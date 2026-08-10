Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Barcelona
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Barcelona, Spanien

;
gewerbeimmobilien
386
restaurants
59
hotels
6
büros
10
Geschäft Löschen
Alles löschen
76 immobilienobjekte total found
Geschäft 854 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 854 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 854 m²
Dreistöckige Gewerbeflächen mit zuverlässigen Mietern zum Verkauf im zentralen Geschäftsvier…
$1,13M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 148 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 148 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 148 m²
Ein Geschäftshaus in Barcelona wird verkauft. Umwelt: aktive Handelszone; Entwickelte…
$364,581
Eine Anfrage stellen
Geschäft 328 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 328 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 328 m²
Geschäftsräume zum Verkauf in unmittelbarer Nähe der Straße mit dem höchsten Verkehr in Barc…
$2,64M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Geschäft 275 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 275 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 275 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Barcelona.Umwelt: Das Anwesen befindet sich in der Gemeinde…
$457,173
Eine Anfrage stellen
Geschäft 5 182 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 5 182 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 5 182 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem zuverlässigen Mieter in den Vororten von Barcelona.Umwe…
$6,94M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 85 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 85 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 85 m²
Gewerberäume sind in unmittelbarer Nähe der Straße mit der höchsten Passierbarkeit in Barcel…
$1,22M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 270 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 270 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 270 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf mit zuverlässigen Mietern im zentralen Geschäftsviertel von Ei…
$868,050
Eine Anfrage stellen
Geschäft 200 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 200 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 200 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf mit einem Mieter im zentralen Bereich von Barcelona. Umwelt:Wo…
$692,125
Eine Anfrage stellen
Geschäft 65 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 65 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 65 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter in einem prestigeträchtigen Bereich von Barcelona.…
$370,368
Eine Anfrage stellen
Geschäft 79 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 79 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 79 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf mit einem Mieter im Zentrum von Barcelona.Umwelt:Universitätsp…
$312,498
Eine Anfrage stellen
Geschäft 160 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 160 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 160 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem Mieter in einem privilegierten zentralen Bereich von Ba…
$532,404
Eine Anfrage stellen
Geschäft 1 774 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 1 774 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 1 774 m²
Zu verkaufen Geschäftsräume mit einem Mieter in Barcelona. Umwelt:Wohngebiet des zentralen B…
$6,83M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 573 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 573 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 573 m²
Geschäftsräume mit einem zuverlässigen Mieter in Barcelona zum Verkauf.Umwelt:ein einzigarti…
$1,10M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 1 016 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 1 016 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 1 016 m²
Zu verkaufen Geschäftsräume mit einem Mieter in einer privilegierten Gegend von Barcelona.Um…
$5,79M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 1 971 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 1 971 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 1 971 m²
Zu verkaufen Gewerberäume in Santa Perpetua de Mogoda, nur 20 Kilometer von Barcelona. Das A…
$4,35M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 35 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 35 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 35 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf 190 Meter von der berühmten La Rambla - die Straße mit dem höc…
$225,693
Eine Anfrage stellen
Geschäft 322 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 322 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 322 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter im nächsten Vorort von Barcelona. Umwelt: Konsolid…
$483,793
Eine Anfrage stellen
Geschäft 382 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 382 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 382 m²
Ein exklusives Asset wird in einer der begehrtesten Gegenden von Barcelona zum Verkauf angeb…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 1 595 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 1 595 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 1 595 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf mit einem zuverlässigen Mieter im zentralen Bereich von Barcel…
$2,78M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 100 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 100 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 100 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem Mieter im Zentrum von Barcelona.Umwelt:Wohngebiet eines…
$416,664
Eine Anfrage stellen
Geschäft 40 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 40 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 40 m²
Gewerberäume in einem privilegierten Bereich der Stadt.Umwelt:der Hauptbahnhof der Stadt - S…
$844,902
Eine Anfrage stellen
Geschäft 150 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 150 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 150 m²
Zu verkaufen Geschäftsräume mit einem Mieter in einer privilegierten Gegend von Barcelona.Um…
$1,10M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 200 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 200 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 200 m²
Eine Prämisse mit einem zuverlässigen Mieter in Barcelona steht zum Verkauf.Umgebung:eine le…
$434,025
Eine Anfrage stellen
Geschäft 173 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 173 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 173 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf mit einem zuverlässigen Mieter in einem Wohngebiet von Barcelo…
$1,09M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 1 304 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 1 304 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 1 304 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in einem Wohngebiet von Barcelona.Umwelt:dichte Wohnentwicklun…
$1,42M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 460 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 460 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 460 m²
Zu verkaufen Geschäftsräume in Santa Perpetua de Mogoda, nur 20 Kilometer von Barcelona. Das…
$868,050
Eine Anfrage stellen
Geschäft 140 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 140 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 140 m²
Geschäftsräume mit einem zuverlässigen Mieter in einer respektablen Gegend von Barcelona ste…
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 680 m² in Sant Marti dAlbars, Spanien
Geschäft 680 m²
Sant Marti dAlbars, Spanien
Fläche 680 m²
Geschäftsräume mit einem Mieter in einem Wohngebiet von Barcelona stehen zum Verkauf.Umgebun…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 575 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 575 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 575 m²
Gewerbefläche mit einem Mieter in Barcelona zum dringenden Verkauf.Umgebung:Europas größtes …
$1,22M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 561 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 561 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 561 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem zuverlässigen Mieter in einem Wohngebiet von Barcelona. U…
$925,920
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen