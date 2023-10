Agios Epiktitos, Nordzypern

von €97,500

60–135 m² 3

ID: CP-654 STANDORT: Zypern/ Esentepe - Entfernung zum Meer -200 M - Entfernung zum Lefkoşa- 95 km - Flughafen Ercan - 140 km VERFÜGBARE WOHNUNGSTYPEN: 1+0 - 78 m2 1+1 - 60 m2 2+1 Penthouse - 135 m2 ZEITPLAN: Fertigstellungstermin: Oktober 2025 AUSSTATTUNG: Schwimmbad Basketballplatz Spielplatz Heilbad Fitnessraum Videoüberwachungssystem auf dem Gelände des Komplexes Wi-fi auf dem Gelände des Komplexes Wartung und Pflege des Geländes des Komplexes Zahlungsbedingungen: Kaufen Sie Ihre Traumimmobilie in einfachen und bequemen Raten bis zu 42 Monaten und ziehen Sie bereits 1 Jahr vor Abzahlung der Raten in Ihre Immobilie ein Wir organisieren regelmäßig Besichtigungsreisen, bei denen wir Ihnen einen zweitägigen Aufenthalt anbieten, Verpflegung und Flughafentransfer anbieten und mit Ihnen alle Objekte besichtigen, die Sie interessieren. (Natürlich unverbindlich und kostenlos) Kontaktieren Sie uns einfach und melden Sie sich für die nächste Tour an! Über Zypern/ Esentepe ist ein Dorf im Osten der Provinz Kyrenia, an der Kreuzung des Beşparmak-Gebirges und des Mittelmeers. Esentepe, einer der an Naturschönheiten reichsten Orte Zyperns, eignet sich für Entwicklung und Investitionen. Der Ort, der von vielen Investoren nachgefragt wird, gewinnt täglich an Wert. An der Straße von Kyrenia nach Iskele, Bafra und Karpaz gelegen, wird das Dorf immer mehr zu einem Ziel für Touristen.