Wohnkomplex Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia

Zweigeschossige Villen in zwei benachbarten Komplexen werden angeboten. Von den 13 Villen sind 7 zum Kauf erhältlich. Die Villen befinden sich neben dem Premium-Bereich von Nusa Dua, umgeben von den teuersten Hotels und den besten Stränden der Insel. Dank der neuen vierspurigen Autobahn vom Flughafen zur Halbinsel wurden die Flächen des Komplexes in die touristische Zone überführt, was das Projekt zum vielversprechendsten für die Miete macht.

Jede Villa verfügt über einen eigenen Innenhof mit einem Swimmingpool, umgeben von üppiger Vegetation. Durchdachte Partitionen zwischen den Grundstücken können Sie Privatsphäre auf Ihrem Territorium fühlen. Der Komplex ist ideal für einen romantischen Aufenthalt dank der implementierten Relax-Konzept: ein ausgestatteter Platz für Yoga in der Villa, persönlichen Concierge-Service

Der Komplex wurde im 1. Quartal 2025 vollständig abgeschlossen und ist jetzt bereit für die Belegung.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Die Unterkunft befindet sich in einer vielversprechenden und sich entwickelnden Gegend von Bali, umgeben von Luxushotels und 7 Autominuten von den Stränden Melasti und Pandawa entfernt.