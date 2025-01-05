  1. Realting.com
  4. Wohnkomplex Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia

Wohnkomplex Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia

Tibubeneng, Indonesien
von
$650,000
;
20
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 27406
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2473377
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 12.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Dorf
    Tibubeneng

Über den Komplex

Mini-Komplex von exquisiten schlüsselfertigen Villen. Es gibt Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern zur Auswahl. In diesem Komplex wird alles auf das kleinste Detail ausgedacht, das in der Lage ist, neue Gewohnheiten zu bilden. Die Villen eignen sich sowohl zum Wohnen als auch zum Mieten. Jede Villa verfügt über mehrere Schlafzimmer mit eigenem Ankleideraum, Bad und Arbeitsbereich, ein kombiniertes Wohnzimmer, Esszimmer und Küchenbereich, einen Waschraum und einen Dachbereich auf der Sonnenuntergangsseite. Es gibt einen Projektor, eine kleine Küche im Falle von Grill, einen Essbereich und weichen Sitzgelegenheiten.

Eigenschaften der Wohnungen
  • hochwertige Porzellanfliesen auf dem Boden
  • massive Marmortreppe
  • hochwertige Doppelglasfenster
  • Walnussfurniertüren und Decken
  • Beleuchtung von AV-Technologie
  • natürliche Granit Küchenarbeitsplatten
Ausstattung und Ausstattung im Haus
  • Lichtsteuerung kann entfernt und auch mit Bewegungs- und Lichtsensoren integriert werden
  • Klimakontrollsystem erlaubt es Ihnen, die Temperatur in jedem Zimmer zu regulieren
  • Mit der intelligenten Mediensteuerung können Sie verschiedene Unterhaltungsgeräte über ein Smartphone oder Tablet steuern
  • Sicherheitssystem integriert mit Videoüberwachungs- und Alarmsystemen
Vorteile
  • Nachdenkliches Interieur und Engineering, um die Villa vor dem Niederschlag zu schützen
  • Das Design wurde unter Berücksichtigung der seismischen Aktivität der Insel durchgeführt.
  • Die Strukturen bestehen aus Stahl oder Stahlbeton
Lage und Infrastruktur in der Nähe

Tibubeneng liegt im Süden von Bali. Es hat alle notwendigen Infrastrukturen für den Alltag. Nur 3 Minuten von der Anlage können Sie zum Berawa Beach.

Standort auf der Karte

Tibubeneng, Indonesien

