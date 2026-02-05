Wohnkomplex Sueno Villas

Exklusive Villen mit Panoramablick auf das Meer im Beshparmak-Gebirge

Über Arapköy Region (Arapkoy), Nordzypern 📍

In den malerischen Bergen von Besparmak ist das gemütliche Dorf Arapköy – ein Ort, wo Natur, Geschichte und Stille in perfektem Gleichgewicht zusammenkommen.

Früher als das griechische Dorf Klepini bekannt, wurde Arapkoy von arabischsprachigen Maroniten während der osmanischen Herrschaft bewohnt. Heute ist es eine ruhige und grüne Region, die Kenner der Privatsphäre, Panoramablick und authentische Atmosphäre anzieht.

🌄 Das Dorf ist berühmt für atemberaubende Landschaften und herrliche Aussicht auf die Küste. Trotz seiner geringen Größe ist Arapköy bei Touristen und Investoren beliebt, die auf der Suche nach Frieden des Geistes von der Stadt Lärm.

Über das Projekt Sueno Villas ✨

Sueno Villas ist ein Boutique-Projekt von 6 exklusiven Villen, die für diejenigen geschaffen werden, die Raum, Privatsphäre und Panoramablick auf das Meer schätzen.

Zeitrahmen für die Umsetzung 🛠

• Baubeginn: Dezember 2024

• Abschluss des Projekts: 20. Dezember

Projektmerkmale 📊

• Gesamtvillen: 6

Typ: A Typ - exklusive Duplex-Villen

• Planung: 6+1

(4 Schlafzimmer + Fitnessraum + Hobbyraum)

🌊 Alle Villen haben Panoramablick auf das Meer

Platz 📐

• Geschlossene Fläche: 410 m2

• Private Infinity-Pool: 35 m2

• Fläche: von 810 m2 bis 1300 m2

Infrastruktur und Ausrüstung 🏊‍♂️

• Private Infinity Pool (35 m2)

• Räume für Sauna, Fitnessraum oder Erholungsbereich

• Maximale Privatsphäre und Komfort 🌿

Vorteile des Projekts 💎

✔ Der erwartete Anstieg des Projektpreises um 25-30%

✔ Hochrent

✔ Möglichkeit des Wiederverkaufs zu jeder Zeit 🔁

✔ Immobilienmanagement (Langzeitmiete)

✔ Eines der besten Villenprojekte in Arapköy

Sueno Villas ist die 🌅

✔ Seeblick

✔ Exklusivität und begrenztes Angebot

✔ geräumige Villen

✔ starkes Investitionspotenzial

📩 Kontaktieren Sie uns, um die aktuellen Preise, Layouts und buchen Sie eine Villa im Projekt Sueno Villas.