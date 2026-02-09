Wohnkomplex Sea Magic Garden

  1. Realting.com
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$313,004
MwSt.
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
16
ID: 33291
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.02.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Dorf
    Agios Amvrosios

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

🌊 Sea Magic Garden — Modern Living in Esentepe, Nordzypern

Meer Magie Garten ist ein modernes Wohnprojekt in der malerischen und sehr wünschenswerten Gegend von Esentepe, Nordzypern. Umgeben von Natur, Meer und Bergen bietet das Projekt einen friedlichen mediterranen Lebensstil mit hervorragendem Investitionspotenzial.

Es eignet sich perfekt für komfortable Wohn- und Mietereinkommen.

📍 Projektübersicht

  • Standort: Esentepe

  • Gesamtfläche: 16,753 m2

  • Blocks: 7

  • Gesamteinheiten: 110

Das Projekt verfügt über durchdachte Layouts und eine gut geplante Infrastruktur für eine entspannte und funktionale Wohnumgebung.

🏠 Wohnungstypen

  • 1 Schlafzimmer — Erdgeschoss

  • 1 Schlafzimmer Loft — erste Etage

  • 2 Schlafzimmer Loft — erste Etage

🏊 Einrichtungen vor Ort

  • Freibad

  • Kinderspielplatz

  • Bushaltestelle in der Nähe der Anlage

  • Landschaftliche Gemeinschaftsgebiete

🌿 Aktivitäten & Lifestyle

Bewohner können eine breite Palette von nahe gelegenen Outdoor-und Freizeitaktivitäten genießen:

  • Golf

  • Wandern

  • Wassersport

  • Zipline

  • Fischerei

  • Radfahren

💼 Professionelle Dienstleistungen & Immobilien Management

Sea Magic Garden bietet eine breite Palette von professionellen Dienstleistungen, um ein reibungsloses und besorgniserregendes Eigentumserlebnis zu gewährleisten:

🚗 Autovermietung
Einfache Buchung, wettbewerbsfähige Preise und exzellente Kundenbetreuung

🏠 Immobilienverwaltung
Tenant Handling und Wartung, maximieren Sie den Wert Ihrer Immobilie

🧺 Wäscheservice
Schnelle und zuverlässige Reinigung mit einfachem Ab- und Abholvorgang

✈️ Flughafentransfers
Komfortable, pünktliche Transfers mit freundlichen Fahrern

🛠 Reparaturarbeiten
Geschickliche Profis bieten schnelle und zuverlässige Reparaturen

🧼 Housekeeping Service
Dienstleistungen zur Reinigung von Schädlingsbekämpfungsmitteln

📈 Mietmanagement
Kompletter Mietservice inklusive Werbung, Gästemanagement, Reinigung, Wäscherei, Key Holding, Wartung und Promotion auf Top-Plattformen wie Booking.com

Genießen Sie stressfreies Eigentum, während Ihre Immobilie professionell verwaltet wird

Standort auf der Karte

Agios Amvrosios, Nordzypern

