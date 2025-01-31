  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Wohnkomplex Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.

Wohnkomplex Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.

Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$171,089
BTC
2.0350742
ETH
106.6669414
USDT
169 153.4290050
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
14
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27504
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 3080
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 27.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Dorf
    Agios Amvrosios

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Polski Polski
Русский Русский

Möblierte Drei-Zimmer-Wohnung 105 m5 250 Meter vom Meer in der Region Esentepe.

Wohnbereich - 91 m2 + eine großzügige Terrasse von 14 m2 ist ein idealer Ort zum Entspannen. Voll möbliert und mit allen notwendigen Geräten ausgestattet, die Sie sofort ohne zusätzliche Kosten einziehen können.

Der Komplex befindet sich in einem malerischen Ort mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge. In unmittelbarer Nähe befindet sich die notwendige Infrastruktur für ein komfortables Leben und Ruhe.

Infrastruktur:

  • Privatstrand 250 Meter entfernt
  • Pool Café
  • Autovermietung und Fahrradverleih
  • SPA-Komplex: Sauna, Hamam, Massage, Fitnesscenter
  • Außen- und Innenpools
  • Separater Parkplatz
  • Straßenbeleuchtung

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk von der Firma!

Standort auf der Karte

Agios Amvrosios, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Hawaii Homes
Akanthou, Nordzypern
von
$225,448
Wohnanlage Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$182,089
Wohnanlage La Palazzo
Gastria, Nordzypern
von
$218,350
Wohnanlage ELYSIUM ISATIS
Spathariko, Nordzypern
von
$124,263
Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$200,537
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$171,089
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Gonyeli Flora Villas
Wohnviertel Gonyeli Flora Villas
Wohnviertel Gonyeli Flora Villas
Wohnviertel Gonyeli Flora Villas
Wohnviertel Gonyeli Flora Villas
Wohnviertel Gonyeli Flora Villas
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
von
$208,979
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Alpino Island
Wohnviertel Alpino Island
Wohnviertel Alpino Island
Wohnviertel Alpino Island
Wohnviertel Alpino Island
Wohnviertel Alpino Island
Lapithos, Nordzypern
von
$519,281
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Residenz 3 Campagnes tot 31/01/2025, Ervaar verheven leven met een vleugje lucht
Residenz 3 Campagnes tot 31/01/2025, Ervaar verheven leven met een vleugje lucht
Residenz 3 Campagnes tot 31/01/2025, Ervaar verheven leven met een vleugje lucht
Residenz 3 Campagnes tot 31/01/2025, Ervaar verheven leven met een vleugje lucht
Residenz 3 Campagnes tot 31/01/2025, Ervaar verheven leven met een vleugje lucht
Alle anzeigen Residenz 3 Campagnes tot 31/01/2025, Ervaar verheven leven met een vleugje lucht
Residenz 3 Campagnes tot 31/01/2025, Ervaar verheven leven met een vleugje lucht
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$130,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 51–88 m²
2 Immobilienobjekte 2
Sky Sakarya Toplocatie: Op loopafstand van Sakarya Street, Citymall en talloze bedrijven. Gelegen in een zeer populaire en gewilde omgeving. Grenzend aan Golden Residence en Terrace Park. Ontwikkeling voor gemengd gebruik: Omvat 11 grote winkels, kantoren, studio-appartementen, 1+1, …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.4
142,799
Wohnung 2 zimmer
88.4
223,629
Immobilienagentur
Right way Group
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen