Wohnkomplex Mediterranean Villas

Moderne Villen an den Ausläufern der Fünf Fingers Berge mit Panoramablick auf das Meer

Ort und Ort Überblick 📍

Die mediterranen Villen befinden sich an den Ausläufern des Fünf Fingers-Gebirges, neben dem Wald und dem traditionellen mediterranen Dorf İncesu, nur 1 km südlich des Alsancak-Zentrums.

🌄 Die üppigen grünen Hügel, die Waldumgebung und die offene Aussicht auf das Mittelmeer, gegenüber dem Sonnenuntergang, schaffen eine seltene Balance von Gelassenheit und Zugänglichkeit.

🏙 Kyrenia ist nur 5 km entfernt und die Autobahn bietet einfachen Zugang zu anderen Städten.

🌿 Ideal für diejenigen, die suchen:

friedliche Landschaft leben

Nähe zur Natur

Schneller Zugang zur Stadtinfrastruktur

Projektkonzept ✨

Mediterrane Villen vereinen den ländlichen mediterranen Geist mit sauberer, moderner minimalistischer Architektur.

🏗 Einfache geometrische Formen, lokale zerkleinerte Stein, freiliegende Beton und weiße Fassaden, die die mediterrane Sonne reflektieren, schaffen ein ikonisches und zeitloses Design.

🔒 Das Projekt ist mit großer Aufmerksamkeit auf:

Datenschutz

Funktionalität

nahtloses Innen- und Außenleben

Projektübersicht 📊

• Gesamteinheiten: 32 Villen

• Letzte verfügbare Baustelle 🏔

• Alle Villen bieten Meerblick vom Erdgeschoss 🌊

• Nejat British School — 600 m

• Merit Diamond & Crystal — 1 km

• Blue Flag Strand — 1 km

• Cafés & Restaurants — 500 m

Immobilienarten 🏠

Typ A / B — Private Duplex Villas (20 Einheiten)

• Layout: 3+1

• Fläche: 175 m2

• Grundstücksgröße: 250–300 m2

• Preise: 305.000 GBP – 370.000 GBP

Typ C — Duplex-Stadthäuser (12 Einheiten)

• Layout: 2+1

• Fläche: 115 m2

• Grundstücksgröße: 200–250 m2

• Preise: 195.000 GBP – 250.000 GBP

Komplexe Einrichtungen 🏊‍♂️

• 250 m2 Gemeinschaftspool

• Pool Bar 🍹

• Tropische Gärten 🌴

• Sonnenterrassen

• Duschen und WC

Projekt Höhepunkte 📌

✔ Entwicklung auf drei Ebenen

✔ höchste Ebene: Typ A & C Villen

✔ niedrigste Ebene: Typ B Villen

✔ Panoramablick auf das Meer von allen Einheiten

✔ nahegelegene Bergwanderwege (2.5 km)

✔ letzte Baumöglichkeit in diesem Ort

Qualität und Spezifikationen 💎

• Zentralheizung und Kühlung

• Eingebaute Duschanlagen

• Duschen auf Keramikbasis

• Wandtoiletten mit verdeckten Zisternen

• Edelstahl lineare Drains

• Hochwertige Materialien überall

Investitionsvorteile 💰

✔ erwartete Preiserhöhung 25–30%

✔ Wiederverkauf jederzeit gestattet

✔ Profis Tägliche Immobilienverwaltung

✔ starke Miete zurück:

• Typ A / B — ca. 2.000 EUR × 12 Monate

• Typ C — ca. EUR 1300 × 12 Monate

Mediterrane Villen bieten 🌅

✔ Meer & Berg Lebensstil

✔ moderne Architektur

✔ hohe Mieterträge Potenzial

✔ begrenzter Standort

📩 Kontaktieren Sie uns heute für Grundrisse, aktuelle Preise und private Anzeigen.