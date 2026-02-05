  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Wohnkomplex Sueno Villas

Wohnkomplex Sueno Villas

Klepini, Nordzypern
von
$1,37M
MwSt.
BTC
16.2390130
ETH
851.1560988
USDT
1 349 771.2678396
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
26
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33275
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Dorf
    Klepini

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Exklusive Villen mit Panoramablick auf das Meer im Beshparmak-Gebirge

Über Arapköy Region (Arapkoy), Nordzypern 📍

In den malerischen Bergen von Besparmak ist das gemütliche Dorf Arapköy – ein Ort, wo Natur, Geschichte und Stille in perfektem Gleichgewicht zusammenkommen.

Früher als das griechische Dorf Klepini bekannt, wurde Arapkoy von arabischsprachigen Maroniten während der osmanischen Herrschaft bewohnt. Heute ist es eine ruhige und grüne Region, die Kenner der Privatsphäre, Panoramablick und authentische Atmosphäre anzieht.

🌄 Das Dorf ist berühmt für atemberaubende Landschaften und herrliche Aussicht auf die Küste. Trotz seiner geringen Größe ist Arapköy bei Touristen und Investoren beliebt, die auf der Suche nach Frieden des Geistes von der Stadt Lärm.

Über das Projekt Sueno Villas ✨

Sueno Villas ist ein Boutique-Projekt von 6 exklusiven Villen, die für diejenigen geschaffen werden, die Raum, Privatsphäre und Panoramablick auf das Meer schätzen.

Zeitrahmen für die Umsetzung 🛠

• Baubeginn: Dezember 2024
• Abschluss des Projekts: 20. Dezember

Projektmerkmale 📊

• Gesamtvillen: 6
Typ: A Typ - exklusive Duplex-Villen
• Planung: 6+1
(4 Schlafzimmer + Fitnessraum + Hobbyraum)

🌊 Alle Villen haben Panoramablick auf das Meer

Platz 📐

• Geschlossene Fläche: 410 m2
• Private Infinity-Pool: 35 m2
• Fläche: von 810 m2 bis 1300 m2

Infrastruktur und Ausrüstung 🏊‍♂️

• Private Infinity Pool (35 m2)
• Räume für Sauna, Fitnessraum oder Erholungsbereich
• Maximale Privatsphäre und Komfort 🌿

Vorteile des Projekts 💎

✔ Der erwartete Anstieg des Projektpreises um 25-30%
✔ Hochrent
✔ Möglichkeit des Wiederverkaufs zu jeder Zeit 🔁
✔ Immobilienmanagement (Langzeitmiete)
✔ Eines der besten Villenprojekte in Arapköy

Sueno Villas ist die 🌅

✔ Seeblick
✔ Exklusivität und begrenztes Angebot
✔ geräumige Villen
✔ starkes Investitionspotenzial

📩 Kontaktieren Sie uns, um die aktuellen Preise, Layouts und buchen Sie eine Villa im Projekt Sueno Villas.

Standort auf der Karte

Klepini, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage TERRA
Ftericha, Nordzypern
von
$165,115
Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$203,421
Wohnanlage Elysium II
Spathariko, Nordzypern
von
$218,488
Wohnviertel Caesar Palm Jumeirah
Gastria, Nordzypern
von
$136,145
Wohnanlage Grand Sapphire Resort 2
Iskele District, Nordzypern
von
$133,159
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Sueno Villas
Klepini, Nordzypern
von
$1,37M
MwSt.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnviertel Exclusive
Wohnviertel Exclusive
Wohnviertel Exclusive
Wohnviertel Exclusive
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$292,627
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Olivia Court
Wohnviertel Olivia Court
Wohnviertel Olivia Court
Wohnviertel Olivia Court
Wohnviertel Olivia Court
Wohnviertel Olivia Court
Lapithos, Nordzypern
von
$186,814
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel SEAFRONT
Wohnviertel SEAFRONT
Wohnviertel SEAFRONT
Wohnviertel SEAFRONT
Wohnviertel SEAFRONT
Wohnviertel SEAFRONT
Trikomo, Nordzypern
von
$183,648
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen