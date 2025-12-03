  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Kuta Selatan, Indonesien

Nusa Dua
16
Jimbaran
1
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$363,116
Der stilvolle Wohnkomplex besteht aus 49 Villen von 40 bis 120 m2, mit einer Auswahl von 1, 2 oder 3 Schlafzimmern. Optional können Sie eine Terrasse im Erdgeschoss und auf dem Dach des Hauses bauen. Aufgrund der kaskadierenden Anordnung der Villen auf dem Grundstück hat jedes Haus einen Bli…
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$124,355
Wir bieten möblierte Apartments mit einzigartigem Blick auf das Meer und den Dschungel.Die Residenz verfügt über überdachte Restaurants und Kinos, einen Infinity-Pool mit Panoramablick auf das Meer.Abschluss - Februar 2026.Vorteile Die Ausbeute beträgt 14,6%.Lage und Infrastruktur in der Näh…
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$134,204
Ein moderner Hotelkomplex, mit allen Umgebungen für ein komfortables Leben, umfasst:Erdgeschoss - Konferenzraum, Ausstellungsraum, Tiefgarage, Innenbüros, Küche und Abstellräume.Erste Etage - Schwimmbad, Loungebereich, Pool-Tage-Club, Restaurant und 24-Stunden-Bar, Lobby, Unterhaltungsraum, …
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
OneOne
Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$119,380
Die komplexe Infrastruktur:Persönlicher Conciergeserviceausgestatteter Platz für Yoga-KurseCo-workingBarbershopSchönheitssalon2 RestaurantsFitnessstudioAbschluss - 1. Teil von 2026.Vorteile 3% einmaliger Rabatt bei 100% Zahlung.Der erwartete ROI beträgt 17%.Lage und Infrastruktur in der Nähe…
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$676,490
Wir bieten exklusive Apartments mit Panoramablick auf die Küste. Die Residenz verfügt über:Privater Lift zum Strand68 m Infinity-Pool am Rand der KlippePersönlicher 5-Sterne ConciergeserviceRestaurant und BarFitnessclub und FitnessraumYoga-Klasse, TanzstudioJacuzzi, Eisbad, Sauna und HamamSc…
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
Wohnanlage Green Village
Wohnanlage Green Village
Wohnanlage Green Village
Wohnanlage Green Village
Wohnanlage Green Village
Alle anzeigen Wohnanlage Green Village
Wohnanlage Green Village
Benoa, Indonesien
von
$90,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 5
Fläche 32 m²
3 Immobilienobjekte 3
Green Village ist ein Resort-Komplex in der zweiten Linie vom Meer mit einem wirklich einzigartigen Vorteil: Panoramablick auf den Horizont und die steigende Sonne. Dies ist ein seltener Ort auf der Karte von Bali, wo jeder Tag als Bild beginnt.Der Komplex befindet sich nur wenige Gehminuten…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Alle anzeigen Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Kutuh, Indonesien
von
$110,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 25–92 m²
44 Immobilienobjekte 44
Das Pandawa Dream Projekt von LOYO&BONDAR ist ein Ort, an dem Luxus rentable Investitionen trifft!ANHANG ObjekteApartments mit einem Schlafzimmer:- Hausfläche: 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Badezimmer: 3,4 m2- Schlafzimmer: 9.0 m2- Wohnzimmer: 8,3 m2- Balkon: 5,9 m2Zweizimmerwohnungen:- Hausfläc…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
25.0 – 92.0
105,000 – 320,000
Wohnung 2 zimmer
92.0
320,000
Villa
32.0 – 47.0
110,000 – 130,000
Wohnung
92.0
320,000
Bauherr
LOYO & BONDAR
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Alle anzeigen Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Pecatu, Indonesien
von
$112,728
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali's most breathtaking…
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$298,452
Wir bieten Villen mit Dachterrassen und Grillplätzen, Pools und Parkplätzen.Abschluss - 1. Quartal 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in einer ruhigen Gegend, 7 Minuten vom Strand Melasti entfernt, 14 Minuten von einer internationalen Schule und 2 Minuten vo…
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$99,484
Wir bieten Hotelappartements mit Terrassen und Blick auf das Meer.Die Residenz verbindet üppigen Lebensstil, die beste Spa-Behandlung und maßgeschneiderte Wellness-Programme. Das Projekt umfasst nicht nur Premium-Residenz, sondern auch Platz im Einklang mit den besten Traditionen der europäi…
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
Aparthotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Aparthotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Aparthotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Aparthotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Aparthotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Aparthotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Aparthotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Benoa, Indonesien
von
$190,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Wohnungen 1. Etage in Wohnungen 1 Schlafzimmer Pool Ozean Bereich: Gebäude - 35 m² Preis: 190.000 $ (5.425 $ pro m²) Mieteinnahmen: Laden - 80 % Umsatz pro Tag, unter Berücksichtigung der Auslastung der Einrichtung pro Jahr – 90 $ (26.280 $) Gewinn unter Berücksichtigung von Aufwendun…
Immobilienagentur
Baliray
Baliray
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$161,164
Eine Kollektion von eleganten Villen im Herzen von Nusa Dua, die für diejenigen geschaffen werden, die Ästhetik, Komfort und Panoramablick schätzen. Schnee-weiße Architektur, geräumige Innenräume mit natürlichem Licht und bodendeckenden Verglasungen machen dieses Projekt ideal für Erholung.E…
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Alle anzeigen Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Kutuh, Indonesien
von
$115,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 38–52 m²
3 Immobilienobjekte 3
Stylisches Projekt LOYO Die Entwicklung erobert jetzt Bukit.XO Pandawa ist ein freier Komplex für diejenigen, die aktiven Lebensstil, Freiheit und Stil schätzen.42 UNITTEL52 m2 Wohnfläche + Balkon44 m2 Wohnfläche + BalkonWohnfläche 40 m2 + Balkon38 m2 Wohnfläche + Balkon25 m2 Wohnfläche mit …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
135,000
Studio
38.0 – 40.0
110,000 – 120,000
Bauherr
LOYO & BONDAR
Wohnanlage Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Wohnanlage Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Wohnanlage Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Wohnanlage Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Wohnanlage Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Benoa, Indonesien
von
$109,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einhei…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Melasti Arcade
Wohnanlage Melasti Arcade
Wohnanlage Melasti Arcade
Wohnanlage Melasti Arcade
Wohnanlage Melasti Arcade
Alle anzeigen Wohnanlage Melasti Arcade
Wohnanlage Melasti Arcade
Ungasan, Indonesien
von
$115,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 29–147 m²
6 Immobilienobjekte 6
Das ist mein FreundGeschlossener Komplex von Villen und Apartments mit Meerblick.17% ROIObjekte:Wohnungpenthouse2 Minutenvon Melasti, dem beliebtesten Strand in Baliaus Kinderfußball Akademieaus großen Infrastruktureinrichtungen (Restaurants, Einkaufs- und Businesscenter)In der Nähe gibt es …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
29.0 – 34.0
115,000 – 140,000
Wohnung 3 zimmer
83.0 – 147.0
290,000 – 480,000
Bauherr
LOYO & BONDAR
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$189,019
Wir bieten möblierte Apartments, Reihenhäuser und Villen, speziell für Surfer geschaffen. Die Apartments und Penthouses verfügen über private Eingänge und Terrassen. Die Wohnungen im Erdgeschoss, Villen und Reihenhäuser haben private Swimmingpools. Einige Wohnungen haben Meerblick.Das Konzep…
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
Wohnanlage Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Wohnanlage Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Wohnanlage Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Wohnanlage Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Wohnanlage Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
von
$109,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einhei…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Alle anzeigen Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Kutuh, Indonesien
von
$105,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Investieren Sie in ein einzigartiges Projekt in Bali, das Premium-Service und Harmonie mit der Natur verbindet!Installationen verfügbar!Garantierte Rückkehr von 10% pro Jahr!Einrichtungen: Restaurants, Bars, Coworking, Spa, Pool-Komplex, High-Speed-Internet, Fitness-Center, gemütliche Erholu…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Wohnanlage *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Wohnanlage *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Wohnanlage *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Wohnanlage *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Alle anzeigen Wohnanlage *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Wohnanlage *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Pecatu, Indonesien
von
$134,300
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 49–140 m²
8 Immobilienobjekte 8
Off-Plan-Investitionsmöglichkeit mit ROI von 9,84-18,72 % und Wiederverkaufsgewinnen von 39.733 $ - 123.540 $. Eine luxuriöse, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Entwicklung in erstklassiger Lage, die sichere Renditen aus einer Auswahl an Villen, Serviced Apartments oder Hotelsuiten bietet.Ein…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
49.0 – 57.0
134,370 – 148,770
Wohnung 2 zimmer
49.0
231,570
Villa
90.0 – 139.5
215,000 – 268,020
Bauherr
BIG BALI GROUP
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$497,420
Wir bieten Villen mit Pools, Saunen und Yoga-Bereichen.Die Residenz verfügt über ein Spa-Center, ein Café, ein Fitnessstudio, ein Kinderspielzimmer, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Abschluss - 2. Quartal 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft …
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$243,735
Wir bieten verschiedene Villen (Resale) und Stadthäuser in einem prestigeträchtigen und groß angelegten Projekt. Die Villen haben private Swimmingpools. Insgesamt sind auf einer Fläche von 21 Hektar ca. 600 Einheiten (in 3 Baustadien) geplant.Die Residenz verfügt über Restaurants, Cafés, Bäc…
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$114,406
Ein eleganter Wohnkomplex von Wohnungen und Villen bietet seinen zukünftigen Bewohnern einen 24-Stunden Concierge-Service, einen Infinity-Pool mit schöner Aussicht, ein Spa mit Massageräumen, ein Sommercafé und Restaurant mit Lieferung zu Wohnungen, ein Yoga-Bereich, ein Eisbad, Gehbereiche …
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$378,038
Der Wohnkomplex besteht aus 44 Wohnungen und 4 Villen. Auf dem Dach des Komplexes befindet sich ein Restaurant und ein Kino.Vorteile 5% Rabatt für einmalige 100% ZahlungVollständige rechtliche UnterstützungInneneinrichtung und EinrichtungGeschäftsplan für die Verwaltung der Immobilie nach Ab…
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$99,981
Die Wohnungen werden mit schlüsselfertigen Finishing, Möbeln und Geräten der Premium-Klasse ge
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$242,740
Das architektonische Konzept des Komplexes ist von der Sonne inspiriert - ein Symbol für Licht, Wärme und Energie. Der Entwickler wollte Gebäude schaffen, die ein Gefühl von Harmonie und Ruhe durch Minimalismus und klare geometrische Formen vermitteln. Symmetrie und Linien, wie Sonnenstrahle…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$215,183
Ein kleiner Komplex im umweltfreundlichen Stil besteht aus nur 9 Wohnungen mit einem gemeinsamen Pool. Die Panoramafenster bieten Blick auf den Dschungel und das Meer. Leasehold - 50 Jahre.Verkaufsstufen:Buchung - $6.000Transaktion abgeschlossen innerhalb von 2 WochenZahlung (Sie können soga…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$574,221
Der Komplex befindet sich auf einem Hügel in einer einzigartigen natürlichen Lage: eine Seite ist ein Canyon, auf der anderen Seite ist ein Wald. Dies schafft absolute Privatsphäre. Der Komplex umfasst 18 Villen (verkauft), 20 Apartments, Restaurant, Bibliothek und Spa-Center.Das Land wird f…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Alle anzeigen Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Kutuh, Indonesien
von
$124,131
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Dieser Apartmentkomplex befindet sich im malerischen Bukit Bereich von Bali und bietet die perfekte Mischung aus Natur, Komfort und Investitionsreiz.Infrastruktur & Ausstattung:• Zwei exquisite Restaurants, eine stilvolle Bar und ein entspannendes Spa-Center.• Ein modernes Smart Gym und zwei…
Immobilienagentur
Darton Global
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
von
$109,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einhei…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$139,875
Der Wohnkomplex besteht aus Villen und Apartments, einem Wellnesscenter (Sauna und Hamam), einem Restaurant (Koch aus Frankreich), einem Weinkeller und einer Zigarrenbar, einem Fitnessstudio und einem Yoga-Studio, einem Shop, einem Garten, einem Heliport, Tiefgaragen und einem Veranstaltungs…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$245,625
Prästigiöse Ferienwohnungen direkt am atemberaubenden Strand von Nusa Dua. Jedes Gebäude bietet einen atemberaubenden Meerblick und bietet den Bewohnern ein unvergessliches Erlebnis. Der Komplex bietet eine breite Palette von erstklassigen Annehmlichkeiten, darunter ein voll ausgestattetes F…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage SKY LINER Uluvatu
Wohnanlage SKY LINER Uluvatu
Wohnanlage SKY LINER Uluvatu
Wohnanlage SKY LINER Uluvatu
Wohnanlage SKY LINER Uluvatu
Alle anzeigen Wohnanlage SKY LINER Uluvatu
Wohnanlage SKY LINER Uluvatu
Pecatu, Indonesien
von
$149,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Der einzigartige Premium-Apartmentkomplex SKY LINER Uluwatu umfasst: Loft Apartments, Familienapartments mit privatem Innenhof, Studios, Apartments 1-3 Zimmer, Penthäuser. Alle Arten auf dem Ozean aus einer Höhe von 100 Metern. Einzigartige Top-Lage im Herzen von Uluwatu am Hang des Felse…
Bauherr
BIG BALI GROUP
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$288,503
Der Komplex umfasst 10 moderne Villen, ideal für Wohnen und Investitionen,Eigenschaften:reichlich natürliches Lichtoffene Terrassen mit Blick auf das Meereinige Villen haben private PoolsAusstattung und Ausstattung im Haus TVKlimaanlageBackofenMikrowelleKühlschrankHopfenVorteile Die Immobili…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Ungasan, Indonesien
von
$92,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Fläche 25–110 m²
2 Immobilienobjekte 2
Villa mit wunderschönem Meerblick. Die Villa verfügt über eine großzügige Raumaufteilung, Einrichtung und ein schönes modernes Innendesign. Wohnkomplex ARDHANA mit den Dienstleistungen eines 5-Sterne-Hotels. Das Projekt befindet sich in der Gegend von Bukit. In der Nähe des Strandes…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$174,097
Ein Projekt mit einer niedrigen Eintrittsschwelle in einer prestigeträchtigen Lage, nur wenige Autominuten vom azurblauen Meer und einem der besten Strände in Bali - Melasti Beach entfernt.Die Residenz verfügt über einen Kindergarten und Kinderstudios, einen Swimmingpool 40 x 50 m und Sportp…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$626,649
Die elegante und gemütliche Anlage von 51 Villen mit einem Gemeinschaftspool, einer Bar und einer Dachterrasse mit Blick auf das Meer. Es gibt einen Einzelhandel mit Geschäftsräumen und einen Kinderspielplatz auf dem Territorium.Das hochaufgeforderte Projekt im Premium-Standort. Alle Wohnung…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Pandawa Hills
Wohnanlage Pandawa Hills
Wohnanlage Pandawa Hills
Wohnanlage Pandawa Hills
Wohnanlage Pandawa Hills
Alle anzeigen Wohnanlage Pandawa Hills
Wohnanlage Pandawa Hills
Kutuh, Indonesien
von
$125,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 37 m²
2 Immobilienobjekte 2
Pandawa HillsVillen und Apartments mit einer einzigartigen Naturlandschaft am MeerWas in Wert gehtVollständige rechtliche UnterstützungInneneinrichtung und MöbelEntwicklung eines Geschäftsplans für die Verwaltung des Objekts nach LieferungDesign und Entwicklung des ProjektdesignsBau und tech…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Jimbaran, Indonesien
von
$422,807
Immobilien der europäischen Klasse im tropischen Paradies von Bali! Der Komplex wird eine Club-Infrastruktur für mehr als 50 Arten von Aktivitäten haben - Erholungsgebiete, SPA, Fitnessraum, Schwimmbad, Veranstaltungsstätten, etc. Ein ständiger Arzt und eine Krankenschwester stehen den Bewoh…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$348,194
Wir bieten Stadthäuser mit Pools 5 x 2,5 m, Dachterrassen und Parkplätze.Abschluss - Oktober, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der malerischen touristischen Gegend von Uluwatu, 8 Minuten vom Meer und 30 Minuten vom Flughafen entfernt.Karma Beach - 10 Mi…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$99,484
Wir bieten Wohnungen und Villen mit Pools, Gärten, Parkplätze, Blick auf die Bucht. Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool und eine Bar, einen Co-Working-Bereich, einen Fitnessraum, ein Dachrestaurant, einen Massageraum, ein Yoga-Studio, Concierge-Service und rund um die Uhr Siche…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$1,32M
Der neue Komplex von luxuriösen Villen im marokkanischen Stil in der Nähe des Ozeans, nur 4 Gehminuten vom wunderschönen Strand Pandawa entfernt. Jede Villa von mindestens 500 m2 hat 2 Innenmöglichkeiten: Geschäft und Luxe.Die Annehmlichkeiten liegen in der Nähe des Haupteingangs, 100 Meter …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Melasti Beach
Wohnanlage Melasti Beach
Wohnanlage Melasti Beach
Wohnanlage Melasti Beach
Wohnanlage Melasti Beach
Alle anzeigen Wohnanlage Melasti Beach
Wohnanlage Melasti Beach
Ungasan, Indonesien
von
$132,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 33–55 m²
2 Immobilienobjekte 2
Das Projekt befindet sich an der “Instagramable” Küste auf 27 Hektar und besteht aus Villen, Stadthäusern und Wohnungen. Der Komplex verfügt über eine umfassende Infrastruktur von 20.000 m2, um die komfortable Erholung und das tägliche Leben der Bewohner zu unterstützen. Auf dem Gebiet gibt …
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Kutuh, Indonesien
von
$144,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Exklusiver Komplex aus Villen und Apartments auf einer paradiesischen Insel. Das Projekt wurde für diejenigen geschaffen, die ein Zuhause am Meer und eine rentable Investition suchen. Entworfen wurden 4 Reihen zweistöckiger Villen mit atemberaubendem Meerblick. 3 Blöcke mit komfortable…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Pecatu, Indonesien
von
$500,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 186–275 m²
3 Immobilienobjekte 3
Der Komplex besteht aus 10 Luxusvillen in einem Naturschutzgebiet in Bukit. Der Komplex liegt auf einem Hügel mit Blick auf den Ozean. Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool. Die Strände von Samsara und Pantai sind zu Fuß erreichbar. Für den Bau werden hochwertige Materialien verwendet: …
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$348,194
Die Residenz verfügt über einen Co-Working-Bereich, ein Restaurant, einen Fitnessraum, einen Infinity-Pool mit Blick auf das Meer, rund um die Uhr Concierge Service und Sicherheit.Zwei-Zimmer-Stadthäuser und Ein-Zimmer-Wohnungen sind verfügbar.Abschluss - 1. Quartal 2024.Ausstattung und Auss…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$152,210
Die Apartments verbinden modernen Komfort und Gemütlichkeit mit dem Potenzial für ein signifikantes Wachstum und ein stabiles Einkommen. Als Anlageprodukt ist dies eine langfristige Investition in ein hochwertiges, gut ausgedachtes Projekt.Schöne und sichere Wohnungen ziehen immer die Aufmer…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$119,380
Ein Premium-Komplex am Meer mit eigener Infrastruktur. Es ist eine luxuriöse Wohnanlage in einem malerischen Küstengebiet, bietet eine einzigartige Mischung aus kultureller Ästhetik und modernen Annehmlichkeiten. Dieser Hotelkomplex ist für diejenigen gedacht, die Komfort und Komfort schätze…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$2,39M
Moderne Villen werden im industriellen Stil gebaut. Bambus außerhalb der Fenster schafft ein Gefühl von Ruhe und Ruhe. Jede Villa umfasst:Schwimmbad 80 m2 mit RuhebereichOffene Küche mit GrillplatzJacuzzi und SaunaKino und Feuerstelle auf der TerrasseGeräumiges Wohnzimmer 95 m2AmtLeasehold -…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$318,348
Villen in einem idealen Ferienort für Investitionen, entspannende Ferien und Leben.Das Projekt befindet sich in der Vorverkaufsphase. Nach Beginn des Umsatzes wird die Eingangsschwelle deutlich ansteigen.Der Preis der Villen umfasst Veredelung, Möbel und Geräte. Verfügbare Raten 30/70.Persön…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Wohnanlage Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Wohnanlage Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Wohnanlage Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Wohnanlage Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Wohnanlage Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$393,956
Standorte können Premium, gesucht, strategisch oder außergewöhnlich sein. Im begehrtesten Punkt der Insel, nur 2 Minuten vom berühmten Strand der Insel - Uluwatu, Hotelimmobilie mit Meerblick und eine begrenzte Anzahl von Einheiten wird gebaut. Die Aufgabe der Architekten war es, etwas Neues…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$492,445
Die moderne Wohnanlage, nur 80 Meter vom Meer entfernt, besteht aus 53 Villen mit Pools (nur 18 Häuser mit 1 und 2 Schlafzimmer bleiben zum Verkauf).Garantie vom Entwickler unter dem Vertrag: 10 Jahre für den Bau und 2 Jahre für die Abdichtung. Häuser werden unter Berücksichtigung seismische…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$417,832
Der Luxuskomplex von Villen, in einem prestigeträchtigen Gebiet von Bali, ist für langfristiges Wohnen und Investitionen geschaffen. Perfekter Hotelservice, wo jeder Wunsch nahtlos erfüllt ist. Europäische Qualitätsstandards für Gebäude, die das Ergebnis vorgeben. Verwenden Sie den Charme de…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$89,535
Der Premium Resort-Komplex auf der zweiten Linie des Ozeans besteht aus Wohnungen und Villen.Die modernen Apartments sind im balinesischen Stil gebaut und verfügen über raumhohe Fenster, bequeme Layouts und private Balkone.Die intelligenten Villen befinden sich im Erdgeschoss der Wohnungsgeb…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$686,439
Eine erstklassige Wohnanlage 150 m vom Meer entfernt bietet eine Auswahl an Wohnungen, Villen und eine bequeme Infrastruktur. Das Konzept des Komplexes kombiniert touristische Immobilien für Investitionszwecke mit Residenzen für komfortables persönliches Wohnen. Neben verschiedenen Arten von…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Alle anzeigen Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesien
von
$90,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Vorverkauf von Resort-Villen von 90.000 USD mit gemeinsamen und privaten Pools und Meerblick, von einem großen Entwickler mit 9 Jahren Erfahrung in Bali.Das Projekt befindet sich in Nusa Dua - der teuersten und Elite Lage in Bali, 8 Minuten zum Strand Nusa Dua, 15 Minuten zum Strand Melasti,…
Immobilienagentur
Smart Home
Residenz in boutique hotel
Residenz in boutique hotel
Residenz in boutique hotel
Residenz in boutique hotel
Residenz in boutique hotel
Alle anzeigen Residenz in boutique hotel
Residenz in boutique hotel
Ungasan, Indonesien
von
$116,294
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Der Hotelkomplex wird Teil des internationalen Netzwerks Wyndham Hotels & Resorts.Wyndham Hotels & Resorts ist eine globale Gastfreundschaft Marke mit über 9.000 Hotels in 95 Ländern. Seine Standards gewährleisten ein hohes Maß an Service und verbessern die Attraktivität des Komplexes für in…
Immobilienagentur
Darton Global
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
von
$109,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einhei…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Ungasan, Indonesien
von
$90,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Fläche 26–125 m²
6 Immobilienobjekte 6
Der Komplex besteht aus Villen, Stadthäusern und Apartments und liegt an der Küste des Strandes von Melasti auf einer Fläche von 21 Hektar. Die Infrastruktur des Komplexes besteht aus Restaurants, Cafés, Bäckereien, Spas, Yoga-Zentren, Supermärkten, Markenboutiquen, einem Kindergarten, einer…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
26.0
90,000
Villa
75.0 – 125.0
277,500 – 437,500
Studio
35.0 – 45.0
120,000 – 148,000
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$85,099
Das Komplex befindet sich in Nusa Duas exklusiver Küsten-Enklave, bietet einen raffinierten Rückzugsort, wo Luxus, Kultur und Verbindung zusammenkommen. Umgeben von erstklassigen Gastfreundschaft und unberührten Stränden, renoviert es modernes Wohnen mit einer Auswahl von eleganten Wohnungen…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$343,119
Beginn des Verkaufs eines neuen Gebäudes mit besonderen Bedingungen für Tranio-Kunden.Seit Beginn des Umsatzes im November hat der Entwickler die Preise für Wohnungen in der ersten Phase bereits um mehr als 15% erhöht.Apartments mit einer guten Aussicht und einem Vulkan-Konzept. Vulkangestei…
Immobilienagentur
TRANIO
