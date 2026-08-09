  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Agios Epiktitos

Neubauten zum Verkauf in Agios Epiktitos

;
wohnungen
8
häuser
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnviertel Catalkoy Villa
Wohnviertel Catalkoy Villa
Wohnviertel Catalkoy Villa
Wohnviertel Catalkoy Villa
Wohnviertel Catalkoy Villa
Wohnviertel Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$1,01M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Alle anzeigen Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$686,127
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Luxusvilla 4+1 mit Schwimmbad, Hamam und Sauna in ChatalkaWir bieten Ihnen eine Luxusvilla im Stil des Klassikers von 250 m2 mit Panoramablick auf das Mittelmeer. Dieses Haus ist für diejenigen geschaffen, die Komfort, Prestige und Privatsphäre zu schätzen wissen.Hauptmerkmale:4 geräumige Sc…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Karaca Villa
Wohnviertel Karaca Villa
Wohnviertel Karaca Villa
Wohnviertel Karaca Villa
Wohnviertel Karaca Villa
Wohnviertel Karaca Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$569,942
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnviertel My House Elegant
Wohnviertel My House Elegant
Wohnviertel My House Elegant
Wohnviertel My House Elegant
Wohnviertel My House Elegant
Wohnviertel My House Elegant
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$709,261
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Velux
Wohnviertel Velux
Wohnviertel Velux
Wohnviertel Velux
Wohnviertel Velux
Wohnviertel Velux
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$607,938
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel High Park Çatalköy
Wohnviertel High Park Çatalköy
Wohnviertel High Park Çatalköy
Wohnviertel High Park Çatalköy
Wohnviertel High Park Çatalköy
Wohnviertel High Park Çatalköy
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$120,321
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$265,973
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Catalkoy Lotus Homes
Wohnviertel Catalkoy Lotus Homes
Wohnviertel Catalkoy Lotus Homes
Wohnviertel Catalkoy Lotus Homes
Wohnviertel Catalkoy Lotus Homes
Wohnviertel Catalkoy Lotus Homes
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$443,288
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ÇATALKÖY villas
Wohnanlage ÇATALKÖY villas
Wohnanlage ÇATALKÖY villas
Wohnanlage ÇATALKÖY villas
Wohnanlage ÇATALKÖY villas
Alle anzeigen Wohnanlage ÇATALKÖY villas
Wohnanlage ÇATALKÖY villas
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$1,09M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 370 m²
1 Immobilienobjekt 1
In Çatalköy, an der Stelle, an der die unberührte Natur die kühlen Wellen des Mittelmeers trifft, steigen 26 Villen mit der Nördlichen Signatur. In Nördlichen Villen: Çatalköy, Ihre Tür öffnet sich zum tiefblauen Wasser des Mittelmeers.Grün, Blau und LuxusDank der herrlichen Lage von Çatalkö…
Immobilienagentur
SMAK Partners
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen