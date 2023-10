Aloha Life

Karavas, Nordzypern

von €297,979

81–170 m² 3

Kapitulation vor: 2025

ID: CP-703 STANDORT: Zypern/ Kyrenia/ Lapta - Entfernung zum Meer -300M - Entfernung zum Lefkoşa- 45km - Flughafen Ercan - 25 km VERFÜGBARE WOHNUNGSTYPEN: 2+1 - 81 m2 2+1 Penthouse - 121 m2 VERFÜGBARE VILLEN-TYPEN: 2+1 - 170 m2 3+1 - 205 m2 ZEITPLAN: Fertigstellungstermin: Juni 2025 AUSSTATTUNGEN: Schwimmbäder Restaurant, Cafe und Bar Sauna Wassersportaktivitäten Wellness-Zentrum Restaurants und Bars Minigolf Spielplatz Spielbereich Turnhalle Sportanlagen Zahlungsbedingungen: Kaufen Sie Ihre Traumimmobilie einfach und bequem in Raten bis zu 42 Monaten und ziehen Sie bereits 1 Jahr vor Abzahlung der Raten in Ihre Immobilie ein Wir organisieren regelmäßig Besichtigungsreisen, bei denen wir Ihnen einen zweitägigen Aufenthalt anbieten, Verpflegung und Flughafentransfer anbieten und mit Ihnen alle Objekte besichtigen, die Sie interessieren. (Natürlich unverbindlich und kostenlos) Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf und melden Sie sich für die nächste Tour an! Über Zypern/ Kyrenia/ Lapta Kyrenia, eine der einzigartigen Städte auf der Insel Zypern, ist eine entwickelte Stadt. Girne beherbergt viele 5-Sterne-Hotels und internationale Universitäten. Die Region Lapta von Girne, die für ihre Strände und Hotels bekannt ist, verfügt über viele Sandstrände und gut ausgebaute Einrichtungen. Lapta ist nur eine kurze Autofahrt vom Stadtzentrum von Girne entfernt, und es gibt auch Minibusse von Lapta ins Stadtzentrum von Kyrenia. In der Region gibt es im Allgemeinen zwei- oder dreistöckige Gebäude. Lapta ist eine der Regionen, in denen ausländische Investoren intensiv leben.