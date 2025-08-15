Wohnkomplex Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.

Möbliertes Studio 45 m2 mit einer Terrasse im Cove Garden Village Komplex.

Das Interieur der Wohnung ist in einem modernen Stil mit Elementen der Boho-Dekoration: natürliche Schattierungen, Wickerelemente, warme Textilien und helle Akzente.

Der Raum ist clever gezonet: Es gibt ein großes Bett mit einem weichen Kopfteil, einen Sitzbereich mit Bohnensackstühlen und einen Kaffeetisch, einen Essbereich.

Die Küche ist mit allen notwendigen Geräten ausgestattet: Herd, Backofen, Kühlschrank, Haube und Wasserkocher.

Dank der Panoramaverglasung und dem Zugang zur Terrasse ist die Wohnung mit natürlichem Licht gefüllt, und der Blick öffnet auf das grüne Gebiet des Komplexes mit Pools und direktem Zugang zum Meer.

Der Komplex befindet sich im Gebiet Esentepe nur 300 Meter vom Meer entfernt, und eine bequeme Fußgängerzone führt zum Strand. Das Gebiet ist bekannt für seine ruhige Atmosphäre, grüne Landschaften und Panoramablick auf das Meer und die Berge.

Es gibt gemütliche Restaurants, Lebensmittelgeschäfte, eine Apotheke und eine öffentliche Verkehrshaltestelle in der Nähe. Der Golfplatz Korineum liegt nur 5 Fahrminuten entfernt.

Infrastruktur:

Schwimmbad für Erwachsene und Kinder

Fitnesscenter und Fitnessraum

Tennisplatz

Restaurant und Café

Strandbar

Landschaftsbau und Landschaftsbau

Transferbus zum zentralen Komplex

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!