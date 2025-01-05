Wohnkomplex New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia

Apartments in einem kleinen, risikoarmen Gebäude mit direktem Blick auf den Dschungel 5 Minuten zum Zentrum von Ubud.

Eigentum: Leasing für 25 Jahre.

Die Schätzung der Mietertrage durch den Entwickler beträgt 15-19%.

Alle Einheiten sind mit allem ausgestattet, was für erfolgreiche tägliche Mieten notwendig ist.

Beruf: 78%

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Ubud ist das Herz der Insel und das Zentrum der Attraktion für Touristen: die besten Yoga- und Meditationsmeister, Kunstgalerien, viele internationale Schulen und Entwicklungszentren für Kinder.

Immobilien in Ubud zahlen sich schneller als in anderen Bereichen. Grundstücksmieten sind hier viel billiger als in Changgu oder Seminyak, Sie können den gleichen Gewinn machen, wie Sie mit teuren Grundstücksmieten am Meer.