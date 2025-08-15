  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Wohnkomplex Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.

Wohnkomplex Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.

Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$154,294
BTC
1.8352994
ETH
96.1958876
USDT
152 548.3343138
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27432
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 3388
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 15.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Dorf
    Agios Amvrosios

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Polski Polski
Русский Русский

Möbliertes Studio 45 m2 mit einer Terrasse im Cove Garden Village Komplex.

Das Interieur der Wohnung ist in einem modernen Stil mit Elementen der Boho-Dekoration: natürliche Schattierungen, Wickerelemente, warme Textilien und helle Akzente.

Der Raum ist clever gezonet: Es gibt ein großes Bett mit einem weichen Kopfteil, einen Sitzbereich mit Bohnensackstühlen und einen Kaffeetisch, einen Essbereich.

Die Küche ist mit allen notwendigen Geräten ausgestattet: Herd, Backofen, Kühlschrank, Haube und Wasserkocher.

Dank der Panoramaverglasung und dem Zugang zur Terrasse ist die Wohnung mit natürlichem Licht gefüllt, und der Blick öffnet auf das grüne Gebiet des Komplexes mit Pools und direktem Zugang zum Meer.

Der Komplex befindet sich im Gebiet Esentepe nur 300 Meter vom Meer entfernt, und eine bequeme Fußgängerzone führt zum Strand. Das Gebiet ist bekannt für seine ruhige Atmosphäre, grüne Landschaften und Panoramablick auf das Meer und die Berge.

Es gibt gemütliche Restaurants, Lebensmittelgeschäfte, eine Apotheke und eine öffentliche Verkehrshaltestelle in der Nähe. Der Golfplatz Korineum liegt nur 5 Fahrminuten entfernt.

Infrastruktur:

  • Schwimmbad für Erwachsene und Kinder
  • Fitnesscenter und Fitnessraum
  • Tennisplatz
  • Restaurant und Café
  • Strandbar
  • Landschaftsbau und Landschaftsbau
  • Transferbus zum zentralen Komplex

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!

Standort auf der Karte

Agios Amvrosios, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Karaca Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$569,942
Wohnviertel Exclusive
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$292,627
Wohnviertel Del Mar Premium
Lapithos, Nordzypern
von
$145,652
Wohnviertel BELLA HILLS
Bellapais, Nordzypern
von
$1,14M
Wohnviertel LORD OF CYPRUS
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$164,017
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$154,294
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront
Wohngebäude NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront
Morphou, Nordzypern
von
$202,704
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 61–104 m²
2 Immobilienobjekte 2
Über das Projekt: Eine großartige Investitionsmöglichkeit – Dedeman Suites & Residences ist ein möbliertes Apartmentprojekt direkt am Meer in Güzelyurt, Nordzypern. Es wird von der führenden Hotelmarke der Türkei betrieben. Mit türkischem Grundbucheintrag, Resort-Ausstattung und 85 % Baufor…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0
202,701
Wohnung 2 zimmer
104.0
423,753
Immobilienagentur
Properties and partners
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage PROEKT NA SEVERNOM KIPRE - NOVAYa LOKACIYa
Wohnanlage PROEKT NA SEVERNOM KIPRE - NOVAYa LOKACIYa
Yialousa, Nordzypern
von
$241
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
BESCHREIBUNG AUF RUSSISCH Das Projekt CASA LA VISTA HOMES, benannt nach seiner einzigartigen Lage, zielt darauf ab, Sie, liebe Investoren, mit der Ruhe des endlosen Blaus zu verbinden und die beste Aussicht auf Zypern zu bieten. Unser Projekt, das sich dort befindet, wo die wunderschön…
Immobilienagentur
Keller Williams Platin
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Nordzypern
von
$186,111
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 28
GRAND SAPPHIRE BLU besteht aus 5 Hochhäusern mit je 28 Etagen und 8 Tiefblöcken mit jeweils 5 Etagen. Das Projekt befindet sich auf einem Grundstück mit einer Gesamtfläche von 90727.18 m2 und umfasst 2345 Einheiten, darunter Studios, ein, zwei, drei Schlafzimmer Wohnungen und Penthäuser.GRAN…
Immobilienagentur
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen