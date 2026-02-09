  1. Realting.com
Wohnkomplex Park Avenue

Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$360,646
MwSt.
BTC
4.2898119
ETH
224.8473823
USDT
356 565.0727425
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
6
ID: 33300
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.02.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Girne Belediyesi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Park Avenue — Prestige im Herzen von Kyrenia

Park Avenue ist eine exklusive Premium-Entwicklung im Zentrum von Kyrenia Stadt. Inspiriert von der ikonischen Architektur der New Yorker Park Avenue, verbindet das Projekt raffinierte urbane Eleganz mit üppigen Grünflächen und modernem Komfort.

Der Komplex besteht aus 60 High-End-Einheiten.
Die ersten drei Stockwerke verfügen über 36 Premium-Büroräume, die jeweils sechs Privatparkplätze bieten.
In den oberen Etagen befinden sich 24 luxuriöse Wohn-Appartements, die sorgfältig auf die höchsten Standards des modernen Wohnens ausgerichtet sind.

Die Gebäude rahmen einen angelegten Park mit baumgefütterten Gehwegen und Gärten, wodurch eine raffinierte Atmosphäre, die das Prestige seines Namens reflektiert.

Ferienwohnungen

  • Luxus 3-Zimmer-Wohnungen
    Geräumige offene Wohn- und Essbereiche mit natürlichem Licht, raumhohen Fenstern und atemberaubendem Blick über die malerische Stadt Kyrenia.

  • Deluxe 2-Zimmer-Wohnungen
    Stilvolle offene Layouts, moderne Innenräume und große Fenster, die Licht, Raum und Komfort verbessern.

Schlüsselmerkmale

  • Prime Lage in Kyrenia Stadtzentrum

  • Zu Fuß zu Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Unterhaltung

  • Präzises Architekturkonzept mit Grünflächen

  • Ideal für Wohnen, Geschäftsnutzung und Investitionen

Park Avenue bietet die perfekte Verschmelzung von Luxus, Raffinesse und Bequemlichkeit – eine Sehenswürdigkeit Adresse in Nordzypern.

Standort auf der Karte

Girne Belediyesi, Nordzypern

Sie sehen gerade
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
