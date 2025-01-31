Wohnkomplex Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.

Möblierte Drei-Zimmer-Wohnung 105 m5 250 Meter vom Meer in der Region Esentepe.

Wohnbereich - 91 m2 + eine großzügige Terrasse von 14 m2 ist ein idealer Ort zum Entspannen. Voll möbliert und mit allen notwendigen Geräten ausgestattet, die Sie sofort ohne zusätzliche Kosten einziehen können.

Der Komplex befindet sich in einem malerischen Ort mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge. In unmittelbarer Nähe befindet sich die notwendige Infrastruktur für ein komfortables Leben und Ruhe.

Infrastruktur:

Privatstrand 250 Meter entfernt

Pool Café

Autovermietung und Fahrradverleih

SPA-Komplex: Sauna, Hamam, Massage, Fitnesscenter

Außen- und Innenpools

Separater Parkplatz

Straßenbeleuchtung

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk von der Firma!