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Neubauten zum Verkauf in Kyrenia

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Wohnanlage Elite Park Villas
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Wohnanlage Elite Park Villas
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Wohnanlage Elite Park Villas
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$1,37M
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Elite Park Villas ist ein exklusiver Boutique-Komplex von Premium-Villen in einer der wünschenswertsten Gegenden von Kyrenia (Girne). Entwickelt für diejenigen, die Privatsphäre, Komfort und High-End-Leben schätzen, bietet das Projekt auch starkes Investitionspotenzial 💼✨Nur 5 freistehende V…
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SMAK Partners
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Wohnanlage Solterra Villas
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Wohnanlage Solterra Villas
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Wohnanlage Solterra Villas
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$647,475
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
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Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$360,646
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Park Avenue — Prestige im Herzen von KyreniaPark Avenue ist eine exklusive Premium-Entwicklung im Zentrum von Kyrenia Stadt. Inspiriert von der ikonischen Architektur der New Yorker Park Avenue, verbindet das Projekt raffinierte urbane Eleganz mit üppigen Grünflächen und modernem Komfort.Der…
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TekceTekce
Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
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Wohnanlage L'Plage
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$1,14M
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Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
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Wohnviertel Elite Residence
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$131,813
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 15
Wir präsentieren Ihnen die Wohnanlage "Elite Residence" im malerischen Stadtteil Karaoglanoglu von Kyrenia, Nordzypern. Diese moderne Anlage bietet eine Vielzahl von Wohnungen mit einem bis drei Schlafzimmer, eine Fläche von 60 m2 und eine Kosten von £139,950.Die Vorteile des Komplexes:Komfo…
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Hüttendorf Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
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Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$269,874
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Alpino Island – exklusive Villen mit Panoramablick auf das Meer und die BergeStandort: Lapta400 Meter zum MeerPanoramablick auf das Meer und die BergeDirekter Zugang zur Promenade mit einer Länge von 5 km10km nach KyreniaÜber das ProjektAlpino Island ist eine einzigartige Wohnanlage in einer…
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Wohnviertel CC Towers
Wohnviertel CC Towers
Wohnviertel CC Towers
Wohnviertel CC Towers
Wohnviertel CC Towers
Wohnviertel CC Towers
Wohnviertel CC Towers
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$153,781
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 10
2 Immobilienobjekte 2
CC Towers ist eine moderne Wohnanlage im Zentrum von Girne (Kyrenia) in Nordzypern. Der Komplex bietet eine Vielzahl von Wohnungen und Duplexs mit hochwertigen Oberflächen und modernem Design.Ort:Zentrum von GirneKomfortabler Zugang zu städtischer Infrastruktur, einschließlich Geschäften, Re…
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Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$1,39M
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
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Wohnanlage THE NEST
Wohnanlage THE NEST
Wohnanlage THE NEST
Wohnanlage THE NEST
Wohnanlage THE NEST
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Wohnanlage THE NEST
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$134,505
Stadt: Kyrenia, EsentepeObjekttyp: FerienwohnungAnzahl der Schlafzimmer: Studio, 1+1, 1+1 Loft ,2+1 LoftGeschlossene Fläche: 49 m2, 63 m2, 71 m2, 91 m2Situation: wird am Juli 2027 abgeschlossen sein.Startpreis: £99,000Zahlungsplan für 10 Jahre: %40Zahlung, 84 Monate Zins kostenlose Raten.Zah…
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Hüttendorf Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
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Hüttendorf Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
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Hüttendorf Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$316,969
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 150 m²
1 Immobilienobjekt 1
Der Wohnkomplex befindet sich im Dorf Alsanjak in der Gegend von Kyrenia ( in 15 Minuten. Rides ), nur wenige Gehminuten von den Hotels und Casinos Merit und Oris Beach entfernt. Das Viertel Alsanjak ist das beliebteste für Einwanderer aus dem postsowjetischen Raum und bekannt für eine groß…
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Just Prime Homes
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Hüttendorf CASA DEL MARE
Hüttendorf CASA DEL MARE
Hüttendorf CASA DEL MARE
Hüttendorf CASA DEL MARE
Hüttendorf CASA DEL MARE
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Hüttendorf CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$201,821
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 45–115 m²
4 Immobilienobjekte 4
Technische Eigenschaften: • STUDIO, 1,2,3, 4 SPALKS  • Küche und Wohnzimmer • Luxustoilette – Bodenfliesen und Keramik im Badezimmer • Luxus ausgestattete Küche • Einbauschrank • Balkon • Doppelverglaste Fenster • Verbund- und Glasfassade Boot • Zentrales Wasser…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.0 – 115.0
106,614 – 257,063
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohnviertel Ardem Avangart Prime
Wohnviertel Ardem Avangart Prime
Wohnviertel Ardem Avangart Prime
Wohnviertel Ardem Avangart Prime
Wohnviertel Ardem Avangart Prime
Wohnviertel Ardem Avangart Prime
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$164,650
Jahr der Inbetriebnahme 2025
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Hüttendorf BAHAMAS HOMES
Hüttendorf BAHAMAS HOMES
Hüttendorf BAHAMAS HOMES
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Hüttendorf BAHAMAS HOMES
Girne Belediyesi, Nordzypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 78 m²
1 Immobilienobjekt 1
Super Komplex mit Blick auf das Mittelmeer - “ Bahamas ” Der Komplex befindet sich in der Nähe der Stadt Kyrenia und des berühmten Alagadi-Strandes. Restaurants, Geschäfte und alle notwendigen Infrastrukturen befinden sich ebenfalls in der Nähe. In der Nähe befindet sich der 18-Loch-GO…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
78.0
919
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$202,583
Immobilienagentur
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Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$202,646
Jahr der Inbetriebnahme 2025
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Wohnviertel Novyy proekt v Dogankey
Wohnviertel Novyy proekt v Dogankey
Wohnviertel Novyy proekt v Dogankey
Wohnviertel Novyy proekt v Dogankey
Wohnviertel Novyy proekt v Dogankey
Wohnviertel Novyy proekt v Dogankey
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$151,985
Jahr der Inbetriebnahme 2025
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Wohnviertel High Tower 2
Wohnviertel High Tower 2
Wohnviertel High Tower 2
Wohnviertel High Tower 2
Wohnviertel High Tower 2
Wohnviertel High Tower 2
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$170,983
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Wohnviertel Sixth Sense Villas
Wohnviertel Sixth Sense Villas
Wohnviertel Sixth Sense Villas
Wohnviertel Sixth Sense Villas
Wohnviertel Sixth Sense Villas
Thermeia, Nordzypern
von
$1,00M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
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Wohnviertel Carrington 22 - Girne
Wohnviertel Carrington 22 - Girne
Wohnviertel Carrington 22 - Girne
Wohnviertel Carrington 22 - Girne
Wohnviertel Carrington 22 - Girne
Wohnviertel Carrington 22 - Girne
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$177,252
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Wohnanlage CC Tower Girne
Wohnanlage CC Tower Girne
Wohnanlage CC Tower Girne
Wohnanlage CC Tower Girne
Wohnanlage CC Tower Girne
Alle anzeigen Wohnanlage CC Tower Girne
Wohnanlage CC Tower Girne
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$242,374
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
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Wohnviertel KAŞGAR RESIDENCE
Wohnviertel KAŞGAR RESIDENCE
Wohnviertel KAŞGAR RESIDENCE
Wohnviertel KAŞGAR RESIDENCE
Wohnviertel KAŞGAR RESIDENCE
Wohnviertel KAŞGAR RESIDENCE
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$163,383
Jahr der Inbetriebnahme 2023
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Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
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Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$531,890
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
🏡 Penthouse 2 + 1 Loft im Premiumprojekt ALBATROS VIEW, GirneIm exklusiven Wohnkomplex ALBATROS VIEW, im renommierten Stadtteil Girne, präsentieren wir ein einzigartiges Penthouse auf zwei Ebenen. Es ist die perfekte Kombination aus moderner Architektur, Privatsphäre und Gemütlichkeit.Über d…
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Wohnviertel Carrington 55
Wohnviertel Carrington 55
Wohnviertel Carrington 55
Wohnviertel Carrington 55
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$253,244
Jahr der Inbetriebnahme 2024
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