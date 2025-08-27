Wohnkomplex Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.

  1. Realting.com
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$203,421
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
13
ID: 27508
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2378
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 27.08.25

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Dorf
    Agios Amvrosios

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

2+1 Penthouse-Wohnung - 74 m2 + 12 m2 Balkon + 31 m2 Dachterrasse in einem Luxus-Komplex 300 Meter vom Meer entfernt.

Der Komplex befindet sich in einem malerischen Ort direkt am Ufer des Mittelmeers im Gebiet Esentepe, dank der erfolgreichen Landschaft, alle Objekte in der Anlage haben einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Berge.

Der renommierte Korineum Golf Club ist nur 1 km entfernt, und die Fenster bieten Panoramablick auf das Meer und die Berge, die diesen Ort wirklich besonders machen.

Die Apartments sind ideal für den Urlaub und die dauerhafte Residenz oder die Ausleihung. Die notwendige Infrastruktur für ein komfortables Leben und Erholung ist nur wenige Gehminuten entfernt.

Hauptmerkmale:

  • Küche mit hochwertigen Einbaumöbeln
  • Einbauschränke in den Schlafzimmern
  • Voll ausgestattetes Badezimmer
  • Hochwertige Keramikfliesen auf dem Boden und Wände im Badezimmer
  • Panorama-Doppelglasfenster
  • Dachterrasse 31 m2
  • Keramische Fliesenböden
  • Infrastruktur für Klimaanlage
  • Infrastruktur für Internet und Fernsehen
  • Elektronische Wasserdruckregelung in Armaturen
  • Lagertank für Wasser

Infrastruktur:

  • Sandstrand in der Nähe des Komplexes
  • Großer Gemeinschaftspool
  • Parkplatz
  • Kino im Freien
  • Platz für Yoga
  • Gymnasium
  • SPA Zentrum
  • Massage und Sauna
  • Fence um das Gebiet
  • Landschaftsgestaltung und Landschaftsgestaltung

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!

Agios Amvrosios, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
