Wohnkomplex Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.

2+1 Penthouse-Wohnung - 74 m2 + 12 m2 Balkon + 31 m2 Dachterrasse in einem Luxus-Komplex 300 Meter vom Meer entfernt.

Der Komplex befindet sich in einem malerischen Ort direkt am Ufer des Mittelmeers im Gebiet Esentepe, dank der erfolgreichen Landschaft, alle Objekte in der Anlage haben einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Berge.

Der renommierte Korineum Golf Club ist nur 1 km entfernt, und die Fenster bieten Panoramablick auf das Meer und die Berge, die diesen Ort wirklich besonders machen.

Die Apartments sind ideal für den Urlaub und die dauerhafte Residenz oder die Ausleihung. Die notwendige Infrastruktur für ein komfortables Leben und Erholung ist nur wenige Gehminuten entfernt.

Hauptmerkmale:

Küche mit hochwertigen Einbaumöbeln

Einbauschränke in den Schlafzimmern

Voll ausgestattetes Badezimmer

Hochwertige Keramikfliesen auf dem Boden und Wände im Badezimmer

Panorama-Doppelglasfenster

Dachterrasse 31 m2

Keramische Fliesenböden

Infrastruktur für Klimaanlage

Infrastruktur für Internet und Fernsehen

Elektronische Wasserdruckregelung in Armaturen

Lagertank für Wasser

Infrastruktur:

Sandstrand in der Nähe des Komplexes

Großer Gemeinschaftspool

Parkplatz

Kino im Freien

Platz für Yoga

Gymnasium

SPA Zentrum

Massage und Sauna

Fence um das Gebiet

Landschaftsgestaltung und Landschaftsgestaltung

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!