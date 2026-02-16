  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Candidasa, Indonesien

Bali
253
Lesser Sunda Islands
256
Badung
155
North Kuta
78
Wohnanlage A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Wohnanlage A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Candidasa, Indonesien
von
$236,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wir eröffnen eine einzigartige Gelegenheit, in Premium-Immobilien auf der ersten Linie des Ozeans in einer der malerischsten Ecken von Bali - Virgin Beach in der Region Karangasem, 4,5 km vom Dorf Candi Dasa zu investieren.Ein luxuriöser 4-stöckiger Hotelkomplex verfügt über 84 Zimmer, von d…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Candidasa, Indonesien
von
$197,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 40–213 m²
5 Immobilienobjekte 5
Infinity ist ein Komplex von 250 Villen an der Küste. Die Fläche des Komplexes beträgt 15 Hektar, auf denen sich Restaurants, Cafés, Geschäfte, ein Einkaufszentrum, eine Bäckerei, ein Gemeinschaftsraum, ein Spa, ein Sportkomplex befinden, eine Schule, ein Kindergarten, ein Infinity-Pool mit …
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Candidasa, Indonesien
von
$1,98M
Ein Komplex von Villen direkt am Meer mit Blick auf den heiligen Berg Agung (ca. 3 km hoch). Das Projekt umfasst 250 Villen, Häuser auf der ersten Linie haben private Pools mit Meerwasser. Auf einer Fläche von 12.000 m2 gibt es ein Restaurant, ein Café, eine Bäckerei, Co-Working, ein Spa, ei…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
