Wohnkomplex Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia

Mini-Komplex von exquisiten schlüsselfertigen Villen. Es gibt Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern zur Auswahl. In diesem Komplex wird alles auf das kleinste Detail ausgedacht, das in der Lage ist, neue Gewohnheiten zu bilden. Die Villen eignen sich sowohl zum Wohnen als auch zum Mieten. Jede Villa verfügt über mehrere Schlafzimmer mit eigenem Ankleideraum, Bad und Arbeitsbereich, ein kombiniertes Wohnzimmer, Esszimmer und Küchenbereich, einen Waschraum und einen Dachbereich auf der Sonnenuntergangsseite. Es gibt einen Projektor, eine kleine Küche im Falle von Grill, einen Essbereich und weichen Sitzgelegenheiten.

hochwertige Porzellanfliesen auf dem Boden

massive Marmortreppe

hochwertige Doppelglasfenster

Walnussfurniertüren und Decken

Beleuchtung von AV-Technologie

natürliche Granit Küchenarbeitsplatten

Lichtsteuerung kann entfernt und auch mit Bewegungs- und Lichtsensoren integriert werden

Klimakontrollsystem erlaubt es Ihnen, die Temperatur in jedem Zimmer zu regulieren

Mit der intelligenten Mediensteuerung können Sie verschiedene Unterhaltungsgeräte über ein Smartphone oder Tablet steuern

Sicherheitssystem integriert mit Videoüberwachungs- und Alarmsystemen

Nachdenkliches Interieur und Engineering, um die Villa vor dem Niederschlag zu schützen

Das Design wurde unter Berücksichtigung der seismischen Aktivität der Insel durchgeführt.

Die Strukturen bestehen aus Stahl oder Stahlbeton

Eigenschaften der WohnungenAusstattung und Ausstattung im HausVorteileLage und Infrastruktur in der Nähe

Tibubeneng liegt im Süden von Bali. Es hat alle notwendigen Infrastrukturen für den Alltag. Nur 3 Minuten von der Anlage können Sie zum Berawa Beach.