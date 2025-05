Wohnkomplex Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia

Der erste private Komplex von Premium-Villen mit Hotelinfrastruktur in Bali.

Neben den hoteleigenen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten wie Halle, Coworking, Restaurant und 24-Stunden-Sicherheit bietet der Komplex auch die Möglichkeit der zentralisierten Pflege von Villen von außen, ohne störende Bewohner.

Ein weiterer wichtiger Vorteil des Komplexes, der in Bali selten ist, ist der Einsatz von Öko-Lösungen wie Solarpaneelen und Inverter Klimaanlagen. Diese Technologien ermöglichen es den Bewohnern, durchschnittlich 30% der Versorgungskosten zu sparen.

Die Villen werden mit den besten europäischen Marken im Interieur und Dekoration hergestellt und sind komplett bereit für Belegung.

Es gibt 3 Arten von Häusern zur Auswahl:

Villa Inspiry - 3 Einheiten

479 m2, 2 Stockwerke, Swimmingpool, Garage, Ess-und Wohnzimmer, Küche, 4 Schlafzimmer, Waschbereich, Sauna, Ruhebereich, Terrasse, Landschaftsgestaltung

Villa Smart - 6 Einheiten

159 m2, 2 Etagenhaus, Schwimmbad, Garage, Esszimmer & Wohnzimmer, Küche, 2 Schlafzimmer, Waschküche, Landschaftsbau

Villa Passion - 8 Einheiten

194 m2, 2 Etagenhaus, Schwimmbad, Parkplatz, Ess-und Wohnzimmer, Küche, 2 Schlafzimmer, Waschküche, Landschaftsbau

Interessierte Raten für 24 Monate!

Bau auf Kosten des Entwicklers

Die niedrigste Anzahlung auf dem Markt, flexibles Zahlungssystem

Eco-Energiespar-Lösungen, die die Versorgungskosten senken

Zentrales Netz- und Energieversorgungssystem, elektrischer Generator

5-jährige strukturelle Garantie, sowie andere Garantien für die Verarbeitung, Abdichtung, Anti-Terminit-Behandlung, etc.

Voll ausgestattete schlüsselfertige Villa

25 Jahre Erneuerbare Leasing

Management Unternehmen

Bar - 7 m

Barbershop - 10 m

Schönheitssalon - 12 m

Café - 24 m

Klinik - 27 m

Restaurants - 68 m

Krankenhaus - 750 m

ATM -2,1 km

Strandclub - 3,5 km

VorteileInfrastrukturLage und Infrastruktur in der Nähe

Das Hotel liegt in einer strategischen Lage in der Nähe durch Zugang zu allen Bali trendy Facillities und Hotspots. Perfekte Alternative für diejenigen, die schätzen, weg vom touristischen Lärm zu bleiben, aber, in der Nähe der wichtigsten Aktionen. Canggu undKerobokan - 5 Minuten mit dem Auto.