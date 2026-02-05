Wohnkomplex Mediterranean Villas

  1. Realting.com
Motides, Nordzypern
von
$300,348
MwSt.
BTC
3.5725829
ETH
187.2543430
USDT
296 949.6809021
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
16
ID: 33277
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  • Dorf
    Motides

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Moderne Villen an den Ausläufern der Fünf Fingers Berge mit Panoramablick auf das Meer

Ort und Ort Überblick 📍

Die mediterranen Villen befinden sich an den Ausläufern des Fünf Fingers-Gebirges, neben dem Wald und dem traditionellen mediterranen Dorf İncesu, nur 1 km südlich des Alsancak-Zentrums.

🌄 Die üppigen grünen Hügel, die Waldumgebung und die offene Aussicht auf das Mittelmeer, gegenüber dem Sonnenuntergang, schaffen eine seltene Balance von Gelassenheit und Zugänglichkeit.
🏙 Kyrenia ist nur 5 km entfernt und die Autobahn bietet einfachen Zugang zu anderen Städten.

🌿 Ideal für diejenigen, die suchen:

  • friedliche Landschaft leben

  • Nähe zur Natur

  • Schneller Zugang zur Stadtinfrastruktur

Projektkonzept ✨

Mediterrane Villen vereinen den ländlichen mediterranen Geist mit sauberer, moderner minimalistischer Architektur.

🏗 Einfache geometrische Formen, lokale zerkleinerte Stein, freiliegende Beton und weiße Fassaden, die die mediterrane Sonne reflektieren, schaffen ein ikonisches und zeitloses Design.

🔒 Das Projekt ist mit großer Aufmerksamkeit auf:

  • Datenschutz

  • Funktionalität

  • nahtloses Innen- und Außenleben

Projektübersicht 📊

• Gesamteinheiten: 32 Villen
• Letzte verfügbare Baustelle 🏔
• Alle Villen bieten Meerblick vom Erdgeschoss 🌊
• Nejat British School — 600 m
• Merit Diamond & Crystal — 1 km
• Blue Flag Strand — 1 km
• Cafés & Restaurants — 500 m

Immobilienarten 🏠

Typ A / B — Private Duplex Villas (20 Einheiten)

• Layout: 3+1
• Fläche: 175 m2
• Grundstücksgröße: 250–300 m2
• Preise: 305.000 GBP – 370.000 GBP

Typ C — Duplex-Stadthäuser (12 Einheiten)

• Layout: 2+1
• Fläche: 115 m2
• Grundstücksgröße: 200–250 m2
• Preise: 195.000 GBP – 250.000 GBP

Komplexe Einrichtungen 🏊‍♂️

• 250 m2 Gemeinschaftspool
• Pool Bar 🍹
• Tropische Gärten 🌴
• Sonnenterrassen
• Duschen und WC

Projekt Höhepunkte 📌

✔ Entwicklung auf drei Ebenen
✔ höchste Ebene: Typ A & C Villen
✔ niedrigste Ebene: Typ B Villen
✔ Panoramablick auf das Meer von allen Einheiten
✔ nahegelegene Bergwanderwege (2.5 km)
✔ letzte Baumöglichkeit in diesem Ort

Qualität und Spezifikationen 💎

• Zentralheizung und Kühlung
• Eingebaute Duschanlagen
• Duschen auf Keramikbasis
• Wandtoiletten mit verdeckten Zisternen
• Edelstahl lineare Drains
• Hochwertige Materialien überall

Investitionsvorteile 💰

✔ erwartete Preiserhöhung 25–30%
✔ Wiederverkauf jederzeit gestattet
✔ Profis Tägliche Immobilienverwaltung
✔ starke Miete zurück:

• Typ A / B — ca. 2.000 EUR × 12 Monate
• Typ C — ca. EUR 1300 × 12 Monate

Mediterrane Villen bieten 🌅

✔ Meer & Berg Lebensstil
✔ moderne Architektur
✔ hohe Mieterträge Potenzial
✔ begrenzter Standort

📩 Kontaktieren Sie uns heute für Grundrisse, aktuelle Preise und private Anzeigen.

Standort auf der Karte

Motides, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Zurück zu
