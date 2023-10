OASIS VILLAGE

Agios Epiktitos, Nordzypern

von €178,670

82–100 m² 3

Kapitulation vor: 2026

ID: CP-661 STANDORT: Zypern/ Esentepe - Entfernung zum Meer -50M - Entfernung zum Lefkoşa- 130km - Flughafen Ercan - 140 km VERFÜGBARE WOHNUNGSTYPEN: 1+0 Penthouse - 82 m2 1+1 Penthouse + Garednhouse - 63 m2 - 115 m2 2+1 Dachgeschosswohnung - 89 m2 - 142 m2 VERFÜGBARE VİLLA-TYPEN: 3+1 - 299 m2 4+1 - 347 m2 ZEITPLAN: Fertigstellungstermin: Juni 2026 AUSSTATTUNG: HALLEN-/FREISCHWIMMBÄDER PARKPLÄTZE IM FREIEN/IM FREIEN BEHEIZTES FREIBAD KINDERBEREICH CAFE-BAR SPA RESTAURANT PADEL TENIS ZENTRALER GENERATOR 24/7-SICHERHEIT GRÜNANLAGE STRAND SPORTLICHE AKTIVITÄTEN WALKING PATH LAGOON Zahlungsbedingungen: Kaufen Sie Ihre Traumimmobilie einfach und bequem in Raten bis zu 42 Monaten und beziehen Sie Ihre Immobilie bereits 1 Jahr vor Abzahlung der Raten Wir organisieren regelmäßig Besichtigungsreisen, bei denen wir Ihnen einen zweitägigen Aufenthalt anbieten, Verpflegung und Flughafentransfer anbieten und mit Ihnen alle Objekte besichtigen, die Sie interessieren. (Natürlich unverbindlich und kostenlos) Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf und melden Sie sich für die nächste Tour an! Über Zypern/ Girne : Gewerbeimmobilien in Kyrenia, einer der am weitesten entwickelten Städte der Insel Zypern, sowohl im Hinblick auf den Tourismus als auch auf das Geschäftsnetz, liegen in fußläufiger Entfernung zu allen sozialen Annehmlichkeiten. Als entwickelte Stadt beherbergt Kyrenia fünf Universitäten und fast einhundert Hotels.