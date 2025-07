Wohnkomplex Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.

Investitionen in Luxusimmobilien in Bali von einem Entwickler mit 20 Jahren Erfahrung in Bali!

Unsere Premium BOUTIQUE HOTEL Prima Residence, in einer der besten Lagen - auf der Hauptstraße des Bali-Bereichs - Canggu, nur 300 Meter vom Batu Bolong Beach entfernt.

Die Region Canggu ist eines der beliebtesten Reiseziele unter Touristen. Es gibt eine Menge Infrastruktur, ausgezeichnete Strände für Surfen, Strandclubs, Spa-Center und Restaurants.

Das Projekt umfasst 120 Einheiten mit ein und zwei Schlafzimmern.

Der Hotelkomplex wird Teil einer Sammlung von Hotels, die vom internationalen Betreiber Colliers verwaltet werden.

Anzahl der Schlafzimmer: 1, 2

Fläche: 50 m2 - 93 m2

Einrichtung: voll

Alle Zimmer sind mit allem ausgestattet, was für einen komfortablen Aufenthalt nötig ist, darunter moderne Möbel, Geräte und Annehmlichkeiten.

Preis:

Ein-Zimmer-Wohnung 50.4 m2 von 189.000 USD

Zweizimmerwohnung 93.1 m2 von 378.000 USD

Leasehold 40 Jahre + 30 Verlängerung

Miete: Bereiten Sie ein stabiles Einkommen von 12,5%

Ein Geschäft, das keine Beteiligung am Prozess erfordert!

Anzahlung 30%

No% Raten bis zum Ende der Konstruktion.

Fertigstellung: 3. Quartal 2027.

Infrastruktur:

Infinity Pool

Spa Zentrum

Geräumiges Restaurant

Arbeitsstelle

Dach mit Terrasse

Und vieles mehr

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.