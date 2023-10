Nordzypern

von €90,000

FORTSETZUNG DES INTEGRIERTEN ALSANCAK-GARTEN “ IN DEN HORDEN VON ALSANZHAK 💫 Der neue moderne Apartmentkomplex Alsancak Garden 2 wird in der malerischen Region Alsanjak gebaut. Es ist 13 km vom Zentrum von entfernt. Kyrenia. Alsanzhak ist ein entwickeltes Gebiet mit vielen Schulen, Hotels, Geschäften, Restaurants, Parks und Stränden. 🏘 Das Projekt umfasst 1 Doppeldecker und 2 dreistöckige Blöcke mit 28 Doppelwohnungen. 😌 Die Apartments im Erdgeschoss haben einen eigenen Garten. Die Apartments im ersten und zweiten Stock verfügen über eigene Dachterrassen. 🌄 Der Komplex ist so gelegen, dass sich von jeder Quatrira aus ein unglaublicher Blick auf das Meer und die Berge öffnet. 📐 Typ A Apartments haben eine Fläche von 85,5 m2 und einen Balkon von 8,5-9 m2. Wohnung vom Typ B hat eine Fläche von 84,5-95,5 m2 und Balkone von 5,5-9 m2. ✅ Die Infrastruktur des Komplexes umfasst einen öffentlichen Pool und Tiefgaragen für jede Wohnung. 🏗 Der Bau des Komplexes ist aktiv im Gange und die Inbetriebnahme ist in 24 Monaten geplant. WOHNKOSTEN: Wohnungen 2 + 1 ( 84,5-95,5 m2 ) – 90 000 £ -135 000 £ ZAHLUNGSPLAN: 35% Erstinstallation 65% Installation für 24 Monate