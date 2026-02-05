Wohnkomplex Mediterranean Villas

Moderne Villen an den Ausläufern der Fünf Fingers Berge mit Panoramablick auf das Meer
Ort und Ort Überblick 📍
Die mediterranen Villen befinden sich an den Ausläufern des Fünf Fingers-Gebirges, neben dem Wald und dem traditionellen mediterranen Dorf İncesu, nur 1 km südlich des Alsancak-Zentrums.
🌄 Die üppigen grünen Hügel, die Waldumgebung und die offene Aussicht auf das Mittelmeer, gegenüber dem Sonnenuntergang, schaffen eine seltene Balance von Gelassenheit und Zugänglichkeit.
🏙 Kyrenia ist nur 5 km entfernt und die Autobahn bietet einfachen Zugang zu anderen Städten.
🌿 Ideal für diejenigen, die suchen:
friedliche Landschaft leben
Nähe zur Natur
Schneller Zugang zur Stadtinfrastruktur
Projektkonzept ✨
Mediterrane Villen vereinen den ländlichen mediterranen Geist mit sauberer, moderner minimalistischer Architektur.
🏗 Einfache geometrische Formen, lokale zerkleinerte Stein, freiliegende Beton und weiße Fassaden, die die mediterrane Sonne reflektieren, schaffen ein ikonisches und zeitloses Design.
🔒 Das Projekt ist mit großer Aufmerksamkeit auf:
Datenschutz
Funktionalität
nahtloses Innen- und Außenleben
Projektübersicht 📊
• Gesamteinheiten: 32 Villen
• Letzte verfügbare Baustelle 🏔
• Alle Villen bieten Meerblick vom Erdgeschoss 🌊
• Nejat British School — 600 m
• Merit Diamond & Crystal — 1 km
• Blue Flag Strand — 1 km
• Cafés & Restaurants — 500 m
Immobilienarten 🏠
Typ A / B — Private Duplex Villas (20 Einheiten)
• Layout: 3+1
• Fläche: 175 m2
• Grundstücksgröße: 250–300 m2
• Preise: 305.000 GBP – 370.000 GBP
Typ C — Duplex-Stadthäuser (12 Einheiten)
• Layout: 2+1
• Fläche: 115 m2
• Grundstücksgröße: 200–250 m2
• Preise: 195.000 GBP – 250.000 GBP
Komplexe Einrichtungen 🏊♂️
• 250 m2 Gemeinschaftspool
• Pool Bar 🍹
• Tropische Gärten 🌴
• Sonnenterrassen
• Duschen und WC
Projekt Höhepunkte 📌
✔ Entwicklung auf drei Ebenen
✔ höchste Ebene: Typ A & C Villen
✔ niedrigste Ebene: Typ B Villen
✔ Panoramablick auf das Meer von allen Einheiten
✔ nahegelegene Bergwanderwege (2.5 km)
✔ letzte Baumöglichkeit in diesem Ort
Qualität und Spezifikationen 💎
• Zentralheizung und Kühlung
• Eingebaute Duschanlagen
• Duschen auf Keramikbasis
• Wandtoiletten mit verdeckten Zisternen
• Edelstahl lineare Drains
• Hochwertige Materialien überall
Investitionsvorteile 💰
✔ erwartete Preiserhöhung 25–30%
✔ Wiederverkauf jederzeit gestattet
✔ Profis Tägliche Immobilienverwaltung
✔ starke Miete zurück:
• Typ A / B — ca. 2.000 EUR × 12 Monate
• Typ C — ca. EUR 1300 × 12 Monate
Mediterrane Villen bieten 🌅
✔ Meer & Berg Lebensstil
✔ moderne Architektur
✔ hohe Mieterträge Potenzial
✔ begrenzter Standort
📩 Kontaktieren Sie uns heute für Grundrisse, aktuelle Preise und private Anzeigen.