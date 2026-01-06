  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Karangasem, Indonesien

Karangasem
19
Candidasa
3
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonesien
von
$112,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Bukit, Indonesien
von
$112,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Unser Premium Boutique-Hotel befindet sich in einer der besten Lagen in Bali - 400 Meter vom Strand Melasti, Bukit entfernt.Das Projekt umfasst 90 Einheiten, entworfen mit einem Schwerpunkt auf einzigartigem Stil, Panoramablick, hohem S…
Immobilienagentur
Smart Home
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa center and a children's campus, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa center and a children's campus, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa center and a children's campus, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa center and a children's campus, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa center and a children's campus, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa center and a children's campus, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa center and a children's campus, Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesien
von
$208,916
Bukit, Indonesien
von
$208,916
In diesem Komplex wird Wasser von zahlreichen Pools präsentiert, darunter ein großer Lagune-Pool auf Bukit, und ein Spa-Center in die Atmosphäre der Entspannung und Gelassenheit. Die einzigartigen Merkmale des Komplexes sind Wasser, das nur hier schmeckt werden kann.Dienststellen2 Restaurant…
Immobilienagentur
TRANIO
Immobilienagentur
TRANIO
Residenz in the hotel complex
Residenz in the hotel complex
Residenz in the hotel complex
Residenz in the hotel complex
Residenz in the hotel complex
Residenz in the hotel complex
Residenz in the hotel complex
Karangasem, Indonesien
von
$178,956
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Karangasem, Indonesien
von
$178,956
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Wir bieten eine einzigartige Möglichkeit, in Premium-Strand Immobilien in einer der malerischsten Ecken von Bali zu investieren — Virgin Beach in der Region Karangasem, nur 4,5 km vom Dorf Candidasa.Dieser luxuriöse 4-stöckige Hotelkomplex verfügt über 84 Unterkünfte, die jeweils einen direk…
Immobilienagentur
Darton Global
Immobilienagentur
Darton Global
Wohnanlage New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesien
von
$210,906
Bukit, Indonesien
von
$210,906
Die 40 m2 Stadthäuser verfügen über ein umzäuntes Grundstück von 100 m2 mit einem Schwimmbad und einem Erholungsgebiet. Der Komplex verfügt über einen Gemeinschaftspool, einen Café und einen Co-Working-Bereich.Leasehold - 30 Jahre. Bauzeit: 12 Monate.Zahlungsplan:Am Tag der Unterzeichnung de…
Immobilienagentur
TRANIO
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Wohnanlage Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Wohnanlage Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Wohnanlage Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Wohnanlage Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Wohnanlage Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Wohnanlage Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Bukit, Indonesien
von
$114,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Bukit, Indonesien
von
$114,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Der Verkauf eines neuen Komplexes von einem zuverlässigen Entwickler mit 10 Jahren Erfahrung und bewährter Profitabilität hat begonnen.Der Komplex liegt nur 250 Meter vom Meer entfernt - Melasti Beach und zeichnet sich durch seine ungewöhnliche Architektur aus, die an einen Vulkan erinnert.D…
Immobilienagentur
Smart Home
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesien
von
$288,503
Bukit, Indonesien
von
$288,503
Zweigeschossige Villen in zwei benachbarten Komplexen werden angeboten. Von den 13 Villen sind 7 zum Kauf erhältlich. Die Villen befinden sich neben dem Premium-Bereich von Nusa Dua, umgeben von den teuersten Hotels und den besten Stränden der Insel. Dank der neuen vierspurigen Autobahn vom …
Immobilienagentur
TRANIO
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesien
von
$421,314
Bukit, Indonesien
von
$421,314
Wir bieten Villen mit Pools, Sommerküchen, Grillmöglichkeiten.Die Residenz verfügt über ein Spa-Center, ein Restaurant, ein Fitnessstudio, ein Kinderspielzimmer, einen Mini-Park, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Abschluss - 3. Quartal 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus S…
Immobilienagentur
TRANIO
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Wohnanlage A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Wohnanlage A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Wohnanlage A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Wohnanlage A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Wohnanlage A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Wohnanlage A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Candidasa, Indonesien
von
$236,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Candidasa, Indonesien
von
$236,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wir eröffnen eine einzigartige Gelegenheit, in Premium-Immobilien auf der ersten Linie des Ozeans in einer der malerischsten Ecken von Bali - Virgin Beach in der Region Karangasem, 4,5 km vom Dorf Candi Dasa zu investieren.Ein luxuriöser 4-stöckiger Hotelkomplex verfügt über 84 Zimmer, von d…
Immobilienagentur
Smart Home
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonesien
von
$119,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Bukit, Indonesien
von
$119,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der Komplex besteht aus Hotelzimmern, Stadthäusern und Villen, insgesamt 138 Einheiten, wird auf einer Fläche von 10.000 m2 gebaut, von denen 50% grünes Gebiet ist, ist 5 Minuten vom Strand entfernt, was es attraktiv für Bewohner und Investoren macht.Nähe zum Meer und bequemer Zugang zu groß…
Immobilienagentur
Smart Home
Immobilienagentur
Smart Home
Aparthotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Aparthotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Aparthotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Aparthotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Aparthotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Aparthotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Aparthotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonesien
von
$119,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Bukit, Indonesien
von
$119,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Der Komplex besteht aus Hotelzimmern, Stadthäusern und Villen, insgesamt 138 Einheiten, wird auf einer Fläche von 10.000 m2 gebaut, von denen 50% grünes Gebiet ist, ist 5 Minuten vom Strand entfernt, was es attraktiv für Bewohner und Investoren macht.Nähe zum Meer und bequemer Zugang zu groß…
Immobilienagentur
Smart Home
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesien
von
$127,105
Bukit, Indonesien
von
$127,105
Das erste romantische Hotel in Bali, speziell für Paare, Liebhaber und Flitterwochen. Dieses Projekt wird in einer exklusiven Reihe von Boutique-Hotels mit einem einzigartigen Stil und personalisierten Service enthalten.Die Besucher haben Zugang zu einem SPA-Komplex, einem Schwimmbad mit ein…
Immobilienagentur
TRANIO
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesien
von
$425,144
Bukit, Indonesien
von
$425,144
Das Projekt befindet sich auf einer 77 Hektar großen Wohnanlage inmitten eines tropischen Parks neben dem Fluss. Nur 500 m entfernt liegt der Abstieg zu einem der schönen wilden Strände von Uluwatu.Die Anlage umfasst 24 Doppelvillen mit privaten Pools und Parkplätzen sowie ein Café und einen…
Immobilienagentur
TRANIO
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Candidasa, Indonesien
von
$197,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 40–213 m²
5 Immobilienobjekte 5
Infinity ist ein Komplex von 250 Villen an der Küste. Die Fläche des Komplexes beträgt 15 Hektar, auf denen sich Restaurants, Cafés, Geschäfte, ein Einkaufszentrum, eine Bäckerei, ein Gemeinschaftsraum, ein Spa, ein Sportkomplex befinden, eine Schule, ein Kindergarten, ein Infinity-Pool mit …
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Candidasa, Indonesien
von
$1,98M
Candidasa, Indonesien
von
$1,98M
Ein Komplex von Villen direkt am Meer mit Blick auf den heiligen Berg Agung (ca. 3 km hoch). Das Projekt umfasst 250 Villen, Häuser auf der ersten Linie haben private Pools mit Meerwasser. Auf einer Fläche von 12.000 m2 gibt es ein Restaurant, ein Café, eine Bäckerei, Co-Working, ein Spa, ei…
Immobilienagentur
TRANIO
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage PANDAWA RESIDENCE
Wohnanlage PANDAWA RESIDENCE
Wohnanlage PANDAWA RESIDENCE
Wohnanlage PANDAWA RESIDENCE
Wohnanlage PANDAWA RESIDENCE
Wohnanlage PANDAWA RESIDENCE
Wohnanlage PANDAWA RESIDENCE
Bukit, Indonesien
von
$134,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 40–153 m²
4 Immobilienobjekte 4
Exklusiver Komplex aus Villen und Apartments auf einer paradiesischen Insel. Der Komplex ist für einen dauerhaften Aufenthalt und eine Investition konzipiert.  Es wurden 4 Reihen zweistöckiger Villen mit wunderschönem Meerblick entworfen. 3 Blöcke mit komfortablen Apartments. Auf dem Dach …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.0
134,000
Villa
40.0 – 153.0
244,000 – 446,900
Immobilienagentur
Foreign Real Estate
Aparthotel Apartamenty u okeana
Aparthotel Apartamenty u okeana
Aparthotel Apartamenty u okeana
Aparthotel Apartamenty u okeana
Aparthotel Apartamenty u okeana
Aparthotel Apartamenty u okeana
Bukit, Indonesien
von
$162,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen Individuelles Schwimmbad Terrasse 1 Schlafzimmer Bereich: Wohnung - 45 m ² Preis: 162.000 $ (3.600 $ pro m ²) Ausgaben und Steuern für den Verkauf der Fazilität werden individuell berechnet und hängen von verschiedenen Faktoren ab. Gesamtkosten und Steuern: Notargebühr …
Immobilienagentur
Baliray
