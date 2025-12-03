  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Canggu
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Canggu, Indonesien

Wohnanlage XO Project Canggu
Wohnanlage XO Project Canggu
Wohnanlage XO Project Canggu
Wohnanlage XO Project Canggu
Wohnanlage XO Project Canggu
Alle anzeigen Wohnanlage XO Project Canggu
Wohnanlage XO Project Canggu
Canggu, Indonesien
von
$160,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 46 m²
1 Immobilienobjekt 1
XO-Projekt I Canggu Villen und Wohnungen zum Verkauf in Canggu, Bali Luxusvillen und Apartments zum Verkauf im einzigartigen XO Project I Canggu-Komplex, gelegen in der touristischsten Straße von Canggu - Batu Bolong. Dieser Komplex ist ideal für diejenigen, die gerne im Epizentrum des Ge…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Alle anzeigen Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonesien
von
$155,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Moderne Wohnung mit Meerblick.Attraktive Wohnungen für Investitionen. Die durchschnittliche Belegung der Insel beträgt 70-90%. Die Touristensaison ist 365 Tage. Mietertrag - 17%. Rückzahlung in 6 Jahren.Wohnung mit einer privaten Terrasse mit Blick auf das Meer, von wo aus Sie schöne Sonnena…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$348,194
Das einzigartige Projekt befindet sich auf der touristischsten Straße in Changgu, Batu Bolong.Es ist ein Komplex von 6 Doppelvillen und 4 Etagen von Wohnungen. Auf dem Dach des Komplexes wird ein 400 m2 Raum geschaffen, bestehend aus:Restaurant und BarZimmer für GeschäftstreffenKino im Freie…
Immobilienagentur
TRANIO
John TaylorJohn Taylor
Wohnanlage OASIS II
Wohnanlage OASIS II
Wohnanlage OASIS II
Wohnanlage OASIS II
Wohnanlage OASIS II
Alle anzeigen Wohnanlage OASIS II
Wohnanlage OASIS II
Canggu, Indonesien
von
$360,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 90 m²
1 Immobilienobjekt 1
Wohnung mit malerischem Blick auf das Meer. Die Mietrendite beträgt 12-20 % pro Jahr. Apartments mit voll ausgestatteter Küche und hochwertigen Geräten. Lage in einem touristischen Ort in der Gegend von Berawa. Drei Minuten zu Fuß vom Meer entfernt. Ausstattung: - Atlas Beach Cl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
90.0
360,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$885,406
Wir bieten voll ausgestattete Villen mit zwei Swimmingpools (eine davon auf dem Dach), schöne Gärten, Parkplätze, Dachloungebereiche und Blick auf das Meer.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit und Concierge-Service.Nur noch 2 Villen zum Verkauf!Ausstattung und Ausstattung im Haus M…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$174,097
Die moderne Wohnanlage verfügt über einen großen Pool, eine Terrasse mit Sitzbereich auf dem Dach, einen Fitnessraum, ein Restaurant, ein Kino im Freien.Die Apartments sind möbliert und ausgestattet verkauft.Das Management-Unternehmen des Entwicklers unterhält Steueraufzeichnungen, behält da…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$174,097
Im geschlossenen Bereich des Komplexes gibt es einen Parkplatz, einen Wohnbereich und einen Gemeinschaftspool. Umgeben von schönen Reisfeldern in ruhiger und ruhiger Lage, diese Stadthäuser geeignet für Wohn-, Langzeit- und Kurzzeitmieten. Eigentumsform: Leasehold 25 Jahre (erneuerbar).Eigen…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$158,180
Die erstklassige Wohnanlage bietet eine Auswahl an verschiedenen Typen Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern. Infrastruktur des Komplexes:Laufstrecke rund um den KomplexСo-workingSportplatzSpielplatzSPA-Zone (Sauna, Jacuzzi, Massagen)RestaurantGroßes SchwimmbadYoga-BereichMini KinoPa…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage OM APARTMENTS
Wohnanlage OM APARTMENTS
Wohnanlage OM APARTMENTS
Wohnanlage OM APARTMENTS
Wohnanlage OM APARTMENTS
Alle anzeigen Wohnanlage OM APARTMENTS
Wohnanlage OM APARTMENTS
Canggu, Indonesien
von
$160,676
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Aparthotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Aparthotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Aparthotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Aparthotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Aparthotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Alle anzeigen Aparthotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Aparthotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonesien
von
$214,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen  System "Smart House'' 1 Schlafzimmer Terrasse Garderobe Bereich: Wohnung - 55 m ² Preis: 214.000 $ (3.891 $ pro m2) Einnahmen aus der Anmietung von Wohnungen: Umsatz pro Tag: 116 $ Laden - 80 % Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung des Ladevorgangs: 93…
Immobilienagentur
Baliray
Wohngebäude The Umalas Signature
Wohngebäude The Umalas Signature
Canggu, Indonesien
von
$139,516
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Ein einzigartiger High-Tech-Premium-Apartmentkomplex für Leben und Investitionen in der privilegierten Gegend von Bali - Umalas, Canggu. Eine ruhige idyllische Gegend, in Vegetation ertrunken, mit einem meditativen und privaten Lebensstil. Ideal fürs Leben. Wir bieten 60,58 Quadratmeter groß…
Bauherr
Samahita Group
Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$139,138
Zwei-Level-Wohnungen mit kompletten Möbeln und Geräten. Residence Infrastruktur: Lobby, Garten, Tiefgarage, Fitness, Schwimmbad, Restaurant, Hotel, 24-Stunden-Rezeption und Sicherheit. Das Projekt wurde bereits abgeschlossen!Eigenschaften der Wohnungen Jede Wohnung verfügt über ein Wohnzimme…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$436,734
Die erstklassige Wohnanlage bietet eine Auswahl an zwei- und dreigeschossigen Villen mit 1-5 Schlafzimmern. Infrastruktur des Komplexes:Laufstrecke rund um den KomplexСo-workingSportplatzSpielplatzSPA-Zone (Sauna, Jacuzzi, Massagen)RestaurantGroßes SchwimmbadYoga-BereichMini KinoParkplatzDie…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnviertel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Wohnviertel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Wohnviertel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Wohnviertel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Wohnviertel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Alle anzeigen Wohnviertel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Wohnviertel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonesien
von
$365,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Stadthaus 2 Schlafzimmer Pool 2 Fußböden Parkplatz Intelligentes Zuhause Kostenlose FINS-Mitgliedschaft Bereich:  Gebäude - 90 m ² Preis: 365.000 $ (4.055 $ pro m ²) Einnahmen aus der Anmietung einer Villa: Laden - 85%  Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung des Ladens des Objekts p…
Immobilienagentur
Baliray
Wohnanlage SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Wohnanlage SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Wohnanlage SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Wohnanlage SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Wohnanlage SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Alle anzeigen Wohnanlage SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Wohnanlage SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Canggu, Indonesien
von
$110,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 52 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein einzigartiger innovativer Komplex auf Bali. 30 Jahre Pacht + 30 Jahre Verlängerung. Fertigstellungstermin: 1. Quartal 2026. Das Projekt umfasst Premium-Apartments sowie Räume europäischer Kurorte und Bali-Spas. Inklusive Infrastruktur: Lobby, Schwimmbad, Fitnessraum, Restaurant, Bibl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
110,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Canggu, Indonesien
von
$150,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
SWOI BERAWA ist eine Wohnsiedlung im beliebten Bezirk Changgu. Anzahlung 25%. Changu ist bei Touristen die beliebteste Gegend auf Bali, was Investitionsattraktivität und Amortisation garantiert. Villa mit Designer-Renovierung und Möbeln. Die Villa verfügt über einen privaten Pool, wo S…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$179,071
Der Komplex hat nur Optionen für sekundäre Kauf, 2 Wohnungen auf der ersten und zweiten Ebene, Preis bei $170.000 und $180.000.Komplexe Annehmlichkeiten:Spa, Yoga-Zimmer;Café;Spielplatz;Fitnesscenter;Coworking;Dachbar und Restaurant am Meer;privater Strand mit Strandclub;Tiefgaragen;Schwimmb…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$176,982
113 Apartments 7 Minuten mit dem Fahrrad vom Batu Bolong Beach in der schönsten Lage von Bali. Ein einzigartiges Gebäude mit einem wellenförmigen Dach, das die Idee der perfekten Welle zum Surfen verkörpert und den Geist und die Leidenschaft für das Leben, Harmonie mit der Natur von Mensch u…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$198,968
Wir bieten hochwertige Villen und Apartments.Die Residenz verfügt über einen Panoramapool, einen Tiefgaragenplatz, ein Wellnesscenter mit einer Sauna, ein Fitnesscenter, einen Loungebereich mit Kamin, eine Bibliothek.Abschluss - 2. Quartal 2024.Vorteile ROI von 15% innerhalb von 7 Jahren.Lag…
Immobilienagentur
TRANIO
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu
Canggu, Indonesien
von
$180,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Wohnungen Am Meer Panoramablick Pool 1 Schlafzimmer Bereich: Gebäude - 47 m² Preis: 180.000 $ (3.830 $ pro m²) Mieteinnahmen: Umsatz pro Tag: 150 $ Laden - 80 % Einnahmen pro Tag unter Berücksichtigung der Auslastung der Anlage - 120 $ Einnahmen pro Jahr unter Berücksichtigung der Bel…
Immobilienagentur
Baliray
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$742,980
Wir bieten geräumige und leuchtende Villen mit Gärten und Pools.Abschluss - 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Berawa Beach liegt an der südwestlichen Küste von Bali Island
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$124,255
Vorverkauf eines neuen Wohnblocks in einem erstklassigen Wohnkomplex. Es gibt eine Auswahl an Studios, Apartments und Penthouses. Einige Apartments haben direkten Zugang zum Gemeinschaftspool oder einem privaten Pool.Die erstklassige Wohnanlage bietet eine Auswahl an Studios, Apartments und …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$396,941
Wir bieten hochwertige Villen mit Garten und Pool.Die Residenz verfügt über einen Panoramapool, einen Tiefgaragenplatz, ein Wellnesscenter mit einer Sauna, ein Fitnesscenter, einen Loungebereich mit Kamin, eine Bibliothek.Abschluss - 3. Quartal 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Klimaa…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Changgu Secrets
Wohnanlage Changgu Secrets
Wohnanlage Changgu Secrets
Wohnanlage Changgu Secrets
Wohnanlage Changgu Secrets
Alle anzeigen Wohnanlage Changgu Secrets
Wohnanlage Changgu Secrets
Canggu, Indonesien
von
$209,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Доходная недвижимость на Бали для жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангу - Жемчужина туристической части Бали. Это самая востребованная и посещаемая локация, сочетающая в себе несколько разных стилей отдыха иж. Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, пляжные клубы и 5 * …
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Aparthotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Aparthotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Aparthotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Aparthotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Aparthotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Alle anzeigen Aparthotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Aparthotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Canggu, Indonesien
von
$123,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Fläche 42–69 m²
2 Immobilienobjekte 2
Dieses komfortable Wohn-Apartment befindet sich in einer Top-Lage und einer voll entwickelten Gegend von Canggu, verfügt über einen Status in der roten Zone, die den Investoren das Recht zu garantieren, Unterkunft für Touristen auf einer täglichen Basis zu mieten. Es ist nur wenige Gehminute…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
42.0 – 69.0
143,000 – 162,000
Bauherr
Aviator
Residenz in hotel complex
Residenz in hotel complex
Residenz in hotel complex
Residenz in hotel complex
Residenz in hotel complex
Alle anzeigen Residenz in hotel complex
Residenz in hotel complex
Canggu, Indonesien
von
$267,290
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Diese Entwicklung ist mehr als nur ein Apartmentkomplex – es ist die perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und Harmonie mit der Natur an den Ufern des Indischen Ozeans, in der Region Canggu (Seseh).Private Pools, Jacuzzis oder Badewannen in Ihrer Wohnung, zentralisierte Klimaanlage, intellige…
Immobilienagentur
Darton Global
Immobilienagentur
Darton Global
Sprachen
English, Русский, Español, Українська
Wohnanlage Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$236,274
Die Anlage umfasst 15 möblierte Stadthäuser mit 1, 2 oder 4 Schlafzimmern.Eigenschaften:PrivatpoolsParkplatzTerrasseTerrasseVorteile Die erwartete Ausbeute beträgt 10-16%.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im begehrten touristischen Bereich mit den besten Cafés u…
Immobilienagentur
TRANIO
Aparthotel Apartamenty v Changu
Aparthotel Apartamenty v Changu
Aparthotel Apartamenty v Changu
Aparthotel Apartamenty v Changu
Aparthotel Apartamenty v Changu
Alle anzeigen Aparthotel Apartamenty v Changu
Aparthotel Apartamenty v Changu
Canggu, Indonesien
von
$133,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen 7 Minuten zum Strand Panoramablick Pool 1 Schlafzimmer Bereich: Wohnfläche - 38 m ² Preis: 135.000 $ (3 553 $ pro m ²) Erträge aus der Vermietung: Umsatz pro Tag: 150 $ Laden - 80% Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung des Ladens des Objekts - 120 $ Ja…
Immobilienagentur
Baliray
Wohnanlage Apartamenty v Changu
Wohnanlage Apartamenty v Changu
Wohnanlage Apartamenty v Changu
Wohnanlage Apartamenty v Changu
Wohnanlage Apartamenty v Changu
Wohnanlage Apartamenty v Changu
Wohnanlage Apartamenty v Changu
Canggu, Indonesien
von
$200,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Wohnungen 1 Stock 1 Schlafzimmer Terrasse mit eigenem Garten Bereich: Wohnung - 71 m ² Preis: 200.000 $ (2 817 $ pro m ²) Erträge aus der Vermietung: Umsatz pro Tag: 150 $ Laden - 75 % Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung des Ladens des Objekts - 112,5 $ Jahresumsatz unter Berücks…
Immobilienagentur
Baliray
Wohnanlage New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$174,097
Ein Premium-Komplex von 40 Wohnungen im Herzen von Canggu. Ein besonderer Lebensstil mit einem Dachpool und Meerblick. Das Projekt richtet sich an Personen, die einzigartige Räume, Premium-Innenräume, moderne Technologien und Ergonomie schätzen.30 Jahre lang mit dem Recht auf Verlängerung fü…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$3,09M
Wir bieten exklusive Villa mit 5-Sterne-Services und einen Panoramablick auf das Meer, Dachterrasse und Schwimmbad von 108 m2.Abschluss - 2. Quartal 2021.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich nur wenige Gehminuten von Stränden und Strandclubs, Cafés und Restaurants …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$248,710
Eine gated Gemeinde in den malerischen Hügeln der begehrtesten Gegend von Bali - Canggu.Die Architekten konnten moderne Technologien und minimalistisches Design kombinieren, die mit der Naturlandschaft zusammengehen.Eigenschaften:große Straßen und Parkplätzetropische Gärten und große Pools m…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$160,169
Ein Premium-Komplex von 50 Wohnungen mit einer Dachterrasse.Eigenschaften:Blick auf das Meer und die Reisterrassengroßer Infinity-PoolRestaurantCoworking SpaceFitnessstudioAbschluss - 2. Quartal 2027.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in Canggu, 700 Meter vom Meer entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Wohnanlage Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Wohnanlage Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Wohnanlage Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Wohnanlage Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Wohnanlage Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Canggu, Indonesien
von
$189,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali von einem Entwickler mit 20 Jahren Erfahrung in Bali!Unsere Premium BOUTIQUE HOTEL Prima Residence, in einer der besten Lagen - auf der Hauptstraße des Bali-Bereichs - Canggu, nur 300 Meter vom Batu Bolong Beach entfernt.Die Region Canggu ist eines de…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$166,138
Der Hotelkomplex der weltberühmten Marke Bali ist verfügbar. Der Komplex befindet sich auf dem Gebiet des beliebten Strandclubs Finns. Auch auf dem Gebiet wird sich befinden:Dachpool nur für ErwachseneKinder Wasserzentrum SplashSchwimmbad von 866 m225 Meter PoolFitnesscenterTechnogymPilates …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage CANGGU SECRETS
Wohnanlage CANGGU SECRETS
Wohnanlage CANGGU SECRETS
Wohnanlage CANGGU SECRETS
Wohnanlage CANGGU SECRETS
Alle anzeigen Wohnanlage CANGGU SECRETS
Wohnanlage CANGGU SECRETS
Canggu, Indonesien
von
$209,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 60–85 m²
2 Immobilienobjekte 2
Designer-Apartments im Herzen von Canggu. Amortisation: 6,2 – 9,9 Jahre Boutique-Apartmentkomplex an einem der touristischsten Orte der Insel. Die Apartments sind komplett möbliert und verfügen über Designer-Oberflächen. Hergestellt im Stil des Films „Der große Gatsby“. Mehr als 50 …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.0 – 85.0
189,000 – 279,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Alle anzeigen Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Canggu, Indonesien
von
$165,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
Baliray
Wohnanlage BUDDHA
Wohnanlage BUDDHA
Wohnanlage BUDDHA
Wohnanlage BUDDHA
Wohnanlage BUDDHA
Alle anzeigen Wohnanlage BUDDHA
Wohnanlage BUDDHA
Canggu, Indonesien
von
$112,069
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen in einer beliebten Gegend. ROI 18–21 %. Amortisation in 4-6 Jahren. Ratenzahlung 0 % für die Bauzeit. Pacht. Das Canggu-Gebiet ist das beliebteste Investitionsgebiet auf Bali. Wohnungen in einer einzigartigen Wohnanlage mit Annehmlichkeiten. Die Wohnungen werden eine ideale Inve…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$288,503
Komplex 2 Minuten zum Strand Batu Belig, mit Schwimmbad, Restaurant, Co-working-Bereich, und 2 Schlafzimmer Stadthäuser. Plumbing-, Möbel-, Lüftungs- und Klimaanlagen von Premium-Qualität.Das Management des Entwicklers übernimmt organisatorische Aufgaben: Concierge, Sicherheitssystem, Wartun…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Y-WAY
Wohnanlage Y-WAY
Wohnanlage Y-WAY
Wohnanlage Y-WAY
Wohnanlage Y-WAY
Alle anzeigen Wohnanlage Y-WAY
Wohnanlage Y-WAY
Canggu, Indonesien
von
$119,000
Fläche 41–68 m²
2 Immobilienobjekte 2
Komplett eingerichtete Apartments mit «schlüsselfertigen» Oberflächen. Amortisation 5-6 Jahre. 5 Jahre Garantie auf die Immobilie. Die Wohnanlage befindet sich nur 200 Meter vom Meer entfernt, in der malerischen Gegend von Seseh, in der vielversprechendsten Lage von Changgu. Ausstattung d…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0 – 68.0
119,000 – 179,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage AVIATOR
Wohnanlage AVIATOR
Wohnanlage AVIATOR
Wohnanlage AVIATOR
Wohnanlage AVIATOR
Alle anzeigen Wohnanlage AVIATOR
Wohnanlage AVIATOR
Canggu, Indonesien
von
$127,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Fläche 69 m²
1 Immobilienobjekt 1
Wohnungen in bester Lage für ein komfortables Leben und Investieren. Passives Einkommen 10-20 % pro Jahr. Die Wohnungen werden komplett schlüsselfertig fertiggestellt. Das Meer ist nur 10 Minuten entfernt. Das Aparthotel erstreckt sich über 4 Etagen und ist in 20 Abschnitte untertei…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
69.0
162,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu
Alle anzeigen Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu
Canggu, Indonesien
von
$110,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen Dach auf dem Dach des Komplexes Studio Küchenbereich Bereich: Wohnung - 35 m² Preis: 110.000 $ (3.143 $ pro m²) Mieteinnahmen: Laden - 70 % Umsatz pro Tag inklusive Ladung – 49 $ Umsatz unter Berücksichtigung der Anlagenbelegung pro Jahr – 17.640 $ Gewinn unter Berücksich…
Immobilienagentur
Baliray
Wohnanlage Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$363,116
Die Hauptidee des Projekts ist, Terrassen rund um den Komplex mit Bänken zu schaffen, wo Sie sich entspannen und kommunizieren können. Deshalb haben wir die Wohnanlage ohne Fahrräder und Autos gebaut. Tо erreicht, dass es 2 Tiefgaragen mit zugewiesenen Räumen für die Bewohner und Gäste am Ei…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$217,869
Moderne zweistöckige Komplex von 6 Stadthäusern in zarten Farben mit privatem Pool und exotischen Pflanzen.Jedes Haus verfügt über zwei geräumige Schlafzimmer mit Bad auf dem Boden und ersten Etagen, eine Studie, Küche und Wohnzimmer. Ein Balkon und große Panoramafenster überblicken die Reis…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$815,767
Der Komplex umfasst 4 große Villen mit einem exklusiven Dach, wo Sie eine BBQ-Party haben und den Sonnenuntergang bewundern können.Wir bieten eine möblierte Villa mit einem Pool, einer Dachterrasse und einem Parkplatz.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit.Vorteile Das Manageme…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Y-WAY
Wohnanlage Y-WAY
Wohnanlage Y-WAY
Wohnanlage Y-WAY
Wohnanlage Y-WAY
Alle anzeigen Wohnanlage Y-WAY
Wohnanlage Y-WAY
Canggu, Indonesien
von
$119,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Komplett möblierte Wohnungen mit schlüsselfertiger Fertigstellung. Die Amortisationszeit beträgt 5-6 Jahre. 5 Jahre Garantie auf das Objekt. Der Wohnkomplex liegt nur 200 Meter vom Meer entfernt, im malerischen Seseh-Viertel, in der vielversprechendsten Lage von Canggu. Komplexe Ann…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage SKY GARDEN
Wohnanlage SKY GARDEN
Wohnanlage SKY GARDEN
Wohnanlage SKY GARDEN
Wohnanlage SKY GARDEN
Alle anzeigen Wohnanlage SKY GARDEN
Wohnanlage SKY GARDEN
Canggu, Indonesien
von
$100,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Wohnung fünf Minuten vom Meer entfernt. Bis zum Abschluss der Bauarbeiten wird der Preis um mehr als 25 % steigen. Mietrendite - 15 %. Apartments mit erstklassigen Möbeln und Oberflächen. Premium-Wohnanlage mit Fünf-Sterne-Service und Infrastruktur. 5 Minuten zum Meer. Im Inneren des…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage NUGRAA RESIDENCE
Wohnanlage NUGRAA RESIDENCE
Wohnanlage NUGRAA RESIDENCE
Wohnanlage NUGRAA RESIDENCE
Wohnanlage NUGRAA RESIDENCE
Alle anzeigen Wohnanlage NUGRAA RESIDENCE
Wohnanlage NUGRAA RESIDENCE
Canggu, Indonesien
von
$142,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Apartments im pulsierenden Zentrum von Canggu. Die Apartments sind im modernen tropischen Stil gestaltet. Voll möbliert. Jede Wohnung verfügt über eine ausgestattete private Sauna. Fertigstellungsdatum: März 2025. Der Komplex verfügt über eine vielfältige Infrastruktur: - Schwimmba…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage XO PROJECT I
Wohnanlage XO PROJECT I
Wohnanlage XO PROJECT I
Wohnanlage XO PROJECT I
Wohnanlage XO PROJECT I
Alle anzeigen Wohnanlage XO PROJECT I
Wohnanlage XO PROJECT I
Canggu, Indonesien
von
$110,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 37–100 m²
4 Immobilienobjekte 4
Wohnkomplex in einer beliebten Gegend von Canggu.  Die prognostizierte Kapitalrendite beträgt 17 %. Zuverlässiger Entwickler.  Die Apartments und Villen sind komplett möbliert und mit wunderschönem Innendesign ausgestattet.  Als Wohnanlage mit Annehmlichkeiten und abwechslungsreicher Infr…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.0 – 42.0
110,000 – 140,000
Villa
96.0 – 100.0
250,000 – 265,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$1,99M
Das Projekt eignet sich sowohl für den persönlichen Aufenthalt als auch für Investitionen.Der Komplex besteht aus 3 Luxusvillen, jedes mit den neuesten Geräten und Ausrüstung, geräumige Zimmer. Die Fenster bieten einen atemberaubenden Blick auf üppige Reisfelder.Der Investor erhält eine schl…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Wohnanlage Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Wohnanlage Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Wohnanlage Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Wohnanlage Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Alle anzeigen Wohnanlage Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Wohnanlage Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Canggu, Indonesien
von
$165,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Immobilienagentur
Baliray
Aparthotel Prima Residence
Aparthotel Prima Residence
Aparthotel Prima Residence
Aparthotel Prima Residence
Aparthotel Prima Residence
Alle anzeigen Aparthotel Prima Residence
Aparthotel Prima Residence
Canggu, Indonesien
von
$195,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 50–93 m²
8 Immobilienobjekte 8
**PRIMA RESIDENCE** is a premium residential complex by the creators of Citadince Hotel, located in the heart of Batu Bolong, just 300 meters from the ocean. The Canggu area, where the project is situated, is the epicenter of Bali's surf culture and a popular spot among tourists and expats. …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.4
195,000 – 259,000
Wohnung 2 zimmer
93.1
398,000 – 498,000
Immobilienagentur
ESTABRO
Immobilienagentur
ESTABRO
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$188,024
Einkommenserzeugende Immobilien mit hoher Rückzahlung wird zum Verkauf angeboten! Bali ist eine der begehrtesten und attraktivsten Orte nicht nur für kurzfristige Ausflüge, sondern auch für Langzeitaufenthalte. Die Klimabedingungen machen Sie das Gefühl, dass Sie in einem endlosen Sommer sin…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$108,438
Ein Komplex von 8 Wohnungen in Bali. Ein exquisiter Urlaub inmitten von Reisterrassen und Bergen, wo jeder Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ein Meisterwerk der Natur ist. Ihr luxuriöses abgeschiedenes Paradies mit einfachem Zugang zur lebendigen lokalen Kultur - Perfektion für Wohnen und Mi…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage XO PROJECT I
Wohnanlage XO PROJECT I
Wohnanlage XO PROJECT I
Wohnanlage XO PROJECT I
Wohnanlage XO PROJECT I
Alle anzeigen Wohnanlage XO PROJECT I
Wohnanlage XO PROJECT I
Canggu, Indonesien
von
$160,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 37–100 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ein einzigartiger Komplex, der Villen und Apartments vereint. Voraussichtliche Kapitalrendite – 17 %. Innenarchitektendekoration und Möbel sind im Preis inbegriffen. Als Wohnanlage mit Annehmlichkeiten und abwechslungsreicher Infrastruktur ist die beliebte Gegend von Canggu bei Tour…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.0
160,000
Villa
100.0
350,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$318,348
Wir bieten ein Stadthaus mit einem Pool und einem Garten.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - September, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Es ist möglich, ein "Smart Home"-System zu installieren.Lage und Infrastruktur in der Nähe Supermarkt - 1 MinuteMeer -…
Immobilienagentur
TRANIO
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Alle anzeigen Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Canggu, Indonesien
von
$135,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Club Aparthotel verwaltet von Ribas im Herzen von Canggu auf der Berawa RoadEin luxuriöser Komplex von 29 Apartments mit einem 25-Meter-Pool.Eine tolle Lage für einfachen Zugang zu allen Hauptattraktionen der Insel.Anzahl der Schlafzimmer: StudioFläche: 33 m2Möbliert: voll möbliertPreis: ab …
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Alle anzeigen Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonesien
von
$145,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 40 m²
2 Immobilienobjekte 2
Moderne Wohnung mit Meerblick.Attraktive Wohnungen für Investitionen. Die durchschnittliche Belegung der Insel beträgt 70-90%. Die Touristensaison ist 365 Tage. Der Mietertrag beträgt 17%. Rückzahlung in 6 Jahren.Apartments mit einer privaten Terrasse mit Blick auf das Meer, von wo aus Sie s…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$164,148
Wir bieten moderne Premium-Klasse-Wohnungen mit einer eigenen Infrastruktur. Die Residenz verfügt über ein Restaurant, ein Co-Working-Center, einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, einen Parkplatz, eine Dachterrasse mit einem malerischen Blick, Concierge-Service und rund um die Uhr Sicherhei…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Alle anzeigen Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Canggu, Indonesien
von
$290,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Dieser Komplex ist nicht nur Wohnungen, es ist die perfekte Kombination aus Luxus, Komfort und Interaktion mit der Natur an den Ufern des Indischen Ozeans, in der Gegend von Canggu | Seseh.Jede Wohnung verfügt über private Pools, Jacuzzi oder Badezimmer, zentrale Klimaanlage, Smart Home Tech…
Immobilienagentur
Smart Home
