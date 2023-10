Deja Blue Sunset

Nordzypern

von €139,400

🌳 Ein neues Projekt in der Region Otyuken inmitten der Ruhe und Gelassenheit der Natur. Otuken ist ein dünn besiedeltes Gebiet, 3 km von der beliebtesten Region Long Beach entfernt. Wenn Sie hier eine Unterkunft kaufen, befinden Sie sich neben dem belebtesten Ort in Nordzypern ( Long Beach ), der jedoch gleichzeitig abgelegen gehalten wurde. UMFASSENDE LAGE: 📍 2,5 km von Long Beach entfernt 📍 4,5 km vom Strand Kocareis entfernt 📍 10,5 km vom Fischerdorf Bogaz entfernt 📍 10 km von. Famagusta 🏘 Das Projekt besteht aus 13 vollständig getrennten Villen mit privatem Pool, Whirlpool, Grill, Zentralheizungsinfrastruktur, großen Terrassen und 6 Apartments im Erdgeschoss, 6 Dachgeschosswohnungen im zweiten Stock mit großen Terrassen und Dachterrassen mit Gemeinschaftspool in der Region Otiuken. 💷 ZUSAMMENHANG DER OBJEKTE: Wohnungen 2 + 1 ( 96-113 m2 ) – von 139 400 £ Wohnungen 3 + 1 ( 115 m2 ) – von 154 400 £ Villa 3 + 1 ( 205 m2 ) – von 360 400 £ 🗓 ZAHLUNGSPLAN: 40% Erstinstallation 30% Uninteressierte Rate vor Inbetriebnahme 30% Bei Inbetriebnahme 🏁 Abschluss des Baus – Juli 2024. !! 武 ACHTUNG! Nach dem Verkauf jedes Drittels des Projekts werden Preiserhöhungen von mindestens 10% angewendet%. 🕑 Also beeilen Sie sich, um ein Traumhaus zu einem Schnäppchenpreis zu kaufen!