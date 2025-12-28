  1. Realting.com
Wohnanlage XO Project Canggu
Wohnanlage XO Project Canggu
Wohnanlage XO Project Canggu
Wohnanlage XO Project Canggu
Wohnanlage XO Project Canggu
Wohnanlage XO Project Canggu
Canggu, Indonesien
von
$160,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 46 m²
1 Immobilienobjekt 1
XO-Projekt I Canggu Villen und Wohnungen zum Verkauf in Canggu, Bali Luxusvillen und Apartments zum Verkauf im einzigartigen XO Project I Canggu-Komplex, gelegen in der touristischsten Straße von Canggu - Batu Bolong. Dieser Komplex ist ideal für diejenigen, die gerne im Epizentrum des Ge…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments und Villen im Wellnesskomplex mit einer garantierten Rendite von 10 % pro Jahr!
Wohnanlage Apartments und Villen im Wellnesskomplex mit einer garantierten Rendite von 10 % pro Jahr!
Wohnanlage Apartments und Villen im Wellnesskomplex mit einer garantierten Rendite von 10 % pro Jahr!
Wohnanlage Apartments und Villen im Wellnesskomplex mit einer garantierten Rendite von 10 % pro Jahr!
Wohnanlage Apartments und Villen im Wellnesskomplex mit einer garantierten Rendite von 10 % pro Jahr!
Wohnanlage Apartments und Villen im Wellnesskomplex mit einer garantierten Rendite von 10 % pro Jahr!
Pecatu, Indonesien
von
$99,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Ein Wellnesskomplex der nächsten Generation, der Anlageimmobilien und Lifestyle-Erlebnisse vereint. Das Projekt entsteht auf einem 2,5 Hektar großen Gelände und nutzt 3D-Betondruck (3DCP), eine Zukunftstechnologie, die schnellen Bau, Erdbebensicherheit und einzigartige architektonische Fo…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Wohnanlage Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Wohnanlage Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Wohnanlage Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Wohnanlage Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Wohnanlage Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Beraban, Indonesien
von
$157,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Investitionen im Herzen der Nuanu Creative City in Bali.Das erste Hotel in Nuanu Creative City, offen für private Investitionen.Das Hotel befindet sich im Zentrum des kreativen Clusters Nuanu Creative City an der Südwestküste von Bali in Nuanu, auf einem Grundstück von 8.400 m2.Das ist nicht…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$348,194
Wir bieten Stadthäuser mit Pools 5 x 2,5 m, Dachterrassen und Parkplätze.Abschluss - Oktober, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der malerischen touristischen Gegend von Uluwatu, 8 Minuten vom Meer und 30 Minuten vom Flughafen entfernt.Karma Beach - 10 Mi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Pecatu, Indonesien
von
$112,728
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali’s most breathtaking…
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage VODOPAD
Wohnanlage VODOPAD
Wohnanlage VODOPAD
Wohnanlage VODOPAD
Wohnanlage VODOPAD
Wohnanlage VODOPAD
Penestanan, Indonesien
von
$67,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 28–45 m²
2 Immobilienobjekte 2
Apartment mit Blick auf den Dschungel und den Wasserfall. Wohnungen mit Investitionsattraktivität ab 14,3 % pro Jahr (Langzeitmiete); ab 17,07 % pro Jahr (Tagesmiete). Komplette schlüsselfertige Fertigstellung. Kostensteigerung nach Baufertigstellung 62 %. Mietdauer 30 Jahre + 25 Jahre…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
28.0
79,000
Wohnung 2 zimmer
45.0
99,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$318,348
Wir bieten ein Stadthaus mit einem Pool und einem Garten.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - September, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Es ist möglich, ein "Smart Home"-System zu installieren.Lage und Infrastruktur in der Nähe Supermarkt - 1 MinuteMeer -…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$348,194
Apartments und Villen werden in einem renovierten Komplex mit Fertigstellung Mitte 2025 angeboten. Derzeit sind 5 Wohnungen und 3 Villen mit ihren eigenen Grundstücken zum Kauf verfügbar. Alle Wohnungen sind ein Schlafzimmer, und die Villen haben Layouts mit drei oder vier Schlafzimmer. Die …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Canggu, Indonesien
von
$290,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Dieser Komplex ist nicht nur Wohnungen, es ist die perfekte Kombination aus Luxus, Komfort und Interaktion mit der Natur an den Ufern des Indischen Ozeans, in der Gegend von Canggu | Seseh.Jede Wohnung verfügt über private Pools, Jacuzzi oder Badezimmer, zentrale Klimaanlage, Smart Home Tech…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Melasti Beach
Wohnanlage Melasti Beach
Wohnanlage Melasti Beach
Wohnanlage Melasti Beach
Wohnanlage Melasti Beach
Wohnanlage Melasti Beach
Ungasan, Indonesien
von
$132,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 33–55 m²
2 Immobilienobjekte 2
Das Projekt befindet sich an der “Instagramable” Küste auf 27 Hektar und besteht aus Villen, Stadthäusern und Wohnungen. Der Komplex verfügt über eine umfassende Infrastruktur von 20.000 m2, um die komfortable Erholung und das tägliche Leben der Bewohner zu unterstützen. Auf dem Gebiet gibt …
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage MAGNUM RESORT BERAWA
Wohnanlage MAGNUM RESORT BERAWA
Wohnanlage MAGNUM RESORT BERAWA
Wohnanlage MAGNUM RESORT BERAWA
Wohnanlage MAGNUM RESORT BERAWA
Wohnanlage MAGNUM RESORT BERAWA
Tibubeneng, Indonesien
von
$280,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 81–162 m²
4 Immobilienobjekte 4
MAGNUM RESORT BERAWA is an exclusive premium-class complex located in the very heart of the tourist area of Berawa, just 500 meters from the famous Batu Bolong and Berawa beaches. The area is known as the epicenter of surf culture, trendy beach clubs (FINNS Beach Club, Atlas Beach Club, La B…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
81.0
280,000 – 430,000
Wohnung 2 zimmer
162.0
540,000 – 840,000
Immobilienagentur
ESTABRO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Candidasa, Indonesien
von
$1,98M
Ein Komplex von Villen direkt am Meer mit Blick auf den heiligen Berg Agung (ca. 3 km hoch). Das Projekt umfasst 250 Villen, Häuser auf der ersten Linie haben private Pools mit Meerwasser. Auf einer Fläche von 12.000 m2 gibt es ein Restaurant, ein Café, eine Bäckerei, Co-Working, ein Spa, ei…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$348,194
Das einzigartige Projekt befindet sich auf der touristischsten Straße in Changgu, Batu Bolong.Es ist ein Komplex von 6 Doppelvillen und 4 Etagen von Wohnungen. Auf dem Dach des Komplexes wird ein 400 m2 Raum geschaffen, bestehend aus:Restaurant und BarZimmer für GeschäftstreffenKino im Freie…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesien
von
$127,105
Das erste romantische Hotel in Bali, speziell für Paare, Liebhaber und Flitterwochen. Dieses Projekt wird in einer exklusiven Reihe von Boutique-Hotels mit einem einzigartigen Stil und personalisierten Service enthalten.Die Besucher haben Zugang zu einem SPA-Komplex, einem Schwimmbad mit ein…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$174,097
Im geschlossenen Bereich des Komplexes gibt es einen Parkplatz, einen Wohnbereich und einen Gemeinschaftspool. Umgeben von schönen Reisfeldern in ruhiger und ruhiger Lage, diese Stadthäuser geeignet für Wohn-, Langzeit- und Kurzzeitmieten. Eigentumsform: Leasehold 25 Jahre (erneuerbar).Eigen…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
von
$109,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einhei…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonesien
von
$155,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Moderne Wohnung mit Meerblick.Attraktive Wohnungen für Investitionen. Die durchschnittliche Belegung der Insel beträgt 70-90%. Die Touristensaison ist 365 Tage. Mietertrag - 17%. Rückzahlung in 6 Jahren.Wohnung mit einer privaten Terrasse mit Blick auf das Meer, von wo aus Sie schöne Sonnena…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesien
von
$421,314
Wir bieten Villen mit Pools, Sommerküchen, Grillmöglichkeiten.Die Residenz verfügt über ein Spa-Center, ein Restaurant, ein Fitnessstudio, ein Kinderspielzimmer, einen Mini-Park, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Abschluss - 3. Quartal 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus S…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$676,490
Wir bieten exklusive Apartments mit Panoramablick auf die Küste. Die Residenz verfügt über:Privater Lift zum Strand68 m Infinity-Pool am Rand der KlippePersönlicher 5-Sterne ConciergeserviceRestaurant und BarFitnessclub und FitnessraumYoga-Klasse, TanzstudioJacuzzi, Eisbad, Sauna und HamamSc…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Lesser Sunda Islands, Indonesien
von
$699,069
Der Komplex besteht aus 6 Villen. Jedes Haus verfügt über einen großen Pool mit einer Außendusche und einem Parkplatz.Die Villen sind ideal für dauerhafte Residenz und Vermietung.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Villen befinden sich in einer ruhigen und gemütlichen Lage, nur wenige Geh…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$174,097
Ein Premium-Komplex von 40 Wohnungen im Herzen von Canggu. Ein besonderer Lebensstil mit einem Dachpool und Meerblick. Das Projekt richtet sich an Personen, die einzigartige Räume, Premium-Innenräume, moderne Technologien und Ergonomie schätzen.30 Jahre lang mit dem Recht auf Verlängerung fü…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$118,187
Wohnanlage in einer neuen Wohnanlage mit einer vielfältigen Infrastruktur für Wohnen, Unterhaltung und Erholung.Anziehungspunkte der Gemeinschaft: Kunstobjekte, Gehwege, Workout, Spielplätze für Kinder, Tischtennis und Freiluft Schach.Geschätzter Ertrag des Entwicklers: von 12 % pro Jahr mit…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$174,097
Ein Projekt mit einer niedrigen Eintrittsschwelle in einer prestigeträchtigen Lage, nur wenige Autominuten vom azurblauen Meer und einem der besten Strände in Bali - Melasti Beach entfernt.Die Residenz verfügt über einen Kindergarten und Kinderstudios, einen Swimmingpool 40 x 50 m und Sportp…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Wohnanlage Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Wohnanlage Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Wohnanlage Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Wohnanlage Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Wohnanlage Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$393,956
Standorte können Premium, gesucht, strategisch oder außergewöhnlich sein. Im begehrtesten Punkt der Insel, nur 2 Minuten vom berühmten Strand der Insel - Uluwatu, Hotelimmobilie mit Meerblick und eine begrenzte Anzahl von Einheiten wird gebaut. Die Aufgabe der Architekten war es, etwas Neues…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Wohnanlage Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Wohnanlage Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Wohnanlage Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Wohnanlage Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Wohnanlage Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Tibubeneng, Indonesien
von
$547,160
Ein Mini-Komplex von exquisiten schlüsselfertigen Villen. Sie können zwischen 2-Zimmer-Villen von 125.7 m2 und 3-Zimmer-Villen von 424 m2 wählen. Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool. Die 3-Zimmer-Villen verfügen über eine Dachterrasse mit Grillplatz.Eigenschaften der Wohnungen hochwer…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$243,735
Villen werden in einem kleinen renovierten Komplex in Ubud zum Verkauf angeboten. Insgesamt wird der Komplex 6 Zwei-Zimmer, 3 Drei-Zimmer-und 1 Fünf-Zimmer-Villen, sowie 8 Wohnungen und 1 Penthouse.Investitionsimmobilien im vorgeschlagenen Projekt sind nicht nur für die tägliche, sondern auc…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$248,710
Eine gated Gemeinde in den malerischen Hügeln der begehrtesten Gegend von Bali - Canggu.Die Architekten konnten moderne Technologien und minimalistisches Design kombinieren, die mit der Naturlandschaft zusammengehen.Eigenschaften:große Straßen und Parkplätzetropische Gärten und große Pools m…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wana Giri, Indonesien
von
$110,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Apartments in einem stilvollen Projekt in Bali im Stadtteil Badung.15 Prozent ROI. Die Villa eignet sich sowohl für Investitionen zur Miete als auch für das Format eines zweiten Hauses.XO Pandawa Apartments für diejenigen, die aktiven Lebensstil und Stil schätzen. Geschlossener Komplex von V…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Canggu, Indonesien
von
$150,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
SWOI BERAWA ist eine Wohnsiedlung im beliebten Bezirk Changgu. Anzahlung 25%. Changu ist bei Touristen die beliebteste Gegend auf Bali, was Investitionsattraktivität und Amortisation garantiert. Villa mit Designer-Renovierung und Möbeln. Die Villa verfügt über einen privaten Pool, wo S…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$85,099
Das Komplex befindet sich in Nusa Duas exklusiver Küsten-Enklave, bietet einen raffinierten Rückzugsort, wo Luxus, Kultur und Verbindung zusammenkommen. Umgeben von erstklassigen Gastfreundschaft und unberührten Stränden, renoviert es modernes Wohnen mit einer Auswahl von eleganten Wohnungen…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Kutuh, Indonesien
von
$115,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 38–52 m²
3 Immobilienobjekte 3
Stylisches Projekt LOYO Die Entwicklung erobert jetzt Bukit.XO Pandawa ist ein freier Komplex für diejenigen, die aktiven Lebensstil, Freiheit und Stil schätzen.42 UNITTEL52 m2 Wohnfläche + Balkon44 m2 Wohnfläche + BalkonWohnfläche 40 m2 + Balkon38 m2 Wohnfläche + Balkon25 m2 Wohnfläche mit …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
135,000
Studio
38.0 – 40.0
110,000 – 120,000
Bauherr
LOYO & BONDAR
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Kaba Kaba, Indonesien
von
$328,296
Der Komplex umfasst 16 Villen mit 2-4 Schlafzimmern, mit besonderer Aufmerksamkeit auf Details und mit hochwertigen Materialien gebaut.Eigenschaften:Privatpoolsmalerische AussichtLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der malerischen Gegend von Kabakaba, die die unbe…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$189,019
Wir bieten möblierte Apartments, Reihenhäuser und Villen, speziell für Surfer geschaffen. Die Apartments und Penthouses verfügen über private Eingänge und Terrassen. Die Wohnungen im Erdgeschoss, Villen und Reihenhäuser haben private Swimmingpools. Einige Wohnungen haben Meerblick.Das Konzep…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$815,767
Der Komplex umfasst 4 große Villen mit einem exklusiven Dach, wo Sie eine BBQ-Party haben und den Sonnenuntergang bewundern können.Wir bieten eine möblierte Villa mit einem Pool, einer Dachterrasse und einem Parkplatz.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit.Vorteile Das Manageme…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$139,138
Zwei-Level-Wohnungen mit kompletten Möbeln und Geräten. Residence Infrastruktur: Lobby, Garten, Tiefgarage, Fitness, Schwimmbad, Restaurant, Hotel, 24-Stunden-Rezeption und Sicherheit. Das Projekt wurde bereits abgeschlossen!Eigenschaften der Wohnungen Jede Wohnung verfügt über ein Wohnzimme…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$217,869
Moderne zweistöckige Komplex von 6 Stadthäusern in zarten Farben mit privatem Pool und exotischen Pflanzen.Jedes Haus verfügt über zwei geräumige Schlafzimmer mit Bad auf dem Boden und ersten Etagen, eine Studie, Küche und Wohnzimmer. Ein Balkon und große Panoramafenster überblicken die Reis…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Tabanan, Indonesien
von
$95,045
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Azoria Living – Luxus, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.Ein einzigartiges Wellness & Resort inspiriertes Wohnkonzept.Projektübersicht:Azoria Living by COCO Development rentiert moderne Lebens- und Investitionsmöglichkeiten in Bali.Nur 3 Minuten vom Nunggalan Beach entfernt, verbindet …
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$742,980
Wir bieten geräumige und leuchtende Villen mit Gärten und Pools.Abschluss - 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Berawa Beach liegt an der südwestlichen Küste von Bali Island
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$83,466
Es gibt 38 Apartments in einem modernen Komplex im Herzen von Ubud. Wohnungstypen: Standard-Studios, Glas-Studios, Wohnungen mit Bögen und Duplex-Wohnungen. Die Wohnungen sind ideal für den Weiterverkauf während des Baus oder für die Vermietung an digitale Nomaden oder Freelancer, oder für d…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$288,503
Komplex 2 Minuten zum Strand Batu Belig, mit Schwimmbad, Restaurant, Co-working-Bereich, und 2 Schlafzimmer Stadthäuser. Plumbing-, Möbel-, Lüftungs- und Klimaanlagen von Premium-Qualität.Das Management des Entwicklers übernimmt organisatorische Aufgaben: Concierge, Sicherheitssystem, Wartun…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesien
von
$210,906
Die 40 m2 Stadthäuser verfügen über ein umzäuntes Grundstück von 100 m2 mit einem Schwimmbad und einem Erholungsgebiet. Der Komplex verfügt über einen Gemeinschaftspool, einen Café und einen Co-Working-Bereich.Leasehold - 30 Jahre. Bauzeit: 12 Monate.Zahlungsplan:Am Tag der Unterzeichnung de…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$188,024
Einkommenserzeugende Immobilien mit hoher Rückzahlung wird zum Verkauf angeboten! Bali ist eine der begehrtesten und attraktivsten Orte nicht nur für kurzfristige Ausflüge, sondern auch für Langzeitaufenthalte. Die Klimabedingungen machen Sie das Gefühl, dass Sie in einem endlosen Sommer sin…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$2,39M
Moderne Villen werden im industriellen Stil gebaut. Bambus außerhalb der Fenster schafft ein Gefühl von Ruhe und Ruhe. Jede Villa umfasst:Schwimmbad 80 m2 mit RuhebereichOffene Küche mit GrillplatzJacuzzi und SaunaKino und Feuerstelle auf der TerrasseGeräumiges Wohnzimmer 95 m2AmtLeasehold -…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$3,09M
Wir bieten exklusive Villa mit 5-Sterne-Services und einen Panoramablick auf das Meer, Dachterrasse und Schwimmbad von 108 m2.Abschluss - 2. Quartal 2021.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich nur wenige Gehminuten von Stränden und Strandclubs, Cafés und Restaurants …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Mengwi, Indonesien
von
$427,780
Der Komplex besteht aus 95 komfortablen Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern. Das ist mehr als nur ein Zuhause. Es ist ein Heiligtum, wo jeder Moment voller Freude und Komfort ist.Eigenschaften:gemütlicher Innenhof mit einem sicheren KinderspielplatzDachterrasse mit PoolRestaurant mi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$146,242
Der Komplex besteht aus 66 Premium-Stadthäusern, von denen nur 6 Ein-Zimmer- und 12 Zwei-Zimmer-Wohnungen zum Kauf zur Verfügung stehen. Die Infrastruktur des Komplexes ist harmonisch in die Landschaft integriert und von einem Fluss natürlich gezonet. Es umfasst:Empfang mit aufmerksamem Pers…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$358,141
Die abgeschiedene Boutique-Komplex in Ubud, Bali, bietet atemberaubende Aussicht und ist nur wenige Gehminuten von einem malerischen Wasserfall entfernt. Das Projekt umfasst 5 geräumige und moderne Villen mit 2-3 Schlafzimmern.Jede Villa hat:großer Außenbereich mit Terrasse und Poolmalerisch…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$243,735
Wir bieten verschiedene Villen (Resale) und Stadthäuser in einem prestigeträchtigen und groß angelegten Projekt. Die Villen haben private Swimmingpools. Insgesamt sind auf einer Fläche von 21 Hektar ca. 600 Einheiten (in 3 Baustadien) geplant.Die Residenz verfügt über Restaurants, Cafés, Bäc…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$387,987
Der abgeschiedene Villakomplex in Ubud, Bali, bietet einen atemberaubenden Blick und liegt nur wenige Gehminuten von einem malerischen Wasserfall entfernt. Die Gäste können hier die Harmonie mit der Natur genießen und aus der Hektik des Stadtlebens entkommen. Das Projekt umfasst 12 Villen mi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Sanur Kaja, Indonesien
von
$373,065
Möblierte Villen und Stadthäuser mit privaten Pools und Parkplätzen in einem kleinen Komplex sind zum Verkauf. Das Interieur ist mit dem inspirierenden Geist von Japandi verbunden und verleiht Ihrem Zuhause einen einzigartigen Charakter und raffinierte Einfachheit. Exquisite Einfachheit und …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Jimbaran, Indonesien
von
$422,807
Immobilien der europäischen Klasse im tropischen Paradies von Bali! Der Komplex wird eine Club-Infrastruktur für mehr als 50 Arten von Aktivitäten haben - Erholungsgebiete, SPA, Fitnessraum, Schwimmbad, Veranstaltungsstätten, etc. Ein ständiger Arzt und eine Krankenschwester stehen den Bewoh…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$574,221
Der Komplex befindet sich auf einem Hügel in einer einzigartigen natürlichen Lage: eine Seite ist ein Canyon, auf der anderen Seite ist ein Wald. Dies schafft absolute Privatsphäre. Der Komplex umfasst 18 Villen (verkauft), 20 Apartments, Restaurant, Bibliothek und Spa-Center.Das Land wird f…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Kutuh, Indonesien
von
$110,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 25–92 m²
44 Immobilienobjekte 44
Das Pandawa Dream Projekt von LOYO&BONDAR ist ein Ort, an dem Luxus rentable Investitionen trifft!ANHANG ObjekteApartments mit einem Schlafzimmer:- Hausfläche: 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Badezimmer: 3,4 m2- Schlafzimmer: 9.0 m2- Wohnzimmer: 8,3 m2- Balkon: 5,9 m2Zweizimmerwohnungen:- Hausfläc…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
25.0 – 92.0
105,000 – 320,000
Wohnung 2 zimmer
92.0
320,000
Villa
32.0 – 47.0
110,000 – 130,000
Wohnung
92.0
320,000
Bauherr
LOYO & BONDAR
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$1,19M
Der erste private Komplex von Premium-Villen mit Hotelinfrastruktur in Bali.Neben den hoteleigenen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten wie Halle, Coworking, Restaurant und 24-Stunden-Sicherheit bietet der Komplex auch die Möglichkeit der zentralisierten Pflege von Villen von außen, ohne st…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Magnum Resort Sanur
Aparthotel Magnum Resort Sanur
Aparthotel Magnum Resort Sanur
Aparthotel Magnum Resort Sanur
Aparthotel Magnum Resort Sanur
Aparthotel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonesien
von
$410,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 101–337 m²
3 Immobilienobjekte 3
Atemberaubendes Projekt am wertvollsten Ort Balis, Sanur, von einem bekannten Entwickler. Liegt an einem Strand mit direktem Zugang. Der wunderschöne Strand von Sanur und die besten Restaurants, Sportmöglichkeiten, der Yachthafen und andere Aktivitäten sind zu Fuß erreichbar. Wohnanlag…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
101.0
410,000
Wohnung 2 zimmer
202.0
780,000
Wohnung 3 zimmer
337.0
3,50M
Immobilienagentur
ESTABRO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$343,119
Beginn des Verkaufs eines neuen Gebäudes mit besonderen Bedingungen für Tranio-Kunden.Seit Beginn des Umsatzes im November hat der Entwickler die Preise für Wohnungen in der ersten Phase bereits um mehr als 15% erhöht.Apartments mit einer guten Aussicht und einem Vulkan-Konzept. Vulkangestei…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$59,492
Wir bieten Apartments mit eigenem Eingang.Die Residenz verfügt über einen Kindergarten und Kinderspielplatz, Restaurants und Cafés, einen Fitnessraum, ein Spa-Center, einen Co-Working-Bereich, einen Pool und Sportplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus Deckenhöhe - 4 m.Lage und Infrastrukt…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonesien
von
$99,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Unser Premium Boutique-Hotel befindet sich in einer der besten Lagen in Bali - 400 Meter vom Strand Melasti, Bukit entfernt.Das Projekt umfasst 90 Einheiten, entworfen mit einem Schwerpunkt auf einzigartigem Stil, Panoramablick, hohem S…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesien
von
$1,84M
Eine luxuriöse Villa mit einer geräumigen Dachterrasse mit Blick auf das Meer, einem tropischen Garten und einem Infinity-Pool. Hochwertige Oberflächen, Premium-Materialien, erfolgreiche Designlösungen - das Beste ist in diesem Projekt realisiert.Eine unglaubliche Villa mit fünf Zimmern zeic…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$174,097
Die moderne Wohnanlage verfügt über einen großen Pool, eine Terrasse mit Sitzbereich auf dem Dach, einen Fitnessraum, ein Restaurant, ein Kino im Freien.Die Apartments sind möbliert und ausgestattet verkauft.Das Management-Unternehmen des Entwicklers unterhält Steueraufzeichnungen, behält da…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$885,406
Wir bieten voll ausgestattete Villen mit zwei Swimmingpools (eine davon auf dem Dach), schöne Gärten, Parkplätze, Dachloungebereiche und Blick auf das Meer.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit und Concierge-Service.Nur noch 2 Villen zum Verkauf!Ausstattung und Ausstattung im Haus M…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$161,164
Es ist nicht nur ein Aparthotel, sondern ein Kulturraum, der die Gäste in das reiche Erbe Balis eintaucht. Das Konzept basiert auf der Idee, traditionelle Architektur, Kunst und Handwerk mit modernem Komfort zu kombinieren. Hier spiegelt jedes Element - vom Design der Zimmer bis zum Service …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesien
von
$117,391
Neue Wohnanlage mit Hotelservice in einer beliebten Gegend der Insel.Ein Komplex von privaten Apartments mit Gärten und Lounge-Bereichen auf Terrassen und Dächern. Die äußere ruhige Atmosphäre und die Energie, die innerhalb des Komplexes entsteht, ergänzen sich organisch.Investitionsmöglichk…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$99,981
Die Wohnungen werden mit schlüsselfertigen Finishing, Möbeln und Geräten der Premium-Klasse geliefert. Perfekt für Investitionen und persönliche Residenz. Die Annehmlichkeiten im Projekt sind Schwimmbad, Co-working, Lounge-Bereiche, Spa, Dampfbad, Plätze für Partys.Das Design ist ein gemütli…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$164,148
Wir bieten moderne Premium-Klasse-Wohnungen mit einer eigenen Infrastruktur. Die Residenz verfügt über ein Restaurant, ein Co-Working-Center, einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, einen Parkplatz, eine Dachterrasse mit einem malerischen Blick, Concierge-Service und rund um die Uhr Sicherhei…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$89,535
Der Premium Resort-Komplex auf der zweiten Linie des Ozeans besteht aus Wohnungen und Villen.Die modernen Apartments sind im balinesischen Stil gebaut und verfügen über raumhohe Fenster, bequeme Layouts und private Balkone.Die intelligenten Villen befinden sich im Erdgeschoss der Wohnungsgeb…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesien
von
$179,071
Dies ist die größte einzigartige Öko-Stadt in Pererenan, die eine Fläche von 2 Hektar 600 Meter von Lyma Beach, im Stil des modernen Singapur verkörpert. Dies ist ein Ort, wo das städtische Design und die balinesische Natur in Harmonie sind und einen komfortablen Raum für das Leben, Arbeiten…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$152,210
Die Apartments verbinden modernen Komfort und Gemütlichkeit mit dem Potenzial für ein signifikantes Wachstum und ein stabiles Einkommen. Als Anlageprodukt ist dies eine langfristige Investition in ein hochwertiges, gut ausgedachtes Projekt.Schöne und sichere Wohnungen ziehen immer die Aufmer…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage SWOI BERAWA
Wohnanlage SWOI BERAWA
Wohnanlage SWOI BERAWA
Wohnanlage SWOI BERAWA
Wohnanlage SWOI BERAWA
Wohnanlage SWOI BERAWA
Tibubeneng, Indonesien
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
SWOI Berawa ist ein moderner Wohnkomplex im Herzen von Berawa – einer der renommiertesten und lebendigsten Viertel Balis. Hier liegt das soziale Leben der Insel direkt vor Ihrer Haustür: Top-Restaurants, Bars, drei der besten Strandclubs (Finns, Atlas, La Brisa) und nur 300 Meter vom Strand …
Bauherr
SWOI DEVELOPMENT
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$363,116
Die Hauptidee des Projekts ist, Terrassen rund um den Komplex mit Bänken zu schaffen, wo Sie sich entspannen und kommunizieren können. Deshalb haben wir die Wohnanlage ohne Fahrräder und Autos gebaut. Tо erreicht, dass es 2 Tiefgaragen mit zugewiesenen Räumen für die Bewohner und Gäste am Ei…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesien
von
$288,503
Zweigeschossige Villen in zwei benachbarten Komplexen werden angeboten. Von den 13 Villen sind 7 zum Kauf erhältlich. Die Villen befinden sich neben dem Premium-Bereich von Nusa Dua, umgeben von den teuersten Hotels und den besten Stränden der Insel. Dank der neuen vierspurigen Autobahn vom …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Wohnanlage Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Wohnanlage Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Wohnanlage Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Wohnanlage Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Wohnanlage Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Canggu, Indonesien
von
$189,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali von einem Entwickler mit 20 Jahren Erfahrung in Bali!Unsere Premium BOUTIQUE HOTEL Prima Residence, in einer der besten Lagen - auf der Hauptstraße des Bali-Bereichs - Canggu, nur 300 Meter vom Batu Bolong Beach entfernt.Die Region Canggu ist eines de…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonesien
von
$180,563
Premium eco-luxury Residenzen in Bali, entworfen mit hochwertigen Materialien, fortschrittlichen Energiespartechnologien und einer eigenen privaten Club-Infrastruktur. Die Residences haben einen Panoramablick auf den tropischen Dschungel, den malerischen Garten und die grünen Reisfelder. All…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$626,649
Die elegante und gemütliche Anlage von 51 Villen mit einem Gemeinschaftspool, einer Bar und einer Dachterrasse mit Blick auf das Meer. Es gibt einen Einzelhandel mit Geschäftsräumen und einen Kinderspielplatz auf dem Territorium.Das hochaufgeforderte Projekt im Premium-Standort. Alle Wohnung…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$616,800
Die erste Phase des Projekts umfasst möblierte Stadthäuser und Villen mit privaten Pools und Gärten.Der Komplex ist die perfekte Wahl für Investoren, bietet hohe Erträge, nachhaltiges passives Einkommen und Komfort für beide Life-Anf-Investitionen.Infrastruktur:Infinity PoolYoga-BereichKinde…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$134,204
Ein moderner Hotelkomplex, mit allen Umgebungen für ein komfortables Leben, umfasst:Erdgeschoss - Konferenzraum, Ausstellungsraum, Tiefgarage, Innenbüros, Küche und Abstellräume.Erste Etage - Schwimmbad, Loungebereich, Pool-Tage-Club, Restaurant und 24-Stunden-Bar, Lobby, Unterhaltungsraum, …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$492,445
Die moderne Wohnanlage, nur 80 Meter vom Meer entfernt, besteht aus 53 Villen mit Pools (nur 18 Häuser mit 1 und 2 Schlafzimmer bleiben zum Verkauf).Garantie vom Entwickler unter dem Vertrag: 10 Jahre für den Bau und 2 Jahre für die Abdichtung. Häuser werden unter Berücksichtigung seismische…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$193,993
Apartments in einem risikoarmen Komplex mit Blick auf den Dschungel 5 Minuten zum Zentrum von Ubud.Eigentum: Leasing für 25 Jahre.Projektierte Mietertrage des Entwicklers - 19%.Ausgestattet mit allem, was für erfolgreiche tägliche Mieten notwendig ist.Beruf: 78%Preis in der Vorverkaufsphase:…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$179,071
Der Komplex hat nur Optionen für sekundäre Kauf, 2 Wohnungen auf der ersten und zweiten Ebene, Preis bei $170.000 und $180.000.Komplexe Annehmlichkeiten:Spa, Yoga-Zimmer;Café;Spielplatz;Fitnesscenter;Coworking;Dachbar und Restaurant am Meer;privater Strand mit Strandclub;Tiefgaragen;Schwimmb…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Ungasan, Indonesien
von
$90,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Fläche 26–125 m²
6 Immobilienobjekte 6
Der Komplex besteht aus Villen, Stadthäusern und Apartments und liegt an der Küste des Strandes von Melasti auf einer Fläche von 21 Hektar. Die Infrastruktur des Komplexes besteht aus Restaurants, Cafés, Bäckereien, Spas, Yoga-Zentren, Supermärkten, Markenboutiquen, einem Kindergarten, einer…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
26.0
90,000
Villa
75.0 – 125.0
277,500 – 437,500
Studio
35.0 – 45.0
120,000 – 148,000
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$318,348
Villen in einem idealen Ferienort für Investitionen, entspannende Ferien und Leben.Das Projekt befindet sich in der Vorverkaufsphase. Nach Beginn des Umsatzes wird die Eingangsschwelle deutlich ansteigen.Der Preis der Villen umfasst Veredelung, Möbel und Geräte. Verfügbare Raten 30/70.Persön…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$99,484
Wir bieten Wohnungen und Villen mit Pools, Gärten, Parkplätze, Blick auf die Bucht. Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool und eine Bar, einen Co-Working-Bereich, einen Fitnessraum, ein Dachrestaurant, einen Massageraum, ein Yoga-Studio, Concierge-Service und rund um die Uhr Siche…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Pecatu, Indonesien
von
$500,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 186–275 m²
3 Immobilienobjekte 3
Der Komplex besteht aus 10 Luxusvillen in einem Naturschutzgebiet in Bukit. Der Komplex liegt auf einem Hügel mit Blick auf den Ozean. Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool. Die Strände von Samsara und Pantai sind zu Fuß erreichbar. Für den Bau werden hochwertige Materialien verwendet: …
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonesien
von
$234,194
Ein Immobilienprojekt auf Bali in Nuanu Creative City, 10 Minuten zu Fuß vom Meer, 5 Minuten von allen Stadteinrichtungen. Wir bieten eine neue Art von Immobilien, die Sie für Teilzeit-Community-Leben nutzen können, genießen einen Urlaub in der Begrüßung der balinesischen Kultur oder Einkomm…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Lesser Sunda Islands, Indonesien
von
$94,509
Ein Boutique-Hotel mit 50 Zimmern, mit Blick auf den Canyon, den Dschungel und den Fluss, direkt im Zentrum des spirituellen Herzens von Bali. Das Hotel verfügt über:großer, malerischer Infinity-Pool mit Blick auf den DschungelSpa mit traditionellen BehandlungenRestaurant für GästeDas Hotel …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonesien
von
$119,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der Komplex besteht aus Hotelzimmern, Stadthäusern und Villen, insgesamt 138 Einheiten, wird auf einer Fläche von 10.000 m2 gebaut, von denen 50% grünes Gebiet ist, ist 5 Minuten vom Strand entfernt, was es attraktiv für Bewohner und Investoren macht.Nähe zum Meer und bequemer Zugang zu groß…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$348,194
Die Residenz verfügt über einen Co-Working-Bereich, ein Restaurant, einen Fitnessraum, einen Infinity-Pool mit Blick auf das Meer, rund um die Uhr Concierge Service und Sicherheit.Zwei-Zimmer-Stadthäuser und Ein-Zimmer-Wohnungen sind verfügbar.Abschluss - 1. Quartal 2024.Ausstattung und Auss…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$288,503
Ein Komplex von 10 Villen unter Reisterrassen, 4 Minuten vom Zentrum von Ubud entfernt. Wir bieten möblierte Villen im Stil eines Scheunenhauses mit Infinity-Pools von 15 m2 und Blick auf die Reisfelder, Parkplätze.Eigentum - frei.Die letzte Villa zum Verkauf!Ausstattung und Ausstattung im H…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Kutuh, Indonesien
von
$105,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Investieren Sie in ein einzigartiges Projekt in Bali, das Premium-Service und Harmonie mit der Natur verbindet!Installationen verfügbar!Garantierte Rückkehr von 10% pro Jahr!Einrichtungen: Restaurants, Bars, Coworking, Spa, Pool-Komplex, High-Speed-Internet, Fitness-Center, gemütliche Erholu…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$164,148
Wohnungen zum Verkauf in einem kleinen Komplex mit direktem Blick auf den Dschungel in Ubud. Der Komplex besteht aus zwei Gebäuden mit 3 Etagen, mit zwei Wohnungen auf fast jeder Etage. Von den 11 Wohnungen sind derzeit 9 zum Kauf erhältlich.Das Projekt soll im Frühjahr 2025 abgeschlossen we…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$238,761
Zwei- und Drei-Zimmer-Villen mit einer Terrasse, Infinity-Pool und Dschungelblick werden angeboten. Dies ist eine von drei Entwickler-Projekten im Herzen von Bali - Ubud, das kulturelle und spirituelle Zentrum der Insel, beliebt bei Touristen für seine Attraktionen, natürliche Schönheit und …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage LUXURY AMALI RESIDENCE
Wohnanlage LUXURY AMALI RESIDENCE