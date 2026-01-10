  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Sanur
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Sanur, Indonesien

Bali
250
Lesser Sunda Islands
253
Badung
154
North Kuta
78
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Wohnanlage Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Wohnanlage Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Wohnanlage Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Wohnanlage Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Wohnanlage Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Sanur, Indonesien
von
$253,684
Eine neue Boutique-Entwicklung moderner Stadthäuser im Zentrum von Sanur, ideal für Mieteinkommen und persönlichen Gebrauch. Modernes Design mit hochwertigen Materialien und hohen Baustandards.Eigenschaften der Wohnungen Komplett eingerichtete Häuser, einschließlich Küchengeräte und Badezimm…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Magnum Resort Sanur
Aparthotel Magnum Resort Sanur
Aparthotel Magnum Resort Sanur
Aparthotel Magnum Resort Sanur
Aparthotel Magnum Resort Sanur
Alle anzeigen Aparthotel Magnum Resort Sanur
Aparthotel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonesien
von
$410,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 101–337 m²
3 Immobilienobjekte 3
Atemberaubendes Projekt am wertvollsten Ort Balis, Sanur, von einem bekannten Entwickler. Liegt an einem Strand mit direktem Zugang. Der wunderschöne Strand von Sanur und die besten Restaurants, Sportmöglichkeiten, der Yachthafen und andere Aktivitäten sind zu Fuß erreichbar. Wohnanlag…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
101.0
410,000
Wohnung 2 zimmer
202.0
780,000
Wohnung 3 zimmer
337.0
3,50M
Immobilienagentur
ESTABRO
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTABRO
Sprachen
English, Türkçe
Wohnanlage Apartamenty u okeana
Wohnanlage Apartamenty u okeana
Wohnanlage Apartamenty u okeana
Wohnanlage Apartamenty u okeana
Wohnanlage Apartamenty u okeana
Alle anzeigen Wohnanlage Apartamenty u okeana
Wohnanlage Apartamenty u okeana
Sanur, Indonesien
von
$320,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Immobilienagentur
Baliray
Eine Anfrage stellen
OneOne
Auf der Karte
Realting.com
Gehen