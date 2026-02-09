Wohnkomplex Sea Magic Garden

🌊 Sea Magic Garden — Modern Living in Esentepe, Nordzypern
Meer Magie Garten ist ein modernes Wohnprojekt in der malerischen und sehr wünschenswerten Gegend von Esentepe, Nordzypern. Umgeben von Natur, Meer und Bergen bietet das Projekt einen friedlichen mediterranen Lebensstil mit hervorragendem Investitionspotenzial.
Es eignet sich perfekt für komfortable Wohn- und Mietereinkommen.
📍 Projektübersicht
Standort: Esentepe
Gesamtfläche: 16,753 m2
Blocks: 7
Gesamteinheiten: 110
Das Projekt verfügt über durchdachte Layouts und eine gut geplante Infrastruktur für eine entspannte und funktionale Wohnumgebung.
🏠 Wohnungstypen
1 Schlafzimmer — Erdgeschoss
1 Schlafzimmer Loft — erste Etage
2 Schlafzimmer Loft — erste Etage
🏊 Einrichtungen vor Ort
Freibad
Kinderspielplatz
Bushaltestelle in der Nähe der Anlage
Landschaftliche Gemeinschaftsgebiete
🌿 Aktivitäten & Lifestyle
Bewohner können eine breite Palette von nahe gelegenen Outdoor-und Freizeitaktivitäten genießen:
Golf
Wandern
Wassersport
Zipline
Fischerei
Radfahren
💼 Professionelle Dienstleistungen & Immobilien Management
Sea Magic Garden bietet eine breite Palette von professionellen Dienstleistungen, um ein reibungsloses und besorgniserregendes Eigentumserlebnis zu gewährleisten:
🚗 Autovermietung
Einfache Buchung, wettbewerbsfähige Preise und exzellente Kundenbetreuung
🏠 Immobilienverwaltung
Tenant Handling und Wartung, maximieren Sie den Wert Ihrer Immobilie
🧺 Wäscheservice
Schnelle und zuverlässige Reinigung mit einfachem Ab- und Abholvorgang
✈️ Flughafentransfers
Komfortable, pünktliche Transfers mit freundlichen Fahrern
🛠 Reparaturarbeiten
Geschickliche Profis bieten schnelle und zuverlässige Reparaturen
🧼 Housekeeping Service
Dienstleistungen zur Reinigung von Schädlingsbekämpfungsmitteln
📈 Mietmanagement
Kompletter Mietservice inklusive Werbung, Gästemanagement, Reinigung, Wäscherei, Key Holding, Wartung und Promotion auf Top-Plattformen wie Booking.com
Genießen Sie stressfreies Eigentum, während Ihre Immobilie professionell verwaltet wird