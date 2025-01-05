  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Denpasar
  4. Wohnkomplex Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia

Wohnkomplex Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia

Sanur Kaja, Indonesien
von
$442,703
15.08.25
$445,013
14.08.25
$446,376
13.08.25
$448,755
12.08.25
$447,513
11.08.25
$447,436
10.08.25
$447,536
09.08.25
$447,129
08.08.25
$447,316
07.08.25
$450,623
06.08.25
$450,746
05.08.25
$450,459
04.08.25
$449,733
03.08.25
$449,596
02.08.25
$456,939
01.08.25
$455,856
31.07.25
$450,740
30.07.25
$449,688
29.07.25
$443,518
27.07.25
$443,740
26.07.25
$443,872
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 20867
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2306651
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 15.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Stadt
    Denpasar
  • Dorf
    Sanur Kaja

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Wir bieten moderne Villen und Duplexs mit Pools und Balkonen. Einige Häuser haben Parkplätze. Die Innenräume verfügen über Holz, Natursteinfassaden, Ausrüstung und Armaturen von berühmten Weltmarken.

Leasehold für 30 Jahre + Verlängerung für 25 Jahre.

Eigenschaften der Wohnungen

Erdgeschoss: ein Wohnzimmer mit einer Küche und einem Essbereich, ein Gästebad und ein Schlafzimmer mit einem eigenen Bad.

Erster Stock: zwei geräumige Schlafzimmer mit eigenem Bad.

Einige Häuser haben die zweite Etage mit einem geräumigen Mehrzweckraum, die Sie in einen Fitnessraum, ein Büro, ein Wohnzimmer oder ein Schlafzimmer verwandeln können. Auf dieser Etage befindet sich ein Badezimmer und ein Abstellraum.

Vorteile

Die Ausbeute beträgt 8 - 16 %.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Die Unterkunft befindet sich 5 Minuten vom Strand und 30 Minuten vom internationalen Flughafen entfernt.

Standort auf der Karte

Sanur Kaja, Indonesien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesien
von
$288,503
Wohnanlage GOLDEN PEARL
Ubud, Indonesien
von
$252,000
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$188,024
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$215,183
Residenz in the hotel complex
Kecamatan Karangasem, Indonesien
von
$178,956
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Sanur Kaja, Indonesien
von
$442,703
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesien
von
$421,314
Wir bieten Villen mit Pools, Sommerküchen, Grillmöglichkeiten.Die Residenz verfügt über ein Spa-Center, ein Restaurant, ein Fitnessstudio, ein Kinderspielzimmer, einen Mini-Park, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Abschluss - 3. Quartal 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus S…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Alle anzeigen Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Aparthotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Canggu, Indonesien
von
$135,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Club Aparthotel verwaltet von Ribas im Herzen von Canggu auf der Berawa RoadEin luxuriöser Komplex von 29 Apartments mit einem 25-Meter-Pool.Eine tolle Lage für einfachen Zugang zu allen Hauptattraktionen der Insel.Anzahl der Schlafzimmer: StudioFläche: 33 m2Möbliert: voll möbliertPreis: ab …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$260,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 112 m²
3 Immobilienobjekte 3
Modern ist ein Komplex von 30 zeitgenössischen Villen in der malerischen Gegend von Bali-Umalas. Der Entwickler wird drei Arten von Innenräumen haben, um aus grau, hell und minimalistisch zu wählen. Jede Villa verfügt über 2 Etagen, ein Büro, einen privaten Pool und einen Parkplatz für ein A…
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen