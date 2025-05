Wohnkomplex Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia

Standorte können Premium, gesucht, strategisch oder außergewöhnlich sein. Im begehrtesten Punkt der Insel, nur 2 Minuten vom berühmten Strand der Insel - Uluwatu, Hotelimmobilie mit Meerblick und eine begrenzte Anzahl von Einheiten wird gebaut. Die Aufgabe der Architekten war es, etwas Neues zu schaffen, das noch nicht in Bali angeboten wird. Das Team nutzte konstruktivistische Lösungen und integrierte sie in die tropische Natur des südlichen Balis. Auch werden nur 40 % des Territoriums errichtet; alle großen Bäume auf dem Gelände bleiben unberührt.

Der Apartmentkomplex befindet sich auf einer Fläche von 57 Hektar. Es verfügt über 44 geräumige Apartments. Jede Einheit bietet direkten Blick auf den Ozean von zwei gegenüberliegenden Seiten des Komplexes. Die Architektur ist in die Natur integriert, alle Grünen besetzt 60% des Komplexes.

Mietbedingungen: 35 Jahre im Vertrag enthalten, plus 20 Jahre feste Erneuerung.

Eigenschaften der Wohnungen

Der Wohnraum ist mit weichen Schattierungen von Terrakotta, massiven Teakmöbeln und modernen Elementen gefüllt. Das Wohnzimmer konzentriert sich auf natürliche Materialien Travertin und Holz.

Integrierte Geräte und moderne Einbauten in der Küche halten das Raumgefühl geräumig, ohne sich überfüllt zu fühlen. Stille Schließmechanismen und glatte Bewegung von Schränken betonen den Fokus auf komfortables Wohnen.

Das Badezimmer ist in zwei Teile unterteilt: die Dusche und das WC sind in einem separaten Bereich, und die Waschbecken und Badewanne sind in den Raum des Hauptschlafzimmers integriert. Eine Badewanne ist mit Entspannung verbunden, so dass der Meerblick und seine Platzierung im Schlafzimmer Schlüsselelemente unseres Konzepts sind, wo wir den Gästen ein einzigartiges Erlebnis bieten.

Decken bis 5.2 Meter

Botanischer Garten

Schwimmbad 300 m2

Infrastruktur und Service eines 5* Hotels

Ausstattung und Ausstattung im HausVorteile

Der Entwickler bietet auch Gästen einen tadellosen Service und wird Eigentümern ein hohes Einkommen bieten. Der Entwickler übernimmt das Projektmanagement, bietet umfassende schlüsselfertige Dienstleistungen, einschließlich Hoteldienstleistungen und die Schaffung der notwendigen Infrastruktur.

Entwicklung

Marktanalyse

Projektentwicklung

Genehmigung der Dokumentation

Baugewerbe

Qualitätskontrolle

Einrichtung

Kommission

Vollständiges Management

Marketing

Hotel Kundenservice

Wartung

24/7 Sicherheit

Reinigung

Monatliche Berichte für Investoren

Unterstützung der Einkommenszahlungen

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Die Gegend von Uluwatu ist eine malerische Gegend im Südwesten von Bali, die sich schnell um den gleichnamigen Strand und die Umgebung ausbreitet. Moderne Restaurants, Geschäfte, Spas, Fitness-Center und andere expat-orientierte Dienstleistungen erscheinen hier in einem schnellen Tempo. Jetzt ist dies eine der am schnellsten wachsenden Standorte in Bali.