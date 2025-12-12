  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Denpasar, Indonesien

Sanur
3
Wohnanlage New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Sanur Kaja, Indonesien
von
$373,065
Möblierte Villen und Stadthäuser mit privaten Pools und Parkplätzen in einem kleinen Komplex sind zum Verkauf. Das Interieur ist mit dem inspirierenden Geist von Japandi verbunden und verleiht Ihrem Zuhause einen einzigartigen Charakter und raffinierte Einfachheit. Exquisite Einfachheit und …
TRANIO
Aparthotel Magnum Resort Sanur
Aparthotel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonesien
von
$410,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 101–337 m²
3 Immobilienobjekte 3
Atemberaubendes Projekt am wertvollsten Ort Balis, Sanur, von einem bekannten Entwickler. Liegt an einem Strand mit direktem Zugang. Der wunderschöne Strand von Sanur und die besten Restaurants, Sportmöglichkeiten, der Yachthafen und andere Aktivitäten sind zu Fuß erreichbar. Wohnanlag…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
101.0
410,000
Wohnung 2 zimmer
202.0
780,000
Wohnung 3 zimmer
337.0
3,50M
ESTABRO
Wohnanlage Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Wohnanlage Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Sanur, Indonesien
von
$253,684
Eine neue Boutique-Entwicklung moderner Stadthäuser im Zentrum von Sanur, ideal für Mieteinkommen und persönlichen Gebrauch. Modernes Design mit hochwertigen Materialien und hohen Baustandards.Eigenschaften der Wohnungen Komplett eingerichtete Häuser, einschließlich Küchengeräte und Badezimm…
TRANIO
Wohnanlage Apartamenty u okeana
Wohnanlage Apartamenty u okeana
Sanur, Indonesien
von
$320,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Baliray
Wohnanlage Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Sanur Kaja, Indonesien
von
$442,703
Wir bieten moderne Villen und Duplexs mit Pools und Balkonen. Einige Häuser haben Parkplätze. Die Innenräume verfügen über Holz, Natursteinfassaden, Ausrüstung und Armaturen von berühmten Weltmarken.Leasehold für 30 Jahre + Verlängerung für 25 Jahre.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: e…
TRANIO
