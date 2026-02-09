Wohnkomplex Sea Magic Garden

🌊 Sea Magic Garden — Modern Living in Esentepe, Nordzypern

Meer Magie Garten ist ein modernes Wohnprojekt in der malerischen und sehr wünschenswerten Gegend von Esentepe, Nordzypern. Umgeben von Natur, Meer und Bergen bietet das Projekt einen friedlichen mediterranen Lebensstil mit hervorragendem Investitionspotenzial.

Es eignet sich perfekt für komfortable Wohn- und Mietereinkommen.

📍 Projektübersicht

Standort: Esentepe

Gesamtfläche: 16,753 m2

Blocks: 7

Gesamteinheiten: 110

Das Projekt verfügt über durchdachte Layouts und eine gut geplante Infrastruktur für eine entspannte und funktionale Wohnumgebung.

🏠 Wohnungstypen

1 Schlafzimmer — Erdgeschoss

1 Schlafzimmer Loft — erste Etage

2 Schlafzimmer Loft — erste Etage

🏊 Einrichtungen vor Ort

Freibad

Kinderspielplatz

Bushaltestelle in der Nähe der Anlage

Landschaftliche Gemeinschaftsgebiete

🌿 Aktivitäten & Lifestyle

Bewohner können eine breite Palette von nahe gelegenen Outdoor-und Freizeitaktivitäten genießen:

Golf

Wandern

Wassersport

Zipline

Fischerei

Radfahren

💼 Professionelle Dienstleistungen & Immobilien Management

Sea Magic Garden bietet eine breite Palette von professionellen Dienstleistungen, um ein reibungsloses und besorgniserregendes Eigentumserlebnis zu gewährleisten:

🚗 Autovermietung

Einfache Buchung, wettbewerbsfähige Preise und exzellente Kundenbetreuung

🏠 Immobilienverwaltung

Tenant Handling und Wartung, maximieren Sie den Wert Ihrer Immobilie

🧺 Wäscheservice

Schnelle und zuverlässige Reinigung mit einfachem Ab- und Abholvorgang

✈️ Flughafentransfers

Komfortable, pünktliche Transfers mit freundlichen Fahrern

🛠 Reparaturarbeiten

Geschickliche Profis bieten schnelle und zuverlässige Reparaturen

🧼 Housekeeping Service

Dienstleistungen zur Reinigung von Schädlingsbekämpfungsmitteln

📈 Mietmanagement

Kompletter Mietservice inklusive Werbung, Gästemanagement, Reinigung, Wäscherei, Key Holding, Wartung und Promotion auf Top-Plattformen wie Booking.com

Genießen Sie stressfreies Eigentum, während Ihre Immobilie professionell verwaltet wird