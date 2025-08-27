  1. Realting.com
Wohnkomplex Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.

Agios Amvrosios, Nordzypern
$158,965
ID: 27502
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.08.25

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Dorf
    Agios Amvrosios

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Möbliertes Studio 45 m2 mit einer Terrasse im Cove Garden Village Komplex.

Das Interieur der Wohnung ist in einem modernen Stil mit Elementen der Boho-Dekoration: natürliche Schattierungen, Wickerelemente, warme Textilien und helle Akzente.

Der Raum ist clever gezonet: Es gibt ein großes Bett mit einem weichen Kopfteil, einen Sitzbereich mit Bohnensackstühlen und einen Kaffeetisch, einen Essbereich.

Die Küche ist mit allen notwendigen Geräten ausgestattet: Herd, Backofen, Kühlschrank, Haube und Wasserkocher.

Dank der Panoramaverglasung und dem Zugang zur Terrasse ist die Wohnung mit natürlichem Licht gefüllt, und der Blick öffnet auf das grüne Gebiet des Komplexes mit Pools und direktem Zugang zum Meer.

Der Komplex befindet sich im Gebiet Esentepe nur 300 Meter vom Meer entfernt, und eine bequeme Fußgängerzone führt zum Strand. Das Gebiet ist bekannt für seine ruhige Atmosphäre, grüne Landschaften und Panoramablick auf das Meer und die Berge.

Es gibt gemütliche Restaurants, Lebensmittelgeschäfte, eine Apotheke und eine öffentliche Verkehrshaltestelle in der Nähe. Der Golfplatz Korineum liegt nur 5 Fahrminuten entfernt.

Infrastruktur:

  • Schwimmbad für Erwachsene und Kinder
  • Fitnesscenter und Fitnessraum
  • Tennisplatz
  • Restaurant und Café
  • Strandbar
  • Landschaftsbau und Landschaftsbau
  • Transferbus zum zentralen Komplex

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!

Standort auf der Karte

Agios Amvrosios, Nordzypern

