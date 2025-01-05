Wohnkomplex Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.

Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!

Unser Premium Boutique-Hotel befindet sich in einer der besten Lagen in Bali - 400 Meter vom Strand Melasti, Bukit entfernt.

Das Projekt umfasst 90 Einheiten, entworfen mit einem Schwerpunkt auf einzigartigem Stil, Panoramablick, hohem Serviceniveau.

Der Hotelkomplex wird Teil der Sammlung von Hotels des internationalen Netzwerks Wyndham Hotels & Resorts.

Wyndham Hotels & Resorts ist ein globales Netzwerk von über 9.000 Hotels in 95 Ländern.

Anzahl der Schlafzimmer: Studios, 1

Fläche: 22 m2 - 65 m2

Einrichtung: voll

Alle Zimmer sind mit allem ausgestattet, was für einen komfortablen Aufenthalt nötig ist, darunter moderne Möbel, Geräte und Annehmlichkeiten.

Preis:

1-Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche von 29-36 m2, Kosten von 112,900 USD

2-Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche von 54-65 m2, Kosten von 239.000 USD

Für Investoren:

Ergebnis: Profitieren Sie von 30%

Miete: Ein stabiles Einkommen von bis zu 16% sichern

Ein Geschäft, das keine Beteiligung am Prozess erfordert!

Es wird eine mobile Anwendung geben, in der Investoren Belegung und Rentabilität online sehen können!

Anzahlung 30%

No% Raten bis zum Ende der Konstruktion.

Fertigstellung: 2. Quartal 2027.

Infrastruktur:

Infinity Pool

Spa Zentrum

Geräumiges Restaurant

Arbeitsstelle

Dach mit Terrasse

Und vieles mehr

Diese Infrastruktur bietet Bewohnern Komfort und einen komfortablen Lebensstil, ohne den Komplex verlassen zu müssen.