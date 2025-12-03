  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Badung
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Badung, Indonesien

North Kuta
78
Kuta Selatan
60
Canggu
60
Nusa Dua
16
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage XO Project Canggu
Wohnanlage XO Project Canggu
Wohnanlage XO Project Canggu
Wohnanlage XO Project Canggu
Wohnanlage XO Project Canggu
Alle anzeigen Wohnanlage XO Project Canggu
Wohnanlage XO Project Canggu
Canggu, Indonesien
von
$160,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 46 m²
1 Immobilienobjekt 1
XO-Projekt I Canggu Villen und Wohnungen zum Verkauf in Canggu, Bali Luxusvillen und Apartments zum Verkauf im einzigartigen XO Project I Canggu-Komplex, gelegen in der touristischsten Straße von Canggu - Batu Bolong. Dieser Komplex ist ideal für diejenigen, die gerne im Epizentrum des Ge…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Alle anzeigen Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonesien
von
$155,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Moderne Wohnung mit Meerblick.Attraktive Wohnungen für Investitionen. Die durchschnittliche Belegung der Insel beträgt 70-90%. Die Touristensaison ist 365 Tage. Mietertrag - 17%. Rückzahlung in 6 Jahren.Wohnung mit einer privaten Terrasse mit Blick auf das Meer, von wo aus Sie schöne Sonnena…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$348,194
Das einzigartige Projekt befindet sich auf der touristischsten Straße in Changgu, Batu Bolong.Es ist ein Komplex von 6 Doppelvillen und 4 Etagen von Wohnungen. Auf dem Dach des Komplexes wird ein 400 m2 Raum geschaffen, bestehend aus:Restaurant und BarZimmer für GeschäftstreffenKino im Freie…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Karon PhuketKaron Phuket
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$363,116
Der stilvolle Wohnkomplex besteht aus 49 Villen von 40 bis 120 m2, mit einer Auswahl von 1, 2 oder 3 Schlafzimmern. Optional können Sie eine Terrasse im Erdgeschoss und auf dem Dach des Hauses bauen. Aufgrund der kaskadierenden Anordnung der Villen auf dem Grundstück hat jedes Haus einen Bli…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$124,355
Wir bieten möblierte Apartments mit einzigartigem Blick auf das Meer und den Dschungel.Die Residenz verfügt über überdachte Restaurants und Kinos, einen Infinity-Pool mit Panoramablick auf das Meer.Abschluss - Februar 2026.Vorteile Die Ausbeute beträgt 14,6%.Lage und Infrastruktur in der Näh…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$134,204
Ein moderner Hotelkomplex, mit allen Umgebungen für ein komfortables Leben, umfasst:Erdgeschoss - Konferenzraum, Ausstellungsraum, Tiefgarage, Innenbüros, Küche und Abstellräume.Erste Etage - Schwimmbad, Loungebereich, Pool-Tage-Club, Restaurant und 24-Stunden-Bar, Lobby, Unterhaltungsraum, …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesien
von
$179,071
Dies ist die größte einzigartige Öko-Stadt in Pererenan, die eine Fläche von 2 Hektar 600 Meter von Lyma Beach, im Stil des modernen Singapur verkörpert. Dies ist ein Ort, wo das städtische Design und die balinesische Natur in Harmonie sind und einen komfortablen Raum für das Leben, Arbeiten…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage OASIS II
Wohnanlage OASIS II
Wohnanlage OASIS II
Wohnanlage OASIS II
Wohnanlage OASIS II
Alle anzeigen Wohnanlage OASIS II
Wohnanlage OASIS II
Canggu, Indonesien
von
$360,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 90 m²
1 Immobilienobjekt 1
Wohnung mit malerischem Blick auf das Meer. Die Mietrendite beträgt 12-20 % pro Jahr. Apartments mit voll ausgestatteter Küche und hochwertigen Geräten. Lage in einem touristischen Ort in der Gegend von Berawa. Drei Minuten zu Fuß vom Meer entfernt. Ausstattung: - Atlas Beach Cl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
90.0
360,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$885,406
Wir bieten voll ausgestattete Villen mit zwei Swimmingpools (eine davon auf dem Dach), schöne Gärten, Parkplätze, Dachloungebereiche und Blick auf das Meer.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit und Concierge-Service.Nur noch 2 Villen zum Verkauf!Ausstattung und Ausstattung im Haus M…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$119,380
Die komplexe Infrastruktur:Persönlicher Conciergeserviceausgestatteter Platz für Yoga-KurseCo-workingBarbershopSchönheitssalon2 RestaurantsFitnessstudioAbschluss - 1. Teil von 2026.Vorteile 3% einmaliger Rabatt bei 100% Zahlung.Der erwartete ROI beträgt 17%.Lage und Infrastruktur in der Nähe…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$676,490
Wir bieten exklusive Apartments mit Panoramablick auf die Küste. Die Residenz verfügt über:Privater Lift zum Strand68 m Infinity-Pool am Rand der KlippePersönlicher 5-Sterne ConciergeserviceRestaurant und BarFitnessclub und FitnessraumYoga-Klasse, TanzstudioJacuzzi, Eisbad, Sauna und HamamSc…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Green Village
Wohnanlage Green Village
Wohnanlage Green Village
Wohnanlage Green Village
Wohnanlage Green Village
Alle anzeigen Wohnanlage Green Village
Wohnanlage Green Village
Benoa, Indonesien
von
$90,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 5
Fläche 32 m²
3 Immobilienobjekte 3
Green Village ist ein Resort-Komplex in der zweiten Linie vom Meer mit einem wirklich einzigartigen Vorteil: Panoramablick auf den Horizont und die steigende Sonne. Dies ist ein seltener Ort auf der Karte von Bali, wo jeder Tag als Bild beginnt.Der Komplex befindet sich nur wenige Gehminuten…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Alle anzeigen Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Kutuh, Indonesien
von
$110,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 25–92 m²
44 Immobilienobjekte 44
Das Pandawa Dream Projekt von LOYO&BONDAR ist ein Ort, an dem Luxus rentable Investitionen trifft!ANHANG ObjekteApartments mit einem Schlafzimmer:- Hausfläche: 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Badezimmer: 3,4 m2- Schlafzimmer: 9.0 m2- Wohnzimmer: 8,3 m2- Balkon: 5,9 m2Zweizimmerwohnungen:- Hausfläc…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
25.0 – 92.0
105,000 – 320,000
Wohnung 2 zimmer
92.0
320,000
Villa
32.0 – 47.0
110,000 – 130,000
Wohnung
92.0
320,000
Bauherr
LOYO & BONDAR
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Alle anzeigen Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Pecatu, Indonesien
von
$112,728
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali’s most breathtaking…
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$174,097
Die moderne Wohnanlage verfügt über einen großen Pool, eine Terrasse mit Sitzbereich auf dem Dach, einen Fitnessraum, ein Restaurant, ein Kino im Freien.Die Apartments sind möbliert und ausgestattet verkauft.Das Management-Unternehmen des Entwicklers unterhält Steueraufzeichnungen, behält da…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$298,452
Wir bieten Villen mit Dachterrassen und Grillplätzen, Pools und Parkplätzen.Abschluss - 1. Quartal 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in einer ruhigen Gegend, 7 Minuten vom Strand Melasti entfernt, 14 Minuten von einer internationalen Schule und 2 Minuten vo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$99,484
Wir bieten Hotelappartements mit Terrassen und Blick auf das Meer.Die Residenz verbindet üppigen Lebensstil, die beste Spa-Behandlung und maßgeschneiderte Wellness-Programme. Das Projekt umfasst nicht nur Premium-Residenz, sondern auch Platz im Einklang mit den besten Traditionen der europäi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage GRAND APARTMENTS
Wohnanlage GRAND APARTMENTS
Wohnanlage GRAND APARTMENTS
Wohnanlage GRAND APARTMENTS
Wohnanlage GRAND APARTMENTS
Wohnanlage GRAND APARTMENTS
Wohnanlage GRAND APARTMENTS
Pererenan, Indonesien
von
$200,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 82 m²
1 Immobilienobjekt 1
Komplett möblierte Apartments in Top-Lage. Zweistöckige Apartments, moderne Aufteilung: Küche-Studio und Schlafzimmer (60 m²). Komplette Designer-Ausstattung und komplett möblierte Apartments, bezugsfertig In. 25-Jahres-Mietvertrag mit garantierter Verlängerungsoption. Wohnanlage GRAND…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
82.0
200,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Aparthotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Aparthotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Aparthotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Aparthotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Aparthotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Aparthotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Aparthotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Benoa, Indonesien
von
$190,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Wohnungen 1. Etage in Wohnungen 1 Schlafzimmer Pool Ozean Bereich: Gebäude - 35 m² Preis: 190.000 $ (5.425 $ pro m²) Mieteinnahmen: Laden - 80 % Umsatz pro Tag, unter Berücksichtigung der Auslastung der Einrichtung pro Jahr – 90 $ (26.280 $) Gewinn unter Berücksichtigung von Aufwendun…
Immobilienagentur
Baliray
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$161,164
Eine Kollektion von eleganten Villen im Herzen von Nusa Dua, die für diejenigen geschaffen werden, die Ästhetik, Komfort und Panoramablick schätzen. Schnee-weiße Architektur, geräumige Innenräume mit natürlichem Licht und bodendeckenden Verglasungen machen dieses Projekt ideal für Erholung.E…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Alle anzeigen Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Kutuh, Indonesien
von
$115,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 38–52 m²
3 Immobilienobjekte 3
Stylisches Projekt LOYO Die Entwicklung erobert jetzt Bukit.XO Pandawa ist ein freier Komplex für diejenigen, die aktiven Lebensstil, Freiheit und Stil schätzen.42 UNITTEL52 m2 Wohnfläche + Balkon44 m2 Wohnfläche + BalkonWohnfläche 40 m2 + Balkon38 m2 Wohnfläche + Balkon25 m2 Wohnfläche mit …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
135,000
Studio
38.0 – 40.0
110,000 – 120,000
Bauherr
LOYO & BONDAR
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Wohnanlage Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Wohnanlage Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Wohnanlage Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Wohnanlage Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Benoa, Indonesien
von
$109,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einhei…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Melasti Arcade
Wohnanlage Melasti Arcade
Wohnanlage Melasti Arcade
Wohnanlage Melasti Arcade
Wohnanlage Melasti Arcade
Alle anzeigen Wohnanlage Melasti Arcade
Wohnanlage Melasti Arcade
Ungasan, Indonesien
von
$115,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 29–147 m²
6 Immobilienobjekte 6
Das ist mein FreundGeschlossener Komplex von Villen und Apartments mit Meerblick.17% ROIObjekte:Wohnungpenthouse2 Minutenvon Melasti, dem beliebtesten Strand in Baliaus Kinderfußball Akademieaus großen Infrastruktureinrichtungen (Restaurants, Einkaufs- und Businesscenter)In der Nähe gibt es …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
29.0 – 34.0
115,000 – 140,000
Wohnung 3 zimmer
83.0 – 147.0
290,000 – 480,000
Bauherr
LOYO & BONDAR
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$174,097
Im geschlossenen Bereich des Komplexes gibt es einen Parkplatz, einen Wohnbereich und einen Gemeinschaftspool. Umgeben von schönen Reisfeldern in ruhiger und ruhiger Lage, diese Stadthäuser geeignet für Wohn-, Langzeit- und Kurzzeitmieten. Eigentumsform: Leasehold 25 Jahre (erneuerbar).Eigen…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$189,019
Wir bieten möblierte Apartments, Reihenhäuser und Villen, speziell für Surfer geschaffen. Die Apartments und Penthouses verfügen über private Eingänge und Terrassen. Die Wohnungen im Erdgeschoss, Villen und Reihenhäuser haben private Swimmingpools. Einige Wohnungen haben Meerblick.Das Konzep…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Wohnanlage Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Wohnanlage Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Wohnanlage Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Wohnanlage Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
von
$109,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einhei…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$260,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 112 m²
3 Immobilienobjekte 3
Modern ist ein Komplex von 30 zeitgenössischen Villen in der malerischen Gegend von Bali-Umalas. Der Entwickler wird drei Arten von Innenräumen haben, um aus grau, hell und minimalistisch zu wählen. Jede Villa verfügt über 2 Etagen, ein Büro, einen privaten Pool und einen Parkplatz für ein A…
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Alle anzeigen Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Kutuh, Indonesien
von
$105,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Investieren Sie in ein einzigartiges Projekt in Bali, das Premium-Service und Harmonie mit der Natur verbindet!Installationen verfügbar!Garantierte Rückkehr von 10% pro Jahr!Einrichtungen: Restaurants, Bars, Coworking, Spa, Pool-Komplex, High-Speed-Internet, Fitness-Center, gemütliche Erholu…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Wohnanlage *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Wohnanlage *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Wohnanlage *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Wohnanlage *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Alle anzeigen Wohnanlage *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Wohnanlage *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Pecatu, Indonesien
von
$134,300
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 49–140 m²
8 Immobilienobjekte 8
Off-Plan-Investitionsmöglichkeit mit ROI von 9,84-18,72 % und Wiederverkaufsgewinnen von 39.733 $ - 123.540 $. Eine luxuriöse, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Entwicklung in erstklassiger Lage, die sichere Renditen aus einer Auswahl an Villen, Serviced Apartments oder Hotelsuiten bietet.Ein…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
49.0 – 57.0
134,370 – 148,770
Wohnung 2 zimmer
49.0
231,570
Villa
90.0 – 139.5
215,000 – 268,020
Bauherr
BIG BALI GROUP
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$158,180
Die erstklassige Wohnanlage bietet eine Auswahl an verschiedenen Typen Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern. Infrastruktur des Komplexes:Laufstrecke rund um den KomplexСo-workingSportplatzSpielplatzSPA-Zone (Sauna, Jacuzzi, Massagen)RestaurantGroßes SchwimmbadYoga-BereichMini KinoPa…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage OM APARTMENTS
Wohnanlage OM APARTMENTS
Wohnanlage OM APARTMENTS
Wohnanlage OM APARTMENTS
Wohnanlage OM APARTMENTS
Alle anzeigen Wohnanlage OM APARTMENTS
Wohnanlage OM APARTMENTS
Canggu, Indonesien
von
$160,676
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$497,420
Wir bieten Villen mit Pools, Saunen und Yoga-Bereichen.Die Residenz verfügt über ein Spa-Center, ein Café, ein Fitnessstudio, ein Kinderspielzimmer, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Abschluss - 2. Quartal 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ANTA RESIDENCE CANGGU
Wohnanlage ANTA RESIDENCE CANGGU
Wohnanlage ANTA RESIDENCE CANGGU
Wohnanlage ANTA RESIDENCE CANGGU
Wohnanlage ANTA RESIDENCE CANGGU
Alle anzeigen Wohnanlage ANTA RESIDENCE CANGGU
Wohnanlage ANTA RESIDENCE CANGGU
Dalung, Indonesien
von
$156,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 40–89 m²
3 Immobilienobjekte 3
Apartments auf der besten Insel Bali. Die Wohnungen werden komplett schlüsselfertig fertiggestellt. Anzahlung - 25 %. Lage am angesagtesten Ort, an der Hauptstraße von Canggu – Batu Bolong. Beim Weiterverkauf zahlt der Eigentümer Einkommensteuer - 10 %. Fünf-Sterne-Komplex mit einzi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.0 – 49.1
156,000 – 224,603
Wohnung 2 zimmer
89.2
340,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$243,735
Wir bieten verschiedene Villen (Resale) und Stadthäuser in einem prestigeträchtigen und groß angelegten Projekt. Die Villen haben private Swimmingpools. Insgesamt sind auf einer Fläche von 21 Hektar ca. 600 Einheiten (in 3 Baustadien) geplant.Die Residenz verfügt über Restaurants, Cafés, Bäc…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Wohnanlage New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Wohnanlage New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Wohnanlage New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Wohnanlage New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Alle anzeigen Wohnanlage New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Wohnanlage New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$426,188
Die letzten Ein-Zimmer-Wohnungen im zweiten Stock und ein Zwei-Zimmer-Penthouse im ersten Stock stehen zum Verkauf in der Anlage zur Verfügung. Die Residenz verfügt über einen Pool und eine Poolbar, einen Fitnessraum und ein Businesscenter.Erwartete Fertigstellung des Komplexes: Q4 2024.Vort…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Magnum Residence Berawa
Wohngebäude Magnum Residence Berawa
Wohngebäude Magnum Residence Berawa
Wohngebäude Magnum Residence Berawa
Wohngebäude Magnum Residence Berawa
Alle anzeigen Wohngebäude Magnum Residence Berawa
Wohngebäude Magnum Residence Berawa
Tibubeneng, Indonesien
von
$280,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 81–162 m²
2 Immobilienobjekte 2
Apartments auf Bali von einem bekannten Entwickler in der beliebtesten Gegend von Canggu, 500 Meter vom Meer entfernt. Der wunderschöne Berawa Beach und die besten Strandclubs sind zu Fuß erreichbar. Wohnanlage in TOP-Lage, mit großzügigem Loungebereich und dem längsten Rooftop-Pool der W…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
81.0
300,000
Wohnung 2 zimmer
162.0
640,000
Immobilienagentur
ESTABRO
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTABRO
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Aparthotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Aparthotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Aparthotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Aparthotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Aparthotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Alle anzeigen Aparthotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Aparthotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonesien
von
$214,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen  System "Smart House'' 1 Schlafzimmer Terrasse Garderobe Bereich: Wohnung - 55 m ² Preis: 214.000 $ (3.891 $ pro m2) Einnahmen aus der Anmietung von Wohnungen: Umsatz pro Tag: 116 $ Laden - 80 % Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung des Ladevorgangs: 93…
Immobilienagentur
Baliray
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$114,406
Ein eleganter Wohnkomplex von Wohnungen und Villen bietet seinen zukünftigen Bewohnern einen 24-Stunden Concierge-Service, einen Infinity-Pool mit schöner Aussicht, ein Spa mit Massageräumen, ein Sommercafé und Restaurant mit Lieferung zu Wohnungen, ein Yoga-Bereich, ein Eisbad, Gehbereiche …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$378,038
Der Wohnkomplex besteht aus 44 Wohnungen und 4 Villen. Auf dem Dach des Komplexes befindet sich ein Restaurant und ein Kino.Vorteile 5% Rabatt für einmalige 100% ZahlungVollständige rechtliche UnterstützungInneneinrichtung und EinrichtungGeschäftsplan für die Verwaltung der Immobilie nach Ab…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage SWOI BERAWA
Wohnanlage SWOI BERAWA
Wohnanlage SWOI BERAWA
Wohnanlage SWOI BERAWA
Wohnanlage SWOI BERAWA
Alle anzeigen Wohnanlage SWOI BERAWA
Wohnanlage SWOI BERAWA
Tibubeneng, Indonesien
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
SWOI Berawa ist ein moderner Wohnkomplex im Herzen von Berawa – einer der renommiertesten und lebendigsten Viertel Balis. Hier liegt das soziale Leben der Insel direkt vor Ihrer Haustür: Top-Restaurants, Bars, drei der besten Strandclubs (Finns, Atlas, La Brisa) und nur 300 Meter vom Strand …
Bauherr
SWOI DEVELOPMENT
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude The Umalas Signature
Wohngebäude The Umalas Signature
Canggu, Indonesien
von
$139,516
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Ein einzigartiger High-Tech-Premium-Apartmentkomplex für Leben und Investitionen in der privilegierten Gegend von Bali - Umalas, Canggu. Eine ruhige idyllische Gegend, in Vegetation ertrunken, mit einem meditativen und privaten Lebensstil. Ideal fürs Leben. Wir bieten 60,58 Quadratmeter groß…
Bauherr
Samahita Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage THE UMALAS SIGNATURE
Wohnanlage THE UMALAS SIGNATURE
Wohnanlage THE UMALAS SIGNATURE
Wohnanlage THE UMALAS SIGNATURE
Wohnanlage THE UMALAS SIGNATURE
Alle anzeigen Wohnanlage THE UMALAS SIGNATURE
Wohnanlage THE UMALAS SIGNATURE
Kerobokan, Indonesien
von
$170,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Fläche 48–162 m²
6 Immobilienobjekte 6
THE UMALAS SIGNATURE — Luxury Club House with Passive Income in the Heart of Bali Introducing the first and only one of its kind, The Umalas Signature — the perfect blend of luxurious living and a sound investment. Nestled in the heart of the "Trendy Bali Triangle" (Canggu, Seminyak,…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0
170,000 – 275,000
Wohnung 2 zimmer
96.0 – 162.0
355,000 – 690,000
Wohnung 3 zimmer
162.0
730,000
Immobilienagentur
ESTABRO
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTABRO
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Wohnanlage Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Wohnanlage Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Wohnanlage Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Wohnanlage Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Wohnanlage Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Alle anzeigen Wohnanlage Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Wohnanlage Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Tibubeneng, Indonesien
von
$140,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 31–49 m²
5 Immobilienobjekte 5
Ihr ideales Vermietungsunternehmen auf Bali! Das Clubhaus Oasis 3 verfügt über insgesamt 22 Apartments, die sich auf der 2. bis 4. Etage befinden. Auf der 5. Etage finden die Gäste einen Infinity-Pool mit 360-Grad-Aussicht, Ruhebereiche und eine Bar. Das Gebäude liegt nur 300 Meter vom Meer…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.0 – 48.7
140,000 – 165,000
Bauherr
BREIG Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$99,981
Die Wohnungen werden mit schlüsselfertigen Finishing, Möbeln und Geräten der Premium-Klasse geliefert. Perfekt für Investitionen und persönliche Residenz. Die Annehmlichkeiten im Projekt sind Schwimmbad, Co-working, Lounge-Bereiche, Spa, Dampfbad, Plätze für Partys.Das Design ist ein gemütli…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 7
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 7
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 7
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 7
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 7
Alle anzeigen Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 7
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 7
Pererenan, Indonesien
von
$124,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Apartments mit idealer Lage und schöner Aussicht. Apartments in einer einzigartigen Wohnanlage mit vollständiger schlüsselfertiger Fertigstellung. Ein „Smart Home“-System wurde installiert. Wohnkomplex ALEX VILLAS COMPLEX 7 in der beliebten Gegend von Canggu. Umgeben von atemberaubende…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$139,138
Zwei-Level-Wohnungen mit kompletten Möbeln und Geräten. Residence Infrastruktur: Lobby, Garten, Tiefgarage, Fitness, Schwimmbad, Restaurant, Hotel, 24-Stunden-Rezeption und Sicherheit. Das Projekt wurde bereits abgeschlossen!Eigenschaften der Wohnungen Jede Wohnung verfügt über ein Wohnzimme…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$242,740
Das architektonische Konzept des Komplexes ist von der Sonne inspiriert - ein Symbol für Licht, Wärme und Energie. Der Entwickler wollte Gebäude schaffen, die ein Gefühl von Harmonie und Ruhe durch Minimalismus und klare geometrische Formen vermitteln. Symmetrie und Linien, wie Sonnenstrahle…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Aparthotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Aparthotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Aparthotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Aparthotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Aparthotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$240,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Wohnungen 1 Schlafzimmer Blick auf den Ozean Pool Fitnessstudio Bereich: Objektfläche - 60,58 m ² Preis: 240 000 $ (3.962 $ pro m ²) Erträge aus der Vermietung: Umsatz pro Tag - 160 $ Laden - 70 % Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung des Ladens des Objekts: 112 $ Jahresumsatz unt…
Immobilienagentur
Baliray
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$215,183
Ein kleiner Komplex im umweltfreundlichen Stil besteht aus nur 9 Wohnungen mit einem gemeinsamen Pool. Die Panoramafenster bieten Blick auf den Dschungel und das Meer. Leasehold - 50 Jahre.Verkaufsstufen:Buchung - $6.000Transaktion abgeschlossen innerhalb von 2 WochenZahlung (Sie können soga…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage SWOI LOFT UMALAS
Wohnanlage SWOI LOFT UMALAS
Wohnanlage SWOI LOFT UMALAS
Wohnanlage SWOI LOFT UMALAS
Wohnanlage SWOI LOFT UMALAS
Alle anzeigen Wohnanlage SWOI LOFT UMALAS
Wohnanlage SWOI LOFT UMALAS
Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$163,200
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 51–150 m²
5 Immobilienobjekte 5
HINWEIS Umalas ist ein moderner Wohnkomplex in einem ruhigen, grünen Viertel umgeben von Villen und Reisfeldern. Es ist die perfekte Wahl für Familien: keine lauten Orte in der Nähe, und nur 7 Minuten mit dem Fahrrad zum StrandDer Komplex bietet:Geräumige zweistufige Stadthäuser und stilvoll…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
145,000
Villa
75.0 – 150.0
185,000 – 400,000
Bauherr
SWOI DEVELOPMENT
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$574,221
Der Komplex befindet sich auf einem Hügel in einer einzigartigen natürlichen Lage: eine Seite ist ein Canyon, auf der anderen Seite ist ein Wald. Dies schafft absolute Privatsphäre. Der Komplex umfasst 18 Villen (verkauft), 20 Apartments, Restaurant, Bibliothek und Spa-Center.Das Land wird f…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesien
von
$746,128
Wir bieten geräumige Villa mit zwei Swimmingpools (eine davon auf dem Dach), schönen Garten, Parkplatz, Dach-Lounge-Bereich und Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit.Vorteile Wenn Sie sich entscheiden, Ihre Villa zu mieten, um das Renditepotenzial Ihrer Inve…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Wohnanlage Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Wohnanlage Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Wohnanlage Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Wohnanlage Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Wohnanlage Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Tibubeneng, Indonesien
von
$547,160
Ein Mini-Komplex von exquisiten schlüsselfertigen Villen. Sie können zwischen 2-Zimmer-Villen von 125.7 m2 und 3-Zimmer-Villen von 424 m2 wählen. Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool. Die 3-Zimmer-Villen verfügen über eine Dachterrasse mit Grillplatz.Eigenschaften der Wohnungen hochwer…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesien
von
$278,555
Das Projekt besteht aus 5 Villen mit zwei Schlafzimmern. Die ausgestattete Dachterrasse der dreigeschossigen Villa bietet Blick auf das Meer und erhöht das Mietpotenzial der Villa. Die bequemen Autobahnen und privaten Parkplätze machen jede Villa bequem für Familien. Villas hat eine sehr sch…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$436,734
Die erstklassige Wohnanlage bietet eine Auswahl an zwei- und dreigeschossigen Villen mit 1-5 Schlafzimmern. Infrastruktur des Komplexes:Laufstrecke rund um den KomplexСo-workingSportplatzSpielplatzSPA-Zone (Sauna, Jacuzzi, Massagen)RestaurantGroßes SchwimmbadYoga-BereichMini KinoParkplatzDie…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$333,270
Wir bieten Stadthäuser und eine Villa mit Pools und Parkplätzen.Die Residenz besteht aus einer Villa und 4 Stadthäusern und bietet rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - September, 2024.Eigenschaften der Wohnungen Villa.Das geräumige und stilvolle Wohnzimmer mit Panoramafenstern in hellen Fa…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Alle anzeigen Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Kutuh, Indonesien
von
$124,131
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Dieser Apartmentkomplex befindet sich im malerischen Bukit Bereich von Bali und bietet die perfekte Mischung aus Natur, Komfort und Investitionsreiz.Infrastruktur & Ausstattung:• Zwei exquisite Restaurants, eine stilvolle Bar und ein entspannendes Spa-Center.• Ein modernes Smart Gym und zwei…
Immobilienagentur
Darton Global
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Darton Global
Sprachen
English, Русский, Español, Українська
Wohnanlage Y-WAY
Wohnanlage Y-WAY
Wohnanlage Y-WAY
Wohnanlage Y-WAY
Wohnanlage Y-WAY
Alle anzeigen Wohnanlage Y-WAY
Wohnanlage Y-WAY
Pererenan, Indonesien
von
$119,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Komplett möblierte Wohnungen mit schlüsselfertiger Fertigstellung. Die Amortisationszeit beträgt 5-6 Jahre. 5 Jahre Garantie auf das Objekt. Der Wohnkomplex liegt nur 200 Meter vom Meer entfernt, im malerischen Seseh-Viertel, in der vielversprechendsten Lage von Canggu. Komplexe Ann…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnviertel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Wohnviertel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Wohnviertel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Wohnviertel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Wohnviertel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Alle anzeigen Wohnviertel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Wohnviertel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonesien
von
$365,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Stadthaus 2 Schlafzimmer Pool 2 Fußböden Parkplatz Intelligentes Zuhause Kostenlose FINS-Mitgliedschaft Bereich:  Gebäude - 90 m ² Preis: 365.000 $ (4.055 $ pro m ²) Einnahmen aus der Anmietung einer Villa: Laden - 85%  Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung des Ladens des Objekts p…
Immobilienagentur
Baliray
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
von
$109,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einhei…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$139,875
Der Wohnkomplex besteht aus Villen und Apartments, einem Wellnesscenter (Sauna und Hamam), einem Restaurant (Koch aus Frankreich), einem Weinkeller und einer Zigarrenbar, einem Fitnessstudio und einem Yoga-Studio, einem Shop, einem Garten, einem Heliport, Tiefgaragen und einem Veranstaltungs…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Wohnanlage SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Wohnanlage SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Wohnanlage SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Wohnanlage SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Alle anzeigen Wohnanlage SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Wohnanlage SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Canggu, Indonesien
von
$110,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 52 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein einzigartiger innovativer Komplex auf Bali. 30 Jahre Pacht + 30 Jahre Verlängerung. Fertigstellungstermin: 1. Quartal 2026. Das Projekt umfasst Premium-Apartments sowie Räume europäischer Kurorte und Bali-Spas. Inklusive Infrastruktur: Lobby, Schwimmbad, Fitnessraum, Restaurant, Bibl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
110,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$245,625
Prästigiöse Ferienwohnungen direkt am atemberaubenden Strand von Nusa Dua. Jedes Gebäude bietet einen atemberaubenden Meerblick und bietet den Bewohnern ein unvergessliches Erlebnis. Der Komplex bietet eine breite Palette von erstklassigen Annehmlichkeiten, darunter ein voll ausgestattetes F…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage SKY LINER Uluvatu
Wohnanlage SKY LINER Uluvatu
Wohnanlage SKY LINER Uluvatu
Wohnanlage SKY LINER Uluvatu
Wohnanlage SKY LINER Uluvatu
Alle anzeigen Wohnanlage SKY LINER Uluvatu
Wohnanlage SKY LINER Uluvatu
Pecatu, Indonesien
von
$149,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Der einzigartige Premium-Apartmentkomplex SKY LINER Uluwatu umfasst: Loft Apartments, Familienapartments mit privatem Innenhof, Studios, Apartments 1-3 Zimmer, Penthäuser. Alle Arten auf dem Ozean aus einer Höhe von 100 Metern. Einzigartige Top-Lage im Herzen von Uluwatu am Hang des Felse…
Bauherr
BIG BALI GROUP
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage HORIZON APARTMENTS
Wohnanlage HORIZON APARTMENTS
Wohnanlage HORIZON APARTMENTS
Wohnanlage HORIZON APARTMENTS
Wohnanlage HORIZON APARTMENTS
Alle anzeigen Wohnanlage HORIZON APARTMENTS
Wohnanlage HORIZON APARTMENTS
Pererenan, Indonesien
von
$210,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 64–131 m²
3 Immobilienobjekte 3
Apartments in erster Meereslinie. Vorteile für Investitionen: Mietertrag bis zu 20.000 US-Dollar pro Jahr. Reservierung: Anzahlung von 1.000 $ oder gleichwertig. Ratenzahlungsplan verfügbar. Eigentum für einen Zeitraum von 29 Jahren mit der Möglichkeit einer Verlängerung. Das einzige …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
64.0
210,000
Wohnung 2 zimmer
83.7
305,000
Wohnung 3 zimmer
131.4
393,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Canggu, Indonesien
von
$150,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
SWOI BERAWA ist eine Wohnsiedlung im beliebten Bezirk Changgu. Anzahlung 25%. Changu ist bei Touristen die beliebteste Gegend auf Bali, was Investitionsattraktivität und Amortisation garantiert. Villa mit Designer-Renovierung und Möbeln. Die Villa verfügt über einen privaten Pool, wo S…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$288,503
Der Komplex umfasst 10 moderne Villen, ideal für Wohnen und Investitionen,Eigenschaften:reichlich natürliches Lichtoffene Terrassen mit Blick auf das Meereinige Villen haben private PoolsAusstattung und Ausstattung im Haus TVKlimaanlageBackofenMikrowelleKühlschrankHopfenVorteile Die Immobili…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$179,071
Der Komplex hat nur Optionen für sekundäre Kauf, 2 Wohnungen auf der ersten und zweiten Ebene, Preis bei $170.000 und $180.000.Komplexe Annehmlichkeiten:Spa, Yoga-Zimmer;Café;Spielplatz;Fitnesscenter;Coworking;Dachbar und Restaurant am Meer;privater Strand mit Strandclub;Tiefgaragen;Schwimmb…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Ungasan, Indonesien
von
$92,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Fläche 25–110 m²
2 Immobilienobjekte 2
Villa mit wunderschönem Meerblick. Die Villa verfügt über eine großzügige Raumaufteilung, Einrichtung und ein schönes modernes Innendesign. Wohnkomplex ARDHANA mit den Dienstleistungen eines 5-Sterne-Hotels. Das Projekt befindet sich in der Gegend von Bukit. In der Nähe des Strandes…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$174,097
Ein Projekt mit einer niedrigen Eintrittsschwelle in einer prestigeträchtigen Lage, nur wenige Autominuten vom azurblauen Meer und einem der besten Strände in Bali - Melasti Beach entfernt.Die Residenz verfügt über einen Kindergarten und Kinderstudios, einen Swimmingpool 40 x 50 m und Sportp…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$176,982
113 Apartments 7 Minuten mit dem Fahrrad vom Batu Bolong Beach in der schönsten Lage von Bali. Ein einzigartiges Gebäude mit einem wellenförmigen Dach, das die Idee der perfekten Welle zum Surfen verkörpert und den Geist und die Leidenschaft für das Leben, Harmonie mit der Natur von Mensch u…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesien
von
$1,84M
Eine luxuriöse Villa mit einer geräumigen Dachterrasse mit Blick auf das Meer, einem tropischen Garten und einem Infinity-Pool. Hochwertige Oberflächen, Premium-Materialien, erfolgreiche Designlösungen - das Beste ist in diesem Projekt realisiert.Eine unglaubliche Villa mit fünf Zimmern zeic…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Wohnanlage ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Wohnanlage ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Wohnanlage ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Wohnanlage ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Alle anzeigen Wohnanlage ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Wohnanlage ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Pererenan, Indonesien
von
$181,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Wohnung mit Terrasse. 30 % Anzahlung in 7 Raten. Langfristiger Mietvertrag 28+30 Jahre. Gemütlich eingerichtete Wohnungen mit schlüsselfertiger Fertigstellung. Geschaffen für Investitionen oder dauerhaften Wohnsitz. Wohnanlage mit ausgebauter Infrastruktur für komfortables Wohnen…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$626,649
Die elegante und gemütliche Anlage von 51 Villen mit einem Gemeinschaftspool, einer Bar und einer Dachterrasse mit Blick auf das Meer. Es gibt einen Einzelhandel mit Geschäftsräumen und einen Kinderspielplatz auf dem Territorium.Das hochaufgeforderte Projekt im Premium-Standort. Alle Wohnung…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$198,968
Wir bieten hochwertige Villen und Apartments.Die Residenz verfügt über einen Panoramapool, einen Tiefgaragenplatz, ein Wellnesscenter mit einer Sauna, ein Fitnesscenter, einen Loungebereich mit Kamin, eine Bibliothek.Abschluss - 2. Quartal 2024.Vorteile ROI von 15% innerhalb von 7 Jahren.Lag…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Pandawa Hills
Wohnanlage Pandawa Hills
Wohnanlage Pandawa Hills
Wohnanlage Pandawa Hills
Wohnanlage Pandawa Hills
Alle anzeigen Wohnanlage Pandawa Hills
Wohnanlage Pandawa Hills
Kutuh, Indonesien
von
$125,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 37 m²
2 Immobilienobjekte 2
Pandawa HillsVillen und Apartments mit einer einzigartigen Naturlandschaft am MeerWas in Wert gehtVollständige rechtliche UnterstützungInneneinrichtung und MöbelEntwicklung eines Geschäftsplans für die Verwaltung des Objekts nach LieferungDesign und Entwicklung des ProjektdesignsBau und tech…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu
Aparthotel Apartamenty na Bali v Changu
Canggu, Indonesien
von
$180,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Wohnungen Am Meer Panoramablick Pool 1 Schlafzimmer Bereich: Gebäude - 47 m² Preis: 180.000 $ (3.830 $ pro m²) Mieteinnahmen: Umsatz pro Tag: 150 $ Laden - 80 % Einnahmen pro Tag unter Berücksichtigung der Auslastung der Anlage - 120 $ Einnahmen pro Jahr unter Berücksichtigung der Bel…
Immobilienagentur
Baliray
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Munggu, Indonesien
von
$297,705
Ein innovatives Projekt mit einem außergewöhnlichen Drachen-förmigen Design und Cocoon-Stil Residenzen, verwaltet von der renommierten Standalone Marke Anantara. Das Projekt wird die erste hochwertige Wohnanlage am Meer in Seseh sein, die außergewöhnliche Infrastruktur bietet: drei Schwimmbä…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Jimbaran, Indonesien
von
$422,807
Immobilien der europäischen Klasse im tropischen Paradies von Bali! Der Komplex wird eine Club-Infrastruktur für mehr als 50 Arten von Aktivitäten haben - Erholungsgebiete, SPA, Fitnessraum, Schwimmbad, Veranstaltungsstätten, etc. Ein ständiger Arzt und eine Krankenschwester stehen den Bewoh…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$348,194
Wir bieten Stadthäuser mit Pools 5 x 2,5 m, Dachterrassen und Parkplätze.Abschluss - Oktober, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der malerischen touristischen Gegend von Uluwatu, 8 Minuten vom Meer und 30 Minuten vom Flughafen entfernt.Karma Beach - 10 Mi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$742,980
Wir bieten geräumige und leuchtende Villen mit Gärten und Pools.Abschluss - 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Berawa Beach liegt an der südwestlichen Küste von Bali Island
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Munggu, Indonesien
von
$181,657
Der neue Komplex besteht aus 103 Residenzen, mit einer Auswahl von 9 verschiedenen Arten. Auf dem Gebiet des Komplexes wird es sein:Restaurant und BarSPANIENöffentliche und private SwimmingpoolsObst und GemüseArbeits- und RuhebereicheParkplatzDienstleistungen für Einwohner und Gäste:Gastrono…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$124,255
Vorverkauf eines neuen Wohnblocks in einem erstklassigen Wohnkomplex. Es gibt eine Auswahl an Studios, Apartments und Penthouses. Einige Apartments haben direkten Zugang zum Gemeinschaftspool oder einem privaten Pool.Die erstklassige Wohnanlage bietet eine Auswahl an Studios, Apartments und …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$99,484
Wir bieten Wohnungen und Villen mit Pools, Gärten, Parkplätze, Blick auf die Bucht. Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool und eine Bar, einen Co-Working-Bereich, einen Fitnessraum, ein Dachrestaurant, einen Massageraum, ein Yoga-Studio, Concierge-Service und rund um die Uhr Siche…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$396,941
Wir bieten hochwertige Villen mit Garten und Pool.Die Residenz verfügt über einen Panoramapool, einen Tiefgaragenplatz, ein Wellnesscenter mit einer Sauna, ein Fitnesscenter, einen Loungebereich mit Kamin, eine Bibliothek.Abschluss - 3. Quartal 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Klimaa…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen