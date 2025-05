Wohnkomplex New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia

Apartments und Villen werden in einem renovierten Komplex mit Fertigstellung Mitte 2025 angeboten. Derzeit sind 5 Wohnungen und 3 Villen mit ihren eigenen Grundstücken zum Kauf verfügbar. Alle Wohnungen sind ein Schlafzimmer, und die Villen haben Layouts mit drei oder vier Schlafzimmer. Die Infrastruktur in der Anlage umfasst 4 Schwimmbäder, Erholungsgebiete um sie herum und Wandergebiete.

Das Anwesen ist mit allem ausgestattet, was für eine erfolgreiche tägliche Miete erforderlich ist, befindet sich in einer für den Tourismus geeigneten Gegend. Leasehold - 25 Jahre.

Vorteile

Der Entwickler schätzt die Kosten eines Tages in einer Villa - von 290 bis 350 Dollar je nach Art der Villa mit einer durchschnittlichen Belegung Rate in Ubud von 80%. Die Kosten eines Tages in einer Wohnung reichen von 130 bis 190 Dollar.

Vollständige Immobilienversicherung.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Ubud ist eine der ältesten Städte in Bali. Hier befinden sich die meisten Attraktionen. Der Komplex liegt nur 5 Fahrminuten vom Stadtzentrum von Ubud entfernt.