  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Kecamatan Karangasem
  4. Wohnkomplex Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.

Wohnkomplex Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.

Bukit, Indonesien
von
$112,900
BTC
1.3429230
ETH
70.3883373
USDT
111 622.4807083
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27983
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Karangasem
  • Stadt
    Kecamatan Karangasem
  • Dorf
    Bukit

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!

Unser Premium Boutique-Hotel befindet sich in einer der besten Lagen in Bali - 400 Meter vom Strand Melasti, Bukit entfernt.

Das Projekt umfasst 90 Einheiten, entworfen mit einem Schwerpunkt auf einzigartigem Stil, Panoramablick, hohem Serviceniveau.

Der Hotelkomplex wird Teil der Sammlung von Hotels des internationalen Netzwerks Wyndham Hotels & Resorts.
Wyndham Hotels & Resorts ist ein globales Netzwerk von über 9.000 Hotels in 95 Ländern.

  • Anzahl der Schlafzimmer: Studios, 1
  • Fläche: 22 m2 - 65 m2
  • Einrichtung: voll

Alle Zimmer sind mit allem ausgestattet, was für einen komfortablen Aufenthalt nötig ist, darunter moderne Möbel, Geräte und Annehmlichkeiten.

Preis:

  • 1-Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche von 29-36 m2, Kosten von 112,900 USD
  • 2-Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche von 54-65 m2, Kosten von 239.000 USD

Für Investoren:

  • Ergebnis: Profitieren Sie von 30%
  • Miete: Ein stabiles Einkommen von bis zu 16% sichern

Ein Geschäft, das keine Beteiligung am Prozess erfordert!
Es wird eine mobile Anwendung geben, in der Investoren Belegung und Rentabilität online sehen können!

Anzahlung 30%
No% Raten bis zum Ende der Konstruktion.

Fertigstellung: 2. Quartal 2027.

Infrastruktur:

  • Infinity Pool
  • Spa Zentrum
  • Geräumiges Restaurant
  • Arbeitsstelle
  • Dach mit Terrasse
  • Und vieles mehr

Diese Infrastruktur bietet Bewohnern Komfort und einen komfortablen Lebensstil, ohne den Komplex verlassen zu müssen.

Standort auf der Karte

Bukit, Indonesien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesien
von
$179,071
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
von
$109,900
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$288,503
Residenz in hotel complex
Canggu, Indonesien
von
$267,290
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesien
von
$421,314
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonesien
von
$112,900
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Pererenan, Indonesien
von
$175,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Fläche 40–60 m²
2 Immobilienobjekte 2
Resident-Apartments nur eine Minute vom Strand entfernt. Anzahlung - 50 %. Pacht seit 29 Jahren + Verlängerung um 30 Jahre. Baugarantie – 5 Jahre. Apartment mit Meerblick. Komplette schlüsselfertige Fertigstellung. Komplexe Infrastruktur: großer Swimmingpool, Bar und Lounge auf dem Dach …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.0
175,000
Wohnung 2 zimmer
60.0
250,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Apartamenty u okeana
Aparthotel Apartamenty u okeana
Aparthotel Apartamenty u okeana
Aparthotel Apartamenty u okeana
Aparthotel Apartamenty u okeana
Alle anzeigen Aparthotel Apartamenty u okeana
Aparthotel Apartamenty u okeana
Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen Wohnung anzeigen Entwickelte Infrastruktur des Komplexes Pool auf dem Dach Fitnesscenter Preis: 250.000 (4.990 $ pro m2) Bereich: Objektfläche - 40, 1 m ² Erträge aus der Vermietung:  Laden - 60% Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung der Fülle des Objekt…
Immobilienagentur
Baliray
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$387,987
Wir bieten Villen mit einzigartigem Design, mit einem Pool, einem kleinen Garten und einem Kinderspielplatz.Die Residenz verfügt über einen Parkplatz und ein Restaurant.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Safe Home" SystemLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich im Herze…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen