Wohnkomplex New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia

Ubud, Indonesien
16
ID: 20070
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2378853
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 09.08.25

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Gianyar
  • Stadt
    Ubud District
  • Stadt
    Ubud

Über den Komplex

Apartments in einem kleinen, risikoarmen Gebäude mit direktem Blick auf den Dschungel 5 Minuten zum Zentrum von Ubud.

Eigentum: Leasing für 25 Jahre.

Die Schätzung der Mietertrage durch den Entwickler beträgt 15-19%.

Alle Einheiten sind mit allem ausgestattet, was für erfolgreiche tägliche Mieten notwendig ist.

Beruf: 78%

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Ubud ist das Herz der Insel und das Zentrum der Attraktion für Touristen: die besten Yoga- und Meditationsmeister, Kunstgalerien, viele internationale Schulen und Entwicklungszentren für Kinder.

Immobilien in Ubud zahlen sich schneller als in anderen Bereichen. Grundstücksmieten sind hier viel billiger als in Changgu oder Seminyak, Sie können den gleichen Gewinn machen, wie Sie mit teuren Grundstücksmieten am Meer.

Standort auf der Karte

Ubud, Indonesien

