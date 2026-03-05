  1. Realting.com
Wohnkomplex Turtle Bay Village

Agios Amvrosios, Nordzypern
ID: 34015
Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Dorf
    Agios Amvrosios

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Turtle Bay Village | Esentepe 🌴

Ein mediterranes Resort Lifestyle am Meer

Turtle Bay Village ist eine große Wohnanlage an der nördlichen Küste von Zypern im malerischen Gebiet Esentepe, etwa 200 Meter vom Ufer entfernt.

Der Komplex liegt in der Nähe des renommierten Korineum Golf & Country Club (18-Loch-Golfplatz) und nur eine kurze Fahrt von der Ortsstadt Kyrenia (Girne).

🏖 200 m zur Küste
🏝 ~800 m zu einem Sandstrand mit einer 5 km Promenade
⛳ 500 m zu Korineum Golf & Country Club
🏨 In der Nähe von Luxushotels Elexus und Acapulco
🏙 5 Minuten nach Kyrenia

---

🌿 Über das Projekt

Das Projekt umfasst eine große Fläche von ca. 12 Hektar, so dass es eine der größten Wohnentwicklungen an der Nordküste Zyperns.

In der Anlage finden Sie:

• 100 zweistöckige Stadthäuser und Villen
• 411 Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern
• geräumige Penthouses mit Dachterrassen

Die Apartments im Erdgeschoss bieten einen einfachen Zugang zu Gärten und Pools, während die Apartments im zweiten Stock zusätzliche Dachterrassen bieten.

Das Landschaftsdesign umfasst üppige Gärten, dekorative Wassereigenschaften und Bäche, die eine wahre Resort-Atmosphäre schaffen.

---

🌴 Schlüsselmerkmale

✔ Vollständig abgeschlossener Wohnkomplex
✔ Große Auswahl an Wohnungen und Penthouses
✔ Meerblick
✔ Infrastruktur im Resort-Stil
✔ Dienstleistungen der Vermietung
✔ Ausgezeichnetes Mietpotenzial

Turtle Bay Village bietet eine perfekte Gelegenheit sowohl für das Urlaubsleben als auch für Investitionen.

---

🏝 Einrichtungen

🌿 Landschaftsgärten
🏊 7 Schwimmbäder
🍽 Restaurants, Bars und Cafés
🎠 Kinderspielplatz
🎾 2 Tennisplätze
🏀 Basketballplatz
🏐 Volleyballplatz
🏋️ Gymnasium
🧖 Spa
🧖‍♂️ Türkisches Bad & Sauna
⛳ Mini Golf
🛒 Shop
👕 Reinigung und Wäscherei
🚗 Stellplätze

Turtle Bay Das Dorf verbindet mediterrane Natur, Meerblick und komplette Resort-Infrastruktur und schafft ein außergewöhnliches Lifestyle-Destination in Nordzypern. 🌊✨

Standort auf der Karte

Agios Amvrosios, Nordzypern

Realting.com
