien
Fläche 630 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem zuverlässigen Mieter in einem Wohngebiet von Madrid.Umwel…
$3,87M
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Geschäft 1 190 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 1 190 m²
Madrid, Spanien
Fläche 1 190 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter in einem prestigeträchtigen Gebiet von Madrid.Umwe…
$4,19M
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