Wohnkomplex Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.

2+1 Penthouse-Wohnung - 74 m2 + 12 m2 Balkon + 31 m2 Dachterrasse in einem Luxus-Komplex 300 Meter vom Meer entfernt.
Der Komplex befindet sich in einem malerischen Ort direkt am Ufer des Mittelmeers im Gebiet Esentepe, dank der erfolgreichen Landschaft, alle Objekte in der Anlage haben einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Berge.
Der renommierte Korineum Golf Club ist nur 1 km entfernt, und die Fenster bieten Panoramablick auf das Meer und die Berge, die diesen Ort wirklich besonders machen.
Die Apartments sind ideal für den Urlaub und die dauerhafte Residenz oder die Ausleihung. Die notwendige Infrastruktur für ein komfortables Leben und Erholung ist nur wenige Gehminuten entfernt.
Hauptmerkmale:
Infrastruktur:
Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!