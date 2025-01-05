Wohnkomplex Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia

Wir bieten moderne Villen und Duplexs mit Pools und Balkonen. Einige Häuser haben Parkplätze. Die Innenräume verfügen über Holz, Natursteinfassaden, Ausrüstung und Armaturen von berühmten Weltmarken.

Leasehold für 30 Jahre + Verlängerung für 25 Jahre.

Eigenschaften der Wohnungen

Erdgeschoss: ein Wohnzimmer mit einer Küche und einem Essbereich, ein Gästebad und ein Schlafzimmer mit einem eigenen Bad.

Erster Stock: zwei geräumige Schlafzimmer mit eigenem Bad.

Einige Häuser haben die zweite Etage mit einem geräumigen Mehrzweckraum, die Sie in einen Fitnessraum, ein Büro, ein Wohnzimmer oder ein Schlafzimmer verwandeln können. Auf dieser Etage befindet sich ein Badezimmer und ein Abstellraum.

Vorteile

Die Ausbeute beträgt 8 - 16 %.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Die Unterkunft befindet sich 5 Minuten vom Strand und 30 Minuten vom internationalen Flughafen entfernt.