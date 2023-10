Colesium Court

Agios Amvrosios, Nordzypern

von €171,695

55 m² 1

Kapitulation vor: 2026

Eine idyllische Residenz am Meer im Herzen der Insel Ein Resort mit allen Annehmlichkeiten, die Sie von einem luxuriösen Urlaubslebensstil erwarten. Von jeder Ecke aus einen spektakulären Blick auf das Mittelmeer und das Besparmak-Gebirge. Der perfekte Standort dieses Projekts hat es sowohl für Wohn- als auch für Investitionszwecke ideal gemacht. Sea Magic Garden ist die zweite Phase des Sea Magic-Projekts, das seit 2009 den Bewohnern dient. Ausstattung: ✓ PrivateSandyBeach ✓ LandscapedGarden ✓ ChildrenPlayground ✓ MiniGolfCourse ✓ FootballPitch ✓ OutdoorGym ✓ 24 / 4FitnessCenter ( ResidentCardAccess ) ✓ Spa, Sauna, Whirlpool ✓ Restaurant, Café, Bar ✓ BarbecueArea ✓ UndergroundParking ✓ ManagementSiteOffice Hochwertige Materialien und modernes Design: o Ausgestattete Dachterrasse mit Grill und Whirlpool o Fußbodenheizung in allen Badezimmern o Granitarbeitsplatte o Eingebaute Küche Wir kümmern uns um Ihr Zuhause: • Kostenlos rund um die Uhr für die vollständige Pflege von Garten und Standort • Immobilienverwaltung in Abwesenheit des Kunden ( Wenn angefordert ) • 2 Jahre Mietgarantie für Anleger ( 5% des Preises ) Passen Sie Ihr eigenes Haus an: Kunden wird von den professionellsten Architekten kostenlos die Konstanz angeboten, um das Material und die Gestaltung ihres Hauses nach ihrem persönlichen Geschmack und ihrer Präferenz zu wählen. Zahlungsplan: 35% Anzahlung + 4 Jahre zinslose Raten Projektstatus: Der Bau beginnt im Juli 2023 und endet im Jahr 2026.