Agios Epiktitos, Nordzypern

von €135,325

45–299 m² 3

Kapitulation vor: 2026

Ocean's Edge: Exquisiter Küstenhafen von unvergleichlichem Luxus Wo unvergleichliche Qualität auf unvergleichliche Eleganz trifft Gönnen Sie sich ein unvergleichliches Erlebnis des Luxuslebens, während das größte Bauunternehmen in Nordzypern sein neues prestigeträchtiges Projekt vorstellt. Dieses exquisite Resort liegt auf einem erhöhten Land und bietet von jeder Ecke aus einen atemberaubenden, ununterbrochenen Blick auf das grenzenlose Meer. So entsteht eine bezaubernde Atmosphäre, die die Sinne fasziniert. Das Anwesen wurde sorgfältig für unterschiedliche Vorlieben entworfen und bietet eine beeindruckende Auswahl an makellos gefertigten Häusern, darunter stilvolle Studios, raffinierte Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern, trendige Lofts mit 1 und 2 Schlafzimmern, und große Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern. Mit einem problemlosen Kaufprozess können potenzielle Käufer ihren gewünschten Wohnsitz sichern, indem sie ihn für einen Monat gegen eine geringe Gebühr reservieren, gefolgt von einer Anzahlung von 30. Der Restbetrag kann bis zur geplanten Lieferung im Jahr 2026 alle vier Monate in Raten bezahlt werden. Bereiten Sie sich auf eine Reise von unvergleichlicher Eleganz und Raffinesse vor, auf der der ruhige Küstenlebensstil auf kompromisslose Qualität und einwandfreies Design trifft. Erleben Sie den Inbegriff des Küstenlebens vom Feinsten, wo jeder Tag zum Beweis für die außergewöhnlichen Freuden des Luxus wird, der am Meer lebt. Diese außergewöhnliche Residenz befindet sich im Herzen der Insel, günstig vom Flughafen und den lebhaften nahe gelegenen Städten entfernt, die beide innerhalb einer kurzen 30-minütigen Fahrt erreichbar sind. Das Anwesen bietet ein unvergleichliches Wohnerlebnis und bietet eine Reihe erstklassiger Einrichtungen und Annehmlichkeiten vor Ort. Von einem glitzernden Pool und einem faszinierenden Infinity-Pool bis hin zu einem verjüngenden Spa sowie einem entzückenden Restaurant, Café und einer Vielzahl von Freizeitaktivitäten, Jeder Aspekt des luxuriösen Lebens wird mühelos berücksichtigt. Tauchen Sie ein in eine Welt des raffinierten Komforts und Genusses, in der Komfort und Freizeit in diesem Küstenparadies zusammenlaufen.