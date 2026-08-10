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Neubauten zum Verkauf in Girne District

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Kyrenia
2
Catalkoy Esentepe Belediyesi
86
Girne Belediyesi
45
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
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Wohnanlage Pine Hill Residence
Wohnanlage Pine Hill Residence
Wohnanlage Pine Hill Residence
Wohnanlage Pine Hill Residence
Wohnanlage Pine Hill Residence
Wohnanlage Pine Hill Residence
Wohnanlage Pine Hill Residence
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$367,452
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
🌲 Pine Hill Residence — Panoramic Living in Esentepe, North CyprusDie Pine Hill Residence ist eine exklusive Boutique-Entwicklung mit Ruhe, Privatsphäre und atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer. Eingebettet auf einem erhöhten Grundstück in Esentepe, umgeben von Bergen und Natur, bietet d…
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Wohnanlage Sandscape Coastal Residences
Wohnanlage Sandscape Coastal Residences
Wohnanlage Sandscape Coastal Residences
Wohnanlage Sandscape Coastal Residences
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Wohnanlage Sandscape Coastal Residences
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$359,378
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Sandscape Coastal Residences | EsentepeTrue Beachfront Leben 🌊Sandscape Coastal Residences ist eine exklusive Strandentwicklung in Esentepe, einer der am schnellsten wachsenden Küstenregionen Nordzyperns.Dieses Projekt bietet direkten Zugang zum Strand, einen ununterbrochenen mediterranen Bl…
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Wohnanlage Malibu 5
Wohnanlage Malibu 5
Wohnanlage Malibu 5
Wohnanlage Malibu 5
Wohnanlage Malibu 5
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Wohnanlage Malibu 5
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$258,557
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
🌴 Malibu 5 — Luxus Coastal Living in Esentepe, NordzypernMalibu 5 ist ein exklusives Wohnprojekt am Meer und bietet einen raffinierten Insel-Lifestyle, wo zeitgenössische Architektur die natürliche Schönheit des Mittelmeers trifft. Das Projekt befindet sich entlang der unberührten Küste von …
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TekceTekce
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
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Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$149,535
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Studio - Penthouse 34 m2 mit einer Dachterrasse von 20 m2 im Caesar Cliff-Komplex.Der Komplex befindet sich in einem sehr schönen Ort auf einem Hügel, von wo aus sich atemberaubende Aussicht auf das Mittelmeer und die Beshparmak Berge öffnen. Eine malerische Brücke mit einem Aufzug führt zum…
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Wohnanlage Sueno Villas
Wohnanlage Sueno Villas
Wohnanlage Sueno Villas
Wohnanlage Sueno Villas
Wohnanlage Sueno Villas
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Wohnanlage Sueno Villas
Klepini, Nordzypern
von
$1,37M
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Exklusive Villen mit Panoramablick auf das Meer im Beshparmak-GebirgeÜber Arapköy Region (Arapkoy), Nordzypern 📍In den malerischen Bergen von Besparmak ist das gemütliche Dorf Arapköy – ein Ort, wo Natur, Geschichte und Stille in perfektem Gleichgewicht zusammenkommen.Früher als das griechis…
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Wohnanlage LAventure
Wohnanlage LAventure
Wohnanlage LAventure
Wohnanlage LAventure
Wohnanlage LAventure
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Wohnanlage LAventure
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$144,888
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
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Wohnanlage Spectra
Wohnanlage Spectra
Wohnanlage Spectra
Wohnanlage Spectra
Wohnanlage Spectra
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Wohnanlage Spectra
Lapithos, Nordzypern
von
$242,832
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Wo Familienleben auf futuristisches Design und Natur trifftWillkommen in Spectra, einer großen Luxus-Entwicklung in Lapta, westlich des touristischen Zentrums von Kyrenia.Hier verschmelzen lebendige grüne Berge mit dem tiefblauen Mittelmeer, während zeitgenössische architektonische Linien ei…
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Wohnanlage Caesar Cliff
Wohnanlage Caesar Cliff
Wohnanlage Caesar Cliff
Wohnanlage Caesar Cliff
Wohnanlage Caesar Cliff
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Wohnanlage Caesar Cliff
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$156,532
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 128–156 m²
2 Immobilienobjekte 2
Caesar Cliff befindet sich in Esentepe, Kyrenia. Das Klima ist typisch für das Mittelmeer, die Meeresbrise, die Kiefern; die Sommersaison ist sehr mild, wie der Winter.26 km von Kyrenia, vom Stadtzentrum7 km zum Golfplatz, die meistengroß46 km zum Flughafen Ercan32 km zum Beshparmak-Gebirge5…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
128.0
279,251
Villa
156.0
465,419
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Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
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Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$203,421
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
2+1 Penthouse-Wohnung - 74 m2 + 12 m2 Balkon + 31 m2 Dachterrasse in einem Luxus-Komplex 300 Meter vom Meer entfernt.Der Komplex befindet sich in einem malerischen Ort direkt am Ufer des Mittelmeers im Gebiet Esentepe, dank der erfolgreichen Landschaft, alle Objekte in der Anlage haben einen…
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Wohnanlage Casa del Mare Project
Wohnanlage Casa del Mare Project
Wohnanlage Casa del Mare Project
Wohnanlage Casa del Mare Project
Wohnanlage Casa del Mare Project
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Wohnanlage Casa del Mare Project
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$315,106
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxus wie nie zuvor erlebenSie werden in einem herrlichen Bereich mit seiner einfachen Transport durch seine Nähe zum Flughafen, seine perfekte Entfernung zu Kyrenia und Casa del Mare ist direkt neben dem Meer.Hier geht es um das unvergessliche Erlebnis von Meer, Sonne, Sand, Urlaub und Lach…
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Wohnanlage Sea Magic Garden
Wohnanlage Sea Magic Garden
Wohnanlage Sea Magic Garden
Wohnanlage Sea Magic Garden
Wohnanlage Sea Magic Garden
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Wohnanlage Sea Magic Garden
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$313,004
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
🌊 Sea Magic Garden — Modern Living in Esentepe, NordzypernMeer Magie Garten ist ein modernes Wohnprojekt in der malerischen und sehr wünschenswerten Gegend von Esentepe, Nordzypern. Umgeben von Natur, Meer und Bergen bietet das Projekt einen friedlichen mediterranen Lebensstil mit hervorrage…
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Wohnanlage Bellapais Villas
Wohnanlage Bellapais Villas
Wohnanlage Bellapais Villas
Wohnanlage Bellapais Villas
Wohnanlage Bellapais Villas
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Wohnanlage Bellapais Villas
Kazafani, Nordzypern
von
$1,16M
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Bellapais Villas - exklusive Villen mit Panoramablick auf das Meer 🌊🏔️Über die Bellapais Region 📍Bellapais ist einer der renommiertesten und stimmungsvollsten Vororte von Kyrenia. Dies ist ein ruhiges und gemütliches Dorf auf einer Höhe am Fuße des Kyrenia-Gebirges, von wo aus wirklich luxur…
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Wohnanlage Solterra Villas
Wohnanlage Solterra Villas
Wohnanlage Solterra Villas
Wohnanlage Solterra Villas
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Wohnanlage Solterra Villas
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$647,475
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
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Wohnviertel Aelita
Wohnviertel Aelita
Wohnviertel Aelita
Wohnviertel Aelita
Wohnviertel Aelita
Wohnviertel Aelita
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$278,638
Jahr der Inbetriebnahme 2023
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GP real estate
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$171,089
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Drei-Zimmer-Wohnung 105 m5 250 Meter vom Meer in der Region Esentepe.Wohnbereich - 91 m2 + eine großzügige Terrasse von 14 m2 ist ein idealer Ort zum Entspannen. Voll möbliert und mit allen notwendigen Geräten ausgestattet, die Sie sofort ohne zusätzliche Kosten einziehen können.De…
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Agios Georgios, Nordzypern
von
$174,996
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein Schlafzimmer Wohnung (1+1) von 60 m2 mit einer geräumigen Terrasse und einem kleinen Garten, voll möbliert und mit modernen Geräten ausgestattet.Das Wohnzimmer ist mit Küche und Essbereich kombiniert. Die Küche verfügt über Haushaltsgeräte: Kühlschrank, Herd, Backofen, Haube und Waschmas…
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Wohnanlage Elite Park Villas
Wohnanlage Elite Park Villas
Wohnanlage Elite Park Villas
Wohnanlage Elite Park Villas
Wohnanlage Elite Park Villas
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Wohnanlage Elite Park Villas
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$1,37M
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Elite Park Villas ist ein exklusiver Boutique-Komplex von Premium-Villen in einer der wünschenswertsten Gegenden von Kyrenia (Girne). Entwickelt für diejenigen, die Privatsphäre, Komfort und High-End-Leben schätzen, bietet das Projekt auch starkes Investitionspotenzial 💼✨Nur 5 freistehende V…
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Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$360,646
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Park Avenue — Prestige im Herzen von KyreniaPark Avenue ist eine exklusive Premium-Entwicklung im Zentrum von Kyrenia Stadt. Inspiriert von der ikonischen Architektur der New Yorker Park Avenue, verbindet das Projekt raffinierte urbane Eleganz mit üppigen Grünflächen und modernem Komfort.Der…
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Wohnanlage Turtle Bay Village
Wohnanlage Turtle Bay Village
Wohnanlage Turtle Bay Village
Wohnanlage Turtle Bay Village
Wohnanlage Turtle Bay Village
Wohnanlage Turtle Bay Village
Wohnanlage Turtle Bay Village
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$166,947
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 115 m²
3 Immobilienobjekte 3
Turtle Bay Village | Esentepe 🌴Ein mediterranes Resort Lifestyle am MeerTurtle Bay Village ist eine große Wohnanlage an der nördlichen Küste von Zypern im malerischen Gebiet Esentepe, etwa 200 Meter vom Ufer entfernt.Der Komplex liegt in der Nähe des renommierten Korineum Golf & Country Club…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
115.0
174,026
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Wohnanlage Bahamas Homes
Wohnanlage Bahamas Homes
Wohnanlage Bahamas Homes
Wohnanlage Bahamas Homes
Wohnanlage Bahamas Homes
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Wohnanlage Bahamas Homes
Kalogreia, Nordzypern
von
$127,565
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Bahamas Homes — Tropical Resort-Style Leben am Meer in Kyrenia 🌴🌊Bahamas Homes ist eine einzigartige Wohnentwicklung auf der östlichen Seite von Kyrenia (Girne), einer der grünsten und schönsten Regionen Nordzyperns.Das Projekt kombiniert moderne Architektur, tropisches Design und erstklassi…
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Wohnanlage Hive Villas
Wohnanlage Hive Villas
Wohnanlage Hive Villas
Wohnanlage Hive Villas
Wohnanlage Hive Villas
Alle anzeigen Wohnanlage Hive Villas
Wohnanlage Hive Villas
Kazafani, Nordzypern
von
$785,001
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Villen mit Meerblick in einem der schönsten Gegenden von KyreniaÜber die Region — Ozanköy, Nordzypern 📍Ozanköy, nur 5 km östlich von Kyrenia gelegen, gilt als eines der schönsten und authentischsten Dörfer in Nordzypern. Die Gegend verbindet Natur, Geschichte und traditionellen zypriotischen…
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Wohnanlage Ultramarine Nuance
Wohnanlage Ultramarine Nuance
Wohnanlage Ultramarine Nuance
Wohnanlage Ultramarine Nuance
Wohnanlage Ultramarine Nuance
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Wohnanlage Ultramarine Nuance
Kalogreia, Nordzypern
von
$140,803
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
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Wohnanlage Phuket Health & Wellness Resort
Wohnanlage Phuket Health & Wellness Resort
Wohnanlage Phuket Health & Wellness Resort
Wohnanlage Phuket Health & Wellness Resort
Wohnanlage Phuket Health & Wellness Resort
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Wohnanlage Phuket Health & Wellness Resort
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$194,513
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Phuket Health & Wellness Resort — Ein Lebensstil der Harmonie, Wellness & Seaside Living 🌿🌊Phuket Gesundheit und Wellness Resort ist eine neue Konzeptentwicklung von Cyprus Constructions, entwickelt für diejenigen, die Gesundheit, Ruhe und Premium mediterrane Leben schätzen.Umgeben von den a…
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Wohnanlage Penthouse-Lofts mit zwei Schlafzimmern bei Lanai Homes.
Wohnanlage Penthouse-Lofts mit zwei Schlafzimmern bei Lanai Homes.
Wohnanlage Penthouse-Lofts mit zwei Schlafzimmern bei Lanai Homes.
Wohnanlage Penthouse-Lofts mit zwei Schlafzimmern bei Lanai Homes.
Wohnanlage Penthouse-Lofts mit zwei Schlafzimmern bei Lanai Homes.
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Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$254,018
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zwei-Zimmer-Loft-Penthäuser mit 70 m² Wohnfläche und 35 m² Dachterrasse. Die erste Ebene beinhaltet ein Wohnzimmer mit Zugang zu einem Balkon, eine Küchenzeile, ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Die zweite Ebene im Loft verfügt über ein zweites Schlafzimmer mit Meerblick und ein z…
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Wohnanlage YeniLand
Wohnanlage YeniLand
Wohnanlage YeniLand
Wohnanlage YeniLand
Wohnanlage YeniLand
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Wohnanlage YeniLand
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$322,390
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
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Wohnanlage Natulux
Wohnanlage Natulux
Wohnanlage Natulux
Wohnanlage Natulux
Wohnanlage Natulux
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Wohnanlage Natulux
Kalogreia, Nordzypern
von
$287,094
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
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Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
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Wohnanlage L'Plage
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$1,14M
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Wohnanlage Mykonos Homes
Wohnanlage Mykonos Homes
Wohnanlage Mykonos Homes
Wohnanlage Mykonos Homes
Wohnanlage Mykonos Homes
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Wohnanlage Mykonos Homes
Kalogreia, Nordzypern
von
$379,771
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 116 m²
2 Immobilienobjekte 2
Mykonos Homes ist eine exklusive Wohnanlage am Strand, inspiriert vom weltbekannten Cavo Tagoo Hotel in Mykonos. Das in der malerischen Gegend von Esentepe, Nordzypern gelegene Projekt vereint zeitgenössische Architektur, atemberaubende Meerblicke und hochwertiges Wohnen im Resortstil.Das My…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
116.0
387,849 – 404,712
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Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
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Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$158,965
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möbliertes Studio 45 m2 mit einer Terrasse im Cove Garden Village Komplex.Das Interieur der Wohnung ist in einem modernen Stil mit Elementen der Boho-Dekoration: natürliche Schattierungen, Wickerelemente, warme Textilien und helle Akzente.Der Raum ist clever gezonet: Es gibt ein großes Bett …
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Smart Home
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Wohnanlage Mediterranean Villas
Wohnanlage Mediterranean Villas
Wohnanlage Mediterranean Villas
Wohnanlage Mediterranean Villas
Wohnanlage Mediterranean Villas
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Wohnanlage Mediterranean Villas
Motides, Nordzypern
von
$300,348
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Moderne Villen an den Ausläufern der Fünf Fingers Berge mit Panoramablick auf das MeerOrt und Ort Überblick 📍Die mediterranen Villen befinden sich an den Ausläufern des Fünf Fingers-Gebirges, neben dem Wald und dem traditionellen mediterranen Dorf İncesu, nur 1 km südlich des Alsancak-Zentru…
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Wohnanlage Brise de Vallee
Wohnanlage Brise de Vallee
Wohnanlage Brise de Vallee
Wohnanlage Brise de Vallee
Wohnanlage Brise de Vallee
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Wohnanlage Brise de Vallee
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$157,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Küçükerenköy / Esentepe, North Cyprus📍 Über den StandortKüçükerenköy ist eine der charmantesten und schnell ausgebauten Gebiete Nordzyperns 🌊⛰Perfekt gelegen zwischen dem Meer und den Bergen, umgeben von Olivenhainen und unberührter Natur.✨ Ruhige und grüne Atmosphäre🏖 Sandstrände nur 300 Me…
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Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
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Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$154,294
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möbliertes Studio 45 m2 mit einer Terrasse im Cove Garden Village Komplex.Das Interieur der Wohnung ist in einem modernen Stil mit Elementen der Boho-Dekoration: natürliche Schattierungen, Wickerelemente, warme Textilien und helle Akzente.Der Raum ist clever gezonet: Es gibt ein großes Bett …
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Wohnviertel My House Elegant
Wohnviertel My House Elegant
Wohnviertel My House Elegant
Wohnviertel My House Elegant
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Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$709,261
Jahr der Inbetriebnahme 2024
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GP real estate
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Wohnviertel Habitat
Wohnviertel Habitat
Wohnviertel Habitat
Wohnviertel Habitat
Wohnviertel Habitat
Wohnviertel Habitat
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$134,190
Jahr der Inbetriebnahme 2027
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Wohnanlage THE NEST
Wohnanlage THE NEST
Wohnanlage THE NEST
Wohnanlage THE NEST
Wohnanlage THE NEST
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Wohnanlage THE NEST
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$134,505
Stadt: Kyrenia, EsentepeObjekttyp: FerienwohnungAnzahl der Schlafzimmer: Studio, 1+1, 1+1 Loft ,2+1 LoftGeschlossene Fläche: 49 m2, 63 m2, 71 m2, 91 m2Situation: wird am Juli 2027 abgeschlossen sein.Startpreis: £99,000Zahlungsplan für 10 Jahre: %40Zahlung, 84 Monate Zins kostenlose Raten.Zah…
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Wohnanlage ÇATALKÖY villas
Wohnanlage ÇATALKÖY villas
Wohnanlage ÇATALKÖY villas
Wohnanlage ÇATALKÖY villas
Wohnanlage ÇATALKÖY villas
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Wohnanlage ÇATALKÖY villas
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$1,09M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 370 m²
1 Immobilienobjekt 1
In Çatalköy, an der Stelle, an der die unberührte Natur die kühlen Wellen des Mittelmeers trifft, steigen 26 Villen mit der Nördlichen Signatur. In Nördlichen Villen: Çatalköy, Ihre Tür öffnet sich zum tiefblauen Wasser des Mittelmeers.Grün, Blau und LuxusDank der herrlichen Lage von Çatalkö…
Immobilienagentur
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Wohnviertel BELLAPAIS VILLAS
Wohnviertel BELLAPAIS VILLAS
Wohnviertel BELLAPAIS VILLAS
Wohnviertel BELLAPAIS VILLAS
Wohnviertel BELLAPAIS VILLAS
Wohnviertel BELLAPAIS VILLAS
Kazafani, Nordzypern
von
$1,01M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
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GP real estate
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Wohnviertel Natulux
Wohnviertel Natulux
Wohnviertel Natulux
Wohnviertel Natulux
Wohnviertel Natulux
Wohnviertel Natulux
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$240,642
Jahr der Inbetriebnahme 2026
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Hüttendorf BAHAMAS HOMES
Hüttendorf BAHAMAS HOMES
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Girne Belediyesi, Nordzypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 78 m²
1 Immobilienobjekt 1
Super Komplex mit Blick auf das Mittelmeer - “ Bahamas ” Der Komplex befindet sich in der Nähe der Stadt Kyrenia und des berühmten Alagadi-Strandes. Restaurants, Geschäfte und alle notwendigen Infrastrukturen befinden sich ebenfalls in der Nähe. In der Nähe befindet sich der 18-Loch-GO…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
78.0
956
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
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Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$573,783
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 1
Fläche 390 m²
1 Immobilienobjekt 1
Zum Verkauf Villa 390m2 mit privatem Pool 400m vom Meer!🌊 Eine einzigartige Gelegenheit, der Besitzer einer luxuriösen 3-Zimmer-Villa mit einem privaten Pool nur 400 Meter vom Meer!Über das Projekt🏡 THE ONE ist ein exklusiver Komplex von 19 Residenzen in der prestigeträchtigen Gegend von Eas…
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Wohnviertel Lavanta
Wohnviertel Lavanta
Wohnviertel Lavanta
Wohnviertel Lavanta
Wohnviertel Lavanta
Wohnviertel Lavanta
Kalogreia, Nordzypern
von
$683,930
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Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$569,879
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Hüttendorf Top-Investition! 4+1 Villa nur 50 Meter vom Meer entfernt!
Hüttendorf Top-Investition! 4+1 Villa nur 50 Meter vom Meer entfernt!
Hüttendorf Top-Investition! 4+1 Villa nur 50 Meter vom Meer entfernt!
Hüttendorf Top-Investition! 4+1 Villa nur 50 Meter vom Meer entfernt!
Hüttendorf Top-Investition! 4+1 Villa nur 50 Meter vom Meer entfernt!
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Hüttendorf Top-Investition! 4+1 Villa nur 50 Meter vom Meer entfernt!
Vasilia, Nordzypern
von
$594,467
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Ein Ferienhaus-Komplex mit 20 Villen direkt am Meer! Freistehende 4+1 Villen mit privatem Pool. Die Wohnanlage befindet sich nur 50 Meter vom Meer und dem neuen öffentlichen Strand im Stadtteil Karşıyaka entfernt (die BESTE Gegend für INVESTITIONEN zurzeit!). Jede Villa besteht aus 4 Sc…
Immobilienagentur
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Wohnviertel Aloha Life
Wohnviertel Aloha Life
Wohnviertel Aloha Life
Wohnviertel Aloha Life
Wohnviertel Aloha Life
Wohnviertel Aloha Life
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$189,981
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
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Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$200,537
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
🌟 EXKLUSIVE Apartment 2+1 mit einem Meerblick und Bergen in Yesentep, Northern Cyprus 🌟 Ihr perfektes Haus in der ersten Linie des Meeres!   🏡 Über die Wohnung: - Quadrat: 105 m², 2 Schlafzimmer+ Salon - geräumige und leichte Zimmer voller Komfort.   - Typ: atemberaubende Panoramen auf S…
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Tranquility
Wohnviertel Tranquility
Wohnviertel Tranquility
Wohnviertel Tranquility
Wohnviertel Tranquility
Wohnviertel Tranquility
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$949,903
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage Two bedroom apartment with roof terrace.
Wohnanlage Two bedroom apartment with roof terrace.
Wohnanlage Two bedroom apartment with roof terrace.
Wohnanlage Two bedroom apartment with roof terrace.
Wohnanlage Two bedroom apartment with roof terrace.
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Wohnanlage Two bedroom apartment with roof terrace.
Karavas, Nordzypern
von
$184,884
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geräumige 2+1 Wohnung von 95 m2 mit Balkon und einer Dachterrasse von 40 m2. Moderne offene Küche mit Bartheke, Wohnzimmer mit Panoramafenstern und Zugang zum Balkon. Geräumiges Layout, viel natürliches Licht mit hochwertigem Finishing, zwei gemütliche Schlafzimmer mit Einbauschränken und ei…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
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Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Karavas, Nordzypern
von
$171,851
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Gemütliche Einzimmerwohnung (1+1) von 50 m2 mit modernen Möbeln und Geräten. Das Apartment verfügt über einen Balkon und eine geräumige Dachterrasse von 40 m2 mit herrlichem Blick.Das Küchenset ist mit eingebauten BOSCH-Geräten ausgestattet: Backofen, Herd, Haube, Geschirrspüler und Kühlschr…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnviertel IDYLL Homes
Wohnviertel IDYLL Homes
Wohnviertel IDYLL Homes
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$392,563
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Sardunya Court Villas
Wohnviertel Sardunya Court Villas
Wohnviertel Sardunya Court Villas
Wohnviertel Sardunya Court Villas
Wohnviertel Sardunya Court Villas
Wohnviertel Sardunya Court Villas
Lapithos, Nordzypern
von
$392,627
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
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Wohnviertel Aqua Blue
Wohnviertel Aqua Blue
Wohnviertel Aqua Blue
Wohnviertel Aqua Blue
Wohnviertel Aqua Blue
Wohnviertel Aqua Blue
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$252,041
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$265,973
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Deja Blue Eco-Wellness
Wohnviertel Deja Blue Eco-Wellness
Wohnviertel Deja Blue Eco-Wellness
Wohnviertel Deja Blue Eco-Wellness
Wohnviertel Deja Blue Eco-Wellness
Wohnviertel Deja Blue Eco-Wellness
Akanthou, Nordzypern
von
$1,08M
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
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Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
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Villa Ozankoy Villa
Kazafani, Nordzypern
von
$784,679
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnviertel THE HIVE
Wohnviertel THE HIVE
Wohnviertel THE HIVE
Wohnviertel THE HIVE
Wohnviertel THE HIVE
Wohnviertel THE HIVE
Kazafani, Nordzypern
von
$728,259
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage ESENTEPE LUX VILLAS
Wohnanlage ESENTEPE LUX VILLAS
Wohnanlage ESENTEPE LUX VILLAS
Wohnanlage ESENTEPE LUX VILLAS
Wohnanlage ESENTEPE LUX VILLAS
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Wohnanlage ESENTEPE LUX VILLAS
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$1,16M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Gemütliche Villen an der KüsteDas neue einzigartige Projekt von NorthernLAND ist eine charmante Anlage von 7 Villen, die nur 60 Meter von der Küste entfernt sind. Jede Villa bietet einen herrlichen Blick auf das Meer, alle Objekte zeichnen sich durch außergewöhnliche Architektur aus. Diese O…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage ELITE LIFE
Wohnanlage ELITE LIFE
Wohnanlage ELITE LIFE
Wohnanlage ELITE LIFE
Wohnanlage ELITE LIFE
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Wohnanlage ELITE LIFE
Karavas, Nordzypern
von
$118,277
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 50–100 m²
15 Immobilienobjekte 15
ELITE LIFE Das Elite-Leben ist ein einzigartiger Komplex in einer ruhigen Gegend von Lapta, Nordzypern. Das Gebiet ist bekannt für seine natürliche Schönheit mit üppiger Vegetation, einer Bergkette, atemberaubenden Sandstränden und dem kristallklaren Mittelmeer. Das Projekt umfasst ach…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0
129,508 – 133,555
Wohnung 2 zimmer
85.0
156,489 – 164,583
Wohnung 3 zimmer
100.0
182,120
Bauherr
DINDI GROUP
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Wohnviertel Palmera
Wohnviertel Palmera
Wohnviertel Palmera
Wohnviertel Palmera
Wohnviertel Palmera
Wohnviertel Palmera
Vasilia, Nordzypern
von
$158,317
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Aqua Garden
Wohnviertel Aqua Garden
Wohnviertel Aqua Garden
Wohnviertel Aqua Garden
Wohnviertel Aqua Garden
Wohnviertel Aqua Garden
Kalogreia, Nordzypern
von
$196,313
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Vineyard View
Wohnviertel Vineyard View
Wohnviertel Vineyard View
Wohnviertel Vineyard View
Wohnviertel Vineyard View
Wohnviertel Vineyard View
Ftericha, Nordzypern
von
$348,298
Immobilienagentur
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Wohnviertel Carrington 55
Wohnviertel Carrington 55
Wohnviertel Carrington 55
Wohnviertel Carrington 55
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$253,244
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
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Wohnviertel Ardem Park Green Hill
Wohnviertel Ardem Park Green Hill
Wohnviertel Ardem Park Green Hill
Wohnviertel Ardem Park Green Hill
Wohnviertel Ardem Park Green Hill
Wohnviertel Ardem Park Green Hill
Ftericha, Nordzypern
von
$411,625
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Karpasia by the Sea Elite
Wohnviertel Karpasia by the Sea Elite
Wohnviertel Karpasia by the Sea Elite
Wohnviertel Karpasia by the Sea Elite
Wohnviertel Karpasia by the Sea Elite
Wohnviertel Karpasia by the Sea Elite
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$151,985
Immobilienagentur
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Wohnviertel Olive Garden
Wohnviertel Olive Garden
Wohnviertel Olive Garden
Lapithos, Nordzypern
von
$696,596
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage DejaBlue
Wohnanlage DejaBlue
Wohnanlage DejaBlue
Wohnanlage DejaBlue
Wohnanlage DejaBlue
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Wohnanlage DejaBlue
Kalogreia, Nordzypern
von
$170,560
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
DejaBlue ist ein abgeschlossenes Wohnprojekt im Gebiet Esentepe von Nordzypern, das direkten Zugang zum Meer, moderne Architektur und einen friedlichen mediterranen Lebensstil bietet.Der Komplex umfasst voll ausgestattete Apartments und Villen mit Panoramablick auf das Meer, hochwertige Infr…
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Eden Garden 3 *
Wohnviertel Eden Garden 3 *
Wohnviertel Eden Garden 3 *
Wohnviertel Eden Garden 3 *
Wohnviertel Eden Garden 3 *
Wohnviertel Eden Garden 3 *
Karavas, Nordzypern
von
$202,646
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Sea Magic Royal
Wohnviertel Sea Magic Royal
Wohnviertel Sea Magic Royal
Wohnviertel Sea Magic Royal
Wohnviertel Sea Magic Royal
Wohnviertel Sea Magic Royal
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$443,225
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel The Horizon *
Wohnviertel The Horizon *
Wohnviertel The Horizon *
Wohnviertel The Horizon *
Wohnviertel The Horizon *
Wohnviertel The Horizon *
Kalogreia, Nordzypern
von
$563,609
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
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Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
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Villa Esenete 55
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$449,857
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Willkommen bei Sea & Hills Villas, einem exklusiven Immobilienprojekt im Herzen von Esentepe, das unvergleichlichen Luxus und Ruhe bietet. In unmittelbarer Nähe zu zahlreichen Annehmlichkeiten wie Restaurants, Geschäften, Apotheken, dem Dorf Esentepe und atemberaubenden Stränden gelegen, ist…
Immobilienagentur
Esentepe Blue Investment
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Wohnviertel LORD OF CYPRUS
Wohnviertel LORD OF CYPRUS
Wohnviertel LORD OF CYPRUS
Wohnviertel LORD OF CYPRUS
Wohnviertel LORD OF CYPRUS
Wohnviertel LORD OF CYPRUS
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$164,017
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
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Wohnviertel Roseville Residence *
Wohnviertel Roseville Residence *
Wohnviertel Roseville Residence *
Wohnviertel Roseville Residence *
Wohnviertel Roseville Residence *
Wohnviertel Roseville Residence *
Vasilia, Nordzypern
von
$151,921
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Mia Residence *
Wohnviertel Mia Residence *
Wohnviertel Mia Residence *
Wohnviertel Mia Residence *
Wohnviertel Mia Residence *
Wohnviertel Mia Residence *
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$190,614
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$202,646
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
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Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
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Villa Exquisite
Karavas, Nordzypern
von
$440,682
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 30
Im Herzen von Kyrenia / Lapta erwartet Sie ein privilegiertes Leben! Das Projekt, das 30 2 + 1 Twin Villas und 2 4 + 1 Villas umfasst, bietet mit seiner Lage im Stadtzentrum viele Vorteile. Begrüßen Sie ein privilegiertes Leben im Stadtzentrum von Kyrenia / Lapta! Das Projekt, das mit sein…
Immobilienagentur
Evohe Real Estate & Property Consultancy
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Wohnviertel MEDITERRENEAN VILLAS
Wohnviertel MEDITERRENEAN VILLAS
Wohnviertel MEDITERRENEAN VILLAS
Wohnviertel MEDITERRENEAN VILLAS
Wohnviertel MEDITERRENEAN VILLAS
Wohnviertel MEDITERRENEAN VILLAS
Motides, Nordzypern
von
$259,640
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
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Wohnviertel Rain
Wohnviertel Rain
Wohnviertel Rain
Wohnviertel Rain
Wohnviertel Rain
Wohnviertel Rain
Lapithos, Nordzypern
von
$170,983
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
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Wohnviertel Ultramarine
Wohnviertel Ultramarine
Wohnviertel Ultramarine
Wohnviertel Ultramarine
Wohnviertel Ultramarine
Wohnviertel Ultramarine
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$155,784
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
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Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$1,39M
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
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Wohnviertel Park Avenue
Wohnviertel Park Avenue
Wohnviertel Park Avenue
Wohnviertel Park Avenue
Wohnviertel Park Avenue
Thermeia, Nordzypern
von
$303,906
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
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Wohnviertel Mia Homes
Wohnviertel Mia Homes
Wohnviertel Mia Homes
Wohnviertel Mia Homes
Wohnviertel Mia Homes
Wohnviertel Mia Homes
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$218,478
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
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Wohnviertel BELLA HILLS
Wohnviertel BELLA HILLS
Wohnviertel BELLA HILLS
Wohnviertel BELLA HILLS
Wohnviertel BELLA HILLS
Wohnviertel BELLA HILLS
Bellapais, Nordzypern
von
$1,14M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
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Wohnviertel Doganköy Begonvil Town House
Wohnviertel Doganköy Begonvil Town House
Wohnviertel Doganköy Begonvil Town House
Wohnviertel Doganköy Begonvil Town House
Wohnviertel Doganköy Begonvil Town House
Wohnviertel Doganköy Begonvil Town House
Thermeia, Nordzypern
von
$186,814
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
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Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Alle anzeigen Villa Bella
Villa Bella
Kazafani, Nordzypern
von
$1,93M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Die wichtigsten Vorteile von Villa Bella:Ausgezeichnete Lage: Die Villa liegt nur 1500 Meter vom Meer entfernt, was es zu einem idealen Ort für Strandliebhaber und aktiven Lebensstil macht. Bellapais ist ein ruhiges und malerisches Dorf, aber es liegt in der Nähe der pulsierenden Stadt Kyren…
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SMAK Partners
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Wohnviertel Oasis
Wohnviertel Oasis
Wohnviertel Oasis
Wohnviertel Oasis
Wohnviertel Oasis
Wohnviertel Oasis
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$139,319
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
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Hüttendorf CASA DEL MARE
Hüttendorf CASA DEL MARE
Hüttendorf CASA DEL MARE
Hüttendorf CASA DEL MARE
Hüttendorf CASA DEL MARE
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Hüttendorf CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$201,821
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 45–115 m²
4 Immobilienobjekte 4
Technische Eigenschaften: • STUDIO, 1,2,3, 4 SPALKS  • Küche und Wohnzimmer • Luxustoilette – Bodenfliesen und Keramik im Badezimmer • Luxus ausgestattete Küche • Einbauschrank • Balkon • Doppelverglaste Fenster • Verbund- und Glasfassade Boot • Zentrales Wasser…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.0 – 115.0
106,304 – 256,318
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Trimithi, Nordzypern
von
$753,590
Jahr der Inbetriebnahme 2024
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Wohnviertel Hilly Elm
Wohnviertel Hilly Elm
Wohnviertel Hilly Elm
Wohnviertel Hilly Elm
Wohnviertel Hilly Elm
Wohnviertel Hilly Elm
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$158,064
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
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Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
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Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$686,127
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Luxusvilla 4+1 mit Schwimmbad, Hamam und Sauna in ChatalkaWir bieten Ihnen eine Luxusvilla im Stil des Klassikers von 250 m2 mit Panoramablick auf das Mittelmeer. Dieses Haus ist für diejenigen geschaffen, die Komfort, Prestige und Privatsphäre zu schätzen wissen.Hauptmerkmale:4 geräumige Sc…
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Wohnviertel Aloha Beach Resort
Wohnviertel Aloha Beach Resort
Wohnviertel Aloha Beach Resort
Wohnviertel Aloha Beach Resort
Wohnviertel Aloha Beach Resort
Wohnviertel Aloha Beach Resort
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$274,839
Jahr der Inbetriebnahme 2026
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Wohnviertel Deja Blue Sunset
Wohnviertel Deja Blue Sunset
Wohnviertel Deja Blue Sunset
Wohnviertel Deja Blue Sunset
Wohnviertel Deja Blue Sunset
Wohnviertel Deja Blue Sunset
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$398,959
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
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Wohnviertel Velux
Wohnviertel Velux
Wohnviertel Velux
Wohnviertel Velux
Wohnviertel Velux
Wohnviertel Velux
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$607,938
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
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Wohnviertel Edreville
Wohnviertel Edreville
Wohnviertel Edreville
Wohnviertel Edreville
Wohnviertel Edreville
Wohnviertel Edreville
Trimithi, Nordzypern
von
$607,938
Jahr der Inbetriebnahme 2025
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Wohnviertel Catalkoy Villa
Wohnviertel Catalkoy Villa
Wohnviertel Catalkoy Villa
Wohnviertel Catalkoy Villa
Wohnviertel Catalkoy Villa
Wohnviertel Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$1,01M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
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Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Alle anzeigen Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Agios Georgios, Nordzypern
von
$549,129
Karaglanolu Villas ist ein exklusives Angebot für diejenigen, die von modernen Unterkünften auf der schönen Insel Zypern träumen. Dieser einzigartige Komplex besteht aus nur 6 schlüsselfertigen Villen, bietet einen hohen Komfort und Zugänglichkeit zu allen notwendigen Annehmlichkeiten. In ei…
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SMAK Partners
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Wohnviertel Hanging Gardens Village
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$158,191
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
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Wohnviertel SUNNY HILL VILLAGE
Wohnviertel SUNNY HILL VILLAGE
Wohnviertel SUNNY HILL VILLAGE
Wohnviertel SUNNY HILL VILLAGE
Wohnviertel SUNNY HILL VILLAGE
Wohnviertel SUNNY HILL VILLAGE
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$177,189
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Immobilienagentur
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Wohnviertel Exclusive
Wohnviertel Exclusive
Wohnviertel Exclusive
Wohnviertel Exclusive
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$292,627
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
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Wohnviertel Cove Garden Phase 2
Wohnviertel Cove Garden Phase 2
Wohnviertel Cove Garden Phase 2
Wohnviertel Cove Garden Phase 2
Wohnviertel Cove Garden Phase 2
Wohnviertel Cove Garden Phase 2
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$164,523
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Del Mar Premium
Wohnviertel Del Mar Premium
Wohnviertel Del Mar Premium
Wohnviertel Del Mar Premium
Wohnviertel Del Mar Premium
Wohnviertel Del Mar Premium
Lapithos, Nordzypern
von
$145,652
Jahr der Inbetriebnahme 2025
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Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$202,583
Immobilienagentur
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