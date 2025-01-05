Wohnkomplex Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia

Mini-Komplex von exquisiten schlüsselfertigen Villen. Es gibt Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern zur Auswahl. In diesem Komplex wird alles auf das kleinste Detail ausgedacht, das in der Lage ist, neue Gewohnheiten zu bilden. Die Villen eignen sich sowohl zum Wohnen als auch zum Mieten. Jede Villa verfügt über mehrere Schlafzimmer mit eigenem Ankleideraum, Bad und Arbeitsbereich, ein kombiniertes Wohnzimmer, Esszimmer und Küchenbereich, einen Waschraum und einen Dachbereich auf der Sonnenuntergangsseite. Es gibt einen Projektor, eine kleine Küche im Falle von Grill, einen Essbereich und weichen Sitzgelegenheiten.Eigenschaften der Wohnungen
Tibubeneng liegt im Süden von Bali. Es hat alle notwendigen Infrastrukturen für den Alltag. Nur 3 Minuten von der Anlage können Sie zum Berawa Beach.