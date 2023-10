Aqua Garden

Agios Amvrosios, Nordzypern

von €208,428

78–325 m² 2

Kapitulation vor: 2026

Gönnen Sie sich bei Ihrem ultimativen Beach Retreat Gelassenheit Apartment und Villen am Meer in einzigartiger mediterraner Architektur Entdecken Sie Ihr Traumgrundstück in diesem exklusiven Komplex mit atemberaubendem Meerblick, erstklassigen Annehmlichkeiten und direktem Zugang zu unberührten Sandstränden. Tauchen Sie ein in Luxus, inmitten der beruhigenden Geräusche krachender Wellen, und genießen Sie gleichzeitig einen lebendigen Küstenlebensstil und unvergleichliche Ruhe. Einrichtungen und Ausstattung: - Dachterrasse und Whirlpool in allen Penthäusern - Privater Zugang zum Golden Sandy Beach - Künstlicher Fluss und Wasserfall im Komplex - Beheiztes Innenpool - Außenpool - Restaurant, Café, Bar - Garten und Spielplatz - 24/7 Sicherheit und Wartung - 24/7 Fitnesscenter mit Fachcoach - Spa ( Massage, Sauna, Whirlpool, türkischer Hamam ) - Täglicher Shuttleservice zum Korenium Golf Course - In der Nähe Supermarkt und Apotheke Flexible Zahlungspläne: 2000 GBP – Reservierung für 2 Wochen 35% Anzahlung + 65% Raten von Januar 2024 bis Dezember 2026