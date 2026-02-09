Wohnkomplex Park Avenue

Park Avenue — Prestige im Herzen von Kyrenia

Park Avenue ist eine exklusive Premium-Entwicklung im Zentrum von Kyrenia Stadt. Inspiriert von der ikonischen Architektur der New Yorker Park Avenue, verbindet das Projekt raffinierte urbane Eleganz mit üppigen Grünflächen und modernem Komfort.

Der Komplex besteht aus 60 High-End-Einheiten.

Die ersten drei Stockwerke verfügen über 36 Premium-Büroräume, die jeweils sechs Privatparkplätze bieten.

In den oberen Etagen befinden sich 24 luxuriöse Wohn-Appartements, die sorgfältig auf die höchsten Standards des modernen Wohnens ausgerichtet sind.

Die Gebäude rahmen einen angelegten Park mit baumgefütterten Gehwegen und Gärten, wodurch eine raffinierte Atmosphäre, die das Prestige seines Namens reflektiert.

Ferienwohnungen

Luxus 3-Zimmer-Wohnungen

Geräumige offene Wohn- und Essbereiche mit natürlichem Licht, raumhohen Fenstern und atemberaubendem Blick über die malerische Stadt Kyrenia.

Deluxe 2-Zimmer-Wohnungen

Stilvolle offene Layouts, moderne Innenräume und große Fenster, die Licht, Raum und Komfort verbessern.

Schlüsselmerkmale

Prime Lage in Kyrenia Stadtzentrum

Zu Fuß zu Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Unterhaltung

Präzises Architekturkonzept mit Grünflächen

Ideal für Wohnen, Geschäftsnutzung und Investitionen

Park Avenue bietet die perfekte Verschmelzung von Luxus, Raffinesse und Bequemlichkeit – eine Sehenswürdigkeit Adresse in Nordzypern.