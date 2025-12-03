  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Nusa Dua
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Nusa Dua, Indonesien

Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
$363,116
Der stilvolle Wohnkomplex besteht aus 49 Villen von 40 bis 120 m2, mit einer Auswahl von 1, 2 oder 3 Schlafzimmern. Optional können Sie eine Terrasse im Erdgeschoss und auf dem Dach des Hauses bauen. Aufgrund der kaskadierenden Anordnung der Villen auf dem Grundstück hat jedes Haus einen Bli…
TRANIO
Wohnanlage Green Village
Wohnanlage Green Village
Benoa, Indonesien
$90,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 5
Fläche 32 m²
3 Immobilienobjekte 3
Green Village ist ein Resort-Komplex in der zweiten Linie vom Meer mit einem wirklich einzigartigen Vorteil: Panoramablick auf den Horizont und die steigende Sonne. Dies ist ein seltener Ort auf der Karte von Bali, wo jeder Tag als Bild beginnt.Der Komplex befindet sich nur wenige Gehminuten…
LOYO & BONDAR
Aparthotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Benoa, Indonesien
$190,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Wohnungen 1. Etage in Wohnungen 1 Schlafzimmer Pool Ozean Bereich: Gebäude - 35 m² Preis: 190.000 $ (5.425 $ pro m²) Mieteinnahmen: Laden - 80 % Umsatz pro Tag, unter Berücksichtigung der Auslastung der Einrichtung pro Jahr – 90 $ (26.280 $) Gewinn unter Berücksichtigung von Aufwendun…
Baliray
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
$161,164
Eine Kollektion von eleganten Villen im Herzen von Nusa Dua, die für diejenigen geschaffen werden, die Ästhetik, Komfort und Panoramablick schätzen. Schnee-weiße Architektur, geräumige Innenräume mit natürlichem Licht und bodendeckenden Verglasungen machen dieses Projekt ideal für Erholung.E…
TRANIO
Wohnanlage Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Benoa, Indonesien
$109,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einhei…
Smart Home
Wohnanlage Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
$109,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einhei…
Smart Home
Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
$242,740
Das architektonische Konzept des Komplexes ist von der Sonne inspiriert - ein Symbol für Licht, Wärme und Energie. Der Entwickler wollte Gebäude schaffen, die ein Gefühl von Harmonie und Ruhe durch Minimalismus und klare geometrische Formen vermitteln. Symmetrie und Linien, wie Sonnenstrahle…
TRANIO
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
$109,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einhei…
Smart Home
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
$245,625
Prästigiöse Ferienwohnungen direkt am atemberaubenden Strand von Nusa Dua. Jedes Gebäude bietet einen atemberaubenden Meerblick und bietet den Bewohnern ein unvergessliches Erlebnis. Der Komplex bietet eine breite Palette von erstklassigen Annehmlichkeiten, darunter ein voll ausgestattetes F…
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
$288,503
Der Komplex umfasst 10 moderne Villen, ideal für Wohnen und Investitionen,Eigenschaften:reichlich natürliches Lichtoffene Terrassen mit Blick auf das Meereinige Villen haben private PoolsAusstattung und Ausstattung im Haus TVKlimaanlageBackofenMikrowelleKühlschrankHopfenVorteile Die Immobili…
TRANIO
Wohnanlage New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
$492,445
Die moderne Wohnanlage, nur 80 Meter vom Meer entfernt, besteht aus 53 Villen mit Pools (nur 18 Häuser mit 1 und 2 Schlafzimmer bleiben zum Verkauf).Garantie vom Entwickler unter dem Vertrag: 10 Jahre für den Bau und 2 Jahre für die Abdichtung. Häuser werden unter Berücksichtigung seismische…
TRANIO
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
$89,535
Der Premium Resort-Komplex auf der zweiten Linie des Ozeans besteht aus Wohnungen und Villen.Die modernen Apartments sind im balinesischen Stil gebaut und verfügen über raumhohe Fenster, bequeme Layouts und private Balkone.Die intelligenten Villen befinden sich im Erdgeschoss der Wohnungsgeb…
TRANIO
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
$686,439
Eine erstklassige Wohnanlage 150 m vom Meer entfernt bietet eine Auswahl an Wohnungen, Villen und eine bequeme Infrastruktur. Das Konzept des Komplexes kombiniert touristische Immobilien für Investitionszwecke mit Residenzen für komfortables persönliches Wohnen. Neben verschiedenen Arten von…
TRANIO
Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesien
$90,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Vorverkauf von Resort-Villen von 90.000 USD mit gemeinsamen und privaten Pools und Meerblick, von einem großen Entwickler mit 9 Jahren Erfahrung in Bali.Das Projekt befindet sich in Nusa Dua - der teuersten und Elite Lage in Bali, 8 Minuten zum Strand Nusa Dua, 15 Minuten zum Strand Melasti,…
Smart Home
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
$109,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einhei…
Smart Home
Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
$85,099
Das Komplex befindet sich in Nusa Duas exklusiver Küsten-Enklave, bietet einen raffinierten Rückzugsort, wo Luxus, Kultur und Verbindung zusammenkommen. Umgeben von erstklassigen Gastfreundschaft und unberührten Stränden, renoviert es modernes Wohnen mit einer Auswahl von eleganten Wohnungen…
TRANIO
