Wohnanlage Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonesien
von
$147,435
Der Komplex umfasst 67 Apartments, Villen und Stadthäuser. Das Projekt ist ein integraler Bestandteil des Nuanu-Ökosystems und bietet seinen Bewohnern vollen Zugang zu gut ausgebauten Infrastrukturen, Grünflächen, Unterhaltungszentren und Bildungseinrichtungen.Die Infrastruktur der FlächeCo-…
Immobilienagentur
TRANIO
Aparthotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Aparthotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Aparthotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Aparthotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Aparthotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Aparthotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Tabanan, Indonesien
von
$157,800
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Investitionen im Herzen der Nuanu Creative City in Bali.Das erste Hotel in Nuanu Creative City, offen für private Investitionen.Das Hotel befindet sich im Zentrum des kreativen Clusters Nuanu Creative City an der Südwestküste von Bali in Nuanu, auf einem Grundstück von 8.400 m2.Das ist nicht…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Kaba Kaba, Indonesien
von
$328,296
Der Komplex umfasst 16 Villen mit 2-4 Schlafzimmern, mit besonderer Aufmerksamkeit auf Details und mit hochwertigen Materialien gebaut.Eigenschaften:Privatpoolsmalerische AussichtLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der malerischen Gegend von Kabakaba, die die unbe…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Nagaya APARTMENTS
Wohnanlage Nagaya APARTMENTS
Wohnanlage Nagaya APARTMENTS
Wohnanlage Nagaya APARTMENTS
Wohnanlage Nagaya APARTMENTS
Wohnanlage Nagaya APARTMENTS
Wohnanlage Nagaya APARTMENTS
Tegalinggah, Indonesien
von
$91,200
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 32 m²
1 Immobilienobjekt 1
Apartments in Bukit mit Meerblick. Ratenzahlungsplan verfügbar. Anzahlung 50 %. Ideal sowohl für Investitionen als auch für komfortables Wohnen. Mietrendite: 30 % während der Bauzeit. Wohnungen mit schlüsselfertiger Fertigstellung. Robuster Innenraum mit hochwertigen Oberflächen. …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.0
91,200
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Wohnanlage Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Wohnanlage Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Wohnanlage Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Wohnanlage Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Wohnanlage Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Beraban, Indonesien
von
$157,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Investitionen im Herzen der Nuanu Creative City in Bali.Das erste Hotel in Nuanu Creative City, offen für private Investitionen.Das Hotel befindet sich im Zentrum des kreativen Clusters Nuanu Creative City an der Südwestküste von Bali in Nuanu, auf einem Grundstück von 8.400 m2.Das ist nicht…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 8
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 8
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 8
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 8
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 8
Tegalinggah, Indonesien
von
$310,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 95–263 m²
4 Immobilienobjekte 4
Neues Investitionsprojekt im modernen Bezirk Uluwatu auf Bali. ROI 14 - 16 %. Individuelle Verbindung. Die Unterkunft wird mit einem Klick versehen, der sich auf ein modernes Gerät und einen Laptop bezieht. Abhilfe. Подключена система „Умный дом“. Aktuelles Datum: September 2026 Drei Min…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonesien
von
$180,563
Premium eco-luxury Residenzen in Bali, entworfen mit hochwertigen Materialien, fortschrittlichen Energiespartechnologien und einer eigenen privaten Club-Infrastruktur. Die Residences haben einen Panoramablick auf den tropischen Dschungel, den malerischen Garten und die grünen Reisfelder. All…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonesien
von
$234,194
Ein Immobilienprojekt auf Bali in Nuanu Creative City, 10 Minuten zu Fuß vom Meer, 5 Minuten von allen Stadteinrichtungen. Wir bieten eine neue Art von Immobilien, die Sie für Teilzeit-Community-Leben nutzen können, genießen einen Urlaub in der Begrüßung der balinesischen Kultur oder Einkomm…
Immobilienagentur
TRANIO
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Tabanan, Indonesien
von
$95,045
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Azoria Living – Luxus, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.Ein einzigartiges Wellness & Resort inspiriertes Wohnkonzept.Projektübersicht:Azoria Living by COCO Development rentiert moderne Lebens- und Investitionsmöglichkeiten in Bali.Nur 3 Minuten vom Nunggalan Beach entfernt, verbindet …
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Wohnanlage ANTA OASIS
Wohnanlage ANTA OASIS
Wohnanlage ANTA OASIS
Wohnanlage ANTA OASIS
Wohnanlage ANTA OASIS
Wohnanlage ANTA OASIS
Tegalinggah, Indonesien
von
$93,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Exklusiver Komplex, drei Minuten vom Meer entfernt. Erwartete Rendite von bis zu 15 % Eigentumsform: Pacht 30+20 Jahre Fertigstellung des Komplexes: 4. Quartal 2026 Bezirk: Bukit. Apartments, Stadthäuser und Villen mit Panoramaverglasung. Möbel und Geräte. Infrastruktur auf Resort-Ebene: - 2…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Sudimara, Indonesien
von
$94,987
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Azoria Living – Luxus, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.Ein einzigartiges Wellness & Resort inspiriertes Wohnkonzept.Projektübersicht:Azoria Living by COCO Development rentiert moderne Lebens- und Investitionsmöglichkeiten in Bali.Nur 3 Minuten vom Nunggalan Beach entfernt, verbindet …
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
