PROJEKT-ID: CP-806 ZAHLUNGSPLAN: 35% Anzahlung und der Restbetrag in Raten ohne Aufschläge bis zur Übergabe des Projekts. STANDORT: Zypern/ Nikosia/ Güzelyurt Entfernung zum Meer -150 m Entfernung nach Lefkoşa - 8 km Flughafen Ercan - 35 km VERFÜGBARE WOHNUNGSTYPEN: 1+0 - 30 m2 - 53.000 GBP 1+0 - 40 m2 - 70.000 GBP ZEITPLAN: Fertigstellungstermin: Dezember 2026 AUSSTATTUNG: INDOOR POOL OFFENER POOL INNEN- UND AUSSENPARKPLATZ PARKHAUS MIT ZWEI ETAGEN IN JEDEM GEBÄUDE KAPAZITÄT DES PARKPLATZES 575 FAHRZEUGE TENIS KORDU BASKETBALLPLATZ REISENSTRASSE STRAND YACHT-HAFEN GRILLPLATZ MINI-MARKT KARAOKE-BAR RESTAURANT FITNES HAMAM SAUNA YOGA-SALON KINDERSPIELPLATZ AUFZUG GENERATOR ÜBERWACHUNGSKAMERA UNTERKUNFT Wir organisieren regelmäßig Besichtigungsreisen, bei denen wir Ihnen einen zweitägigen Aufenthalt mit Flughafentransfer anbieten und mit Ihnen alle Objekte besichtigen, die Sie interessieren. (Natürlich unverbindlich und kostenlos) Kontaktieren Sie uns einfach und melden Sie sich für die nächste Tour an! ÜBER NORDZYPERN Entdecken Sie lukrative Immobilien-Investitionsmöglichkeiten in Nikosia, der Hauptstadt Zyperns! Mit ihrem reichen historischen Erbe und ihrer kulturellen Vielfalt ist die Stadt ein verlockendes Ziel für kluge Investoren. Erwerben Sie ein luxuriöses Apartment oder eine moderne Villa in bester Lage, einschließlich der geschäftigen Geschäfts- und Unterhaltungszentren. Nutzen Sie den florierenden Immobilienmarkt und die attraktiven staatlichen Anreize, die ausländische Investitionen anlocken sollen. Nutzen Sie den Augenblick, um den modernen Lebensstil zu genießen und gleichzeitig eine beträchtliche Rendite auf Ihre Investition zu erzielen. Begeben Sie sich noch heute auf den Weg zum Immobilienwohlstand in Nikosia!