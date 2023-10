Cove Garden Phase 2

Kazivera, Nordzypern

von €99,451

35–104 m² 4

Kapitulation vor: 2026

ID: CP-707 STANDORT: Zypern/ Gaziveren - Entfernung zum Meer -50M - Entfernung zum Lefkoşa- 70 km - Flughafen Ercan - 45 km VERFÜGBARE WOHNUNGSTYPEN: 1+1 - 35 m2 1+1 - 44 m2 - 77 m2 1+1 Penthouse - 44 m2 - 55 m2 2+1 - 92 m2 ZEITPLAN: Fertigstellungstermin: Juni 2026 AUSSTATTUNG: Gepflegter Strand 5'.Außenschwimmbecken Gut ausgestatteter moderner Fitnessraum Yoga- und Meditationssuiten Wellness & SPA: Sauna, Dampfbad, Hammam, Jacuzzi & Massagetherapie Beheiztes Innenschwimmbad Kryo-Sauna Funktionelles medizinisches Zentrum Zentrum für Schönheitspflege und Anti-Aging Moderne Diagnostik und Check-up-Zentrum Grünanlagen und Gärten Surf- und Wassersportclub Gaststätten Zahlungsbedingungen: Kaufen Sie Ihre Traumimmobilie in einfachen und bequemen Raten bis zu 42 Monaten und ziehen Sie bereits 1 Jahr vor Abzahlung der Raten in Ihre Immobilie ein Wir organisieren regelmäßig Besichtigungstouren, bei denen wir Ihnen einen zweitägigen Aufenthalt anbieten, Verpflegung und Flughafentransfer anbieten und mit Ihnen alle Objekte besichtigen, die Sie interessieren. (Natürlich unverbindlich und kostenlos) Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf und melden Sie sich für die nächste Tour an! Über Zypern/Gaziveren: Die Wohnungen mit Meerblick befinden sich in Gaziveren in der Stadt Lefke. Gaziveren ist eine der prestigeträchtigsten Gegenden in Nordzypern. Das Gebiet bietet einen hohen Investitionswert mit seiner natürlichen Beschaffenheit und dem Blick auf den Golf. Gaziveren bietet die besten Zitrusfrüchte Nordzyperns, hohe Kaki-Bäume, reiche mediterrane Aromen, einen ruhigen Lebensstil und einen 36 km langen Strand. Lefke beherbergt verschiedene Bildungseinrichtungen, darunter Universitäten, einen reibungslosen Verkehr und eine reiche Natur. Gaziveren befindet sich in der Nähe der Zentren von Lefke und Guzelyurt.