Aparthotel v Ubude
Aparthotel v Ubude
Aparthotel v Ubude
Aparthotel v Ubude
Aparthotel v Ubude
Aparthotel v Ubude
Ubud, Indonesien
von
$109,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Villa 1 Stock Terrasse Pool 1 Schlafzimmer Bereich: Gebäude - 40 m ² Preis: 108.000 $ (2.942 $ pro m ²) Ausgaben und Steuern für den Verkauf der Fazilität werden individuell berechnet und hängen von verschiedenen Faktoren ab. Gesamtkosten und Steuern: Notargebüh…
Immobilienagentur
Baliray
Wohnanlage New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$257,664
Wir bieten Ihnen Designervillen für kurzfristige Miete und Gewinn-Generation für Investoren. Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool und einen Garten von 40-55 m2.Leasehold 25+25 Jahre.Erste Zahlung von 30%. Installationen für die Bauzeit. Bauzeit - 18 Monate.Dieser Komplex von Villen wur…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$387,987
Der abgeschiedene Villakomplex in Ubud, Bali, bietet einen atemberaubenden Blick und liegt nur wenige Gehminuten von einem malerischen Wasserfall entfernt. Die Gäste können hier die Harmonie mit der Natur genießen und aus der Hektik des Stadtlebens entkommen. Das Projekt umfasst 12 Villen mi…
Immobilienagentur
TRANIO
Karon PhuketKaron Phuket
Wohnanlage Apartamenty v Ubude
Wohnanlage Apartamenty v Ubude
Wohnanlage Apartamenty v Ubude
Wohnanlage Apartamenty v Ubude
Wohnanlage Apartamenty v Ubude
Ubud, Indonesien
von
$72,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Wohnungen Separater Eingang Deckenhöhe: 4 Meter 1 Schlafzimmer Bereich: Gebäude - 29 m ² Preis: 72.500 $ (2.500 $ pro m ²) Ausgaben und Steuern für den Verkauf der Fazilität werden individuell berechnet und hängen von verschiedenen Faktoren ab. Gesamtkosten und S…
Immobilienagentur
Baliray
Wohnanlage Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$164,148
Wohnungen zum Verkauf in einem kleinen Komplex mit direktem Blick auf den Dschungel in Ubud. Der Komplex besteht aus zwei Gebäuden mit 3 Etagen, mit zwei Wohnungen auf fast jeder Etage. Von den 11 Wohnungen sind derzeit 9 zum Kauf erhältlich.Das Projekt soll im Frühjahr 2025 abgeschlossen we…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage GOLDEN PEARL
Wohnanlage GOLDEN PEARL
Wohnanlage GOLDEN PEARL
Wohnanlage GOLDEN PEARL
Wohnanlage GOLDEN PEARL
Wohnanlage GOLDEN PEARL
Ubud, Indonesien
von
$252,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Einzigartige Apartments im schönen Ubud. Die Rentabilität von Wohnungen aus der Vermietung beträgt bis zu 15 %. Anzahlung – 30 %. Gemütliche Apartments mit moderner Designer-Renovierung und Möbeln. Es gibt einen privaten Swimmingpool vor Ort. Wohnung mit gemütlicher Aufteilung - 96 qm. Ub…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$208,916
Ein Projekt mit einer unverwechselbaren und einzigartigen Architektur, inspiriert von traditionellen Bali-Tonhandwerk im spirituellen Zentrum der Insel.Ein Komplex von Wohnungen und Stadthäusern in Bali, wo traditionelle indonesische Merkmale und moderne architektonische Innovationen zusamme…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$213,890
Es gibt 42 Duplex-Villen mit 1 und 2 Schlafzimmern und Panoramablick auf Ubud. Alle Villen werden aus natürlichen Holzwerkstoffen mit tiefen Schattierungen von Dekor hergestellt, die das Konzept der magischen Ubud so viel wie möglich bewahren. Der Komplex verfügt über einen Platz für Yoga, e…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$243,735
Villen werden in einem kleinen renovierten Komplex in Ubud zum Verkauf angeboten. Insgesamt wird der Komplex 6 Zwei-Zimmer, 3 Drei-Zimmer-und 1 Fünf-Zimmer-Villen, sowie 8 Wohnungen und 1 Penthouse.Investitionsimmobilien im vorgeschlagenen Projekt sind nicht nur für die tägliche, sondern auc…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$118,187
Wohnanlage in einer neuen Wohnanlage mit einer vielfältigen Infrastruktur für Wohnen, Unterhaltung und Erholung.Anziehungspunkte der Gemeinschaft: Kunstobjekte, Gehwege, Workout, Spielplätze für Kinder, Tischtennis und Freiluft Schach.Geschätzter Ertrag des Entwicklers: von 12 % pro Jahr mit…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$616,800
Die erste Phase des Projekts umfasst möblierte Stadthäuser und Villen mit privaten Pools und Gärten.Der Komplex ist die perfekte Wahl für Investoren, bietet hohe Erträge, nachhaltiges passives Einkommen und Komfort für beide Life-Anf-Investitionen.Infrastruktur:Infinity PoolYoga-BereichKinde…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Wohnanlage Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Wohnanlage Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Wohnanlage Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Wohnanlage Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Wohnanlage Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Ubud, Indonesien
von
$155,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Sales officially launch on October 15th, but the best deals are available now. Reserve your spot and become part of a project that sets a new standard for family vacations in Bali! Sunny Ubud Family Resort is the first 4-star Kids-First Family Resort in the heart of Bali, where every are…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$118,060
Die zweite Phase des Projekts ist ein Komplex von Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern und Studios, mit seinem eigenen separaten Erholungsbereich.Der Komplex ist die perfekte Wahl für Investoren, bietet hohe Erträge, nachhaltiges passives Einkommen und Komfort für beide Life-Anf-Investitionen.Inf…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$348,194
Apartments und Villen werden in einem renovierten Komplex mit Fertigstellung Mitte 2025 angeboten. Derzeit sind 5 Wohnungen und 3 Villen mit ihren eigenen Grundstücken zum Kauf verfügbar. Alle Wohnungen sind ein Schlafzimmer, und die Villen haben Layouts mit drei oder vier Schlafzimmer. Die …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$397,936
Entdecken Sie die einzigartige Kombination aus Komfort, Stil und natürlicher Schönheit auf einer der malerischsten Inseln der Welt. Apartments, Stadthäuser und Villen befinden sich in einer attraktiven Lage neben Parq Ubud. Die komplexe Infrastruktur:Sportanlagen2 SchwimmbäderWasserpark für …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$193,993
Apartments in einem risikoarmen Komplex mit Blick auf den Dschungel 5 Minuten zum Zentrum von Ubud.Eigentum: Leasing für 25 Jahre.Projektierte Mietertrage des Entwicklers - 19%.Ausgestattet mit allem, was für erfolgreiche tägliche Mieten notwendig ist.Beruf: 78%Preis in der Vorverkaufsphase:…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$119,380
Der Komplex besteht aus 20 Wohnungen und Villen, nur 8 Wohnungen. Investitionseigenschaften des Komplexes sind nicht nur für die tägliche, sondern auch für die langfristige Miete geeignet. Der Komplex verfügt über alle notwendigen Infrastrukturen für ein komfortables Leben:1 Gemeinschaftspoo…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$253,684
Die Unterkunft befindet sich in einem Komplex von 10 Villen mit Blick auf die Reisterrassen. Jede Villa verfügt über einen Infinity-Pool, einen grünen Bereich und einen Parkplatz.Grundstücksbefreiung für 80 Jahre (mit anschließender Verlängerung), Leasing für 30 Jahre (auch mit Verlängerung)…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$161,164
Es ist nicht nur ein Aparthotel, sondern ein Kulturraum, der die Gäste in das reiche Erbe Balis eintaucht. Das Konzept basiert auf der Idee, traditionelle Architektur, Kunst und Handwerk mit modernem Komfort zu kombinieren. Hier spiegelt jedes Element - vom Design der Zimmer bis zum Service …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$238,761
Zwei- und Drei-Zimmer-Villen mit einer Terrasse, Infinity-Pool und Dschungelblick werden angeboten. Dies ist eine von drei Entwickler-Projekten im Herzen von Bali - Ubud, das kulturelle und spirituelle Zentrum der Insel, beliebt bei Touristen für seine Attraktionen, natürliche Schönheit und …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$149,226
Vier 1-Zimmer-Wohnungen in einem renovierten Komplex in Ubud mit direktem Blick auf den Dschungel. Der Komplex verfügt über 2 Pools und einen Garten zum Wandern.Der Komplex wurde im Jahr 2023 fertiggestellt, so dass er bereits reale Zahlen für Belegung pro Jahr und Mieteinnahmen zeigt. Die r…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$83,466
Es gibt 38 Apartments in einem modernen Komplex im Herzen von Ubud. Wohnungstypen: Standard-Studios, Glas-Studios, Wohnungen mit Bögen und Duplex-Wohnungen. Die Wohnungen sind ideal für den Weiterverkauf während des Baus oder für die Vermietung an digitale Nomaden oder Freelancer, oder für d…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Wohnanlage Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Wohnanlage Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Wohnanlage Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Wohnanlage Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Wohnanlage Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$223,839
Villen mit Dschungelblick 5 Minuten zum Zentrum von Ubud.Eigentum: Leasing für 25 Jahre.Mietertragsschätzung durch den Entwickler - 11-17%.Alle Einheiten sind mit allem ausgestattet, was für eine erfolgreiche tägliche Miete notwendig ist.Beruf: 85%Lage und Infrastruktur in der Nähe Ubud ist …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$146,242
Der Komplex besteht aus 66 Premium-Stadthäusern, von denen nur 6 Ein-Zimmer- und 12 Zwei-Zimmer-Wohnungen zum Kauf zur Verfügung stehen. Die Infrastruktur des Komplexes ist harmonisch in die Landschaft integriert und von einem Fluss natürlich gezonet. Es umfasst:Empfang mit aufmerksamem Pers…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage P R E S A L E VODOPAD
Wohnanlage P R E S A L E VODOPAD
Wohnanlage P R E S A L E VODOPAD
Wohnanlage P R E S A L E VODOPAD
Wohnanlage P R E S A L E VODOPAD
Wohnanlage P R E S A L E VODOPAD
Ubud, Indonesien
von
$67,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Wohnungen im schönen Ubud. Wohnungen mit Investitionsattraktivität ab 14,3% pro Jahr (Langzeitmiete); ab 17,07% pro Jahr (Tagesmiete). Vollständiges Finish «Turnkey». Die Kostensteigerung nach Fertigstellung beträgt 62%. LEASEHOLD 30 Jahre + 25 Jahre mit Verlängerung. Frist: Q2 2025. Ubu…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$358,141
Die abgeschiedene Boutique-Komplex in Ubud, Bali, bietet atemberaubende Aussicht und ist nur wenige Gehminuten von einem malerischen Wasserfall entfernt. Das Projekt umfasst 5 geräumige und moderne Villen mit 2-3 Schlafzimmern.Jede Villa hat:großer Außenbereich mit Terrasse und Poolmalerisch…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$387,987
Wir bieten Villen mit einzigartigem Design, mit einem Pool, einem kleinen Garten und einem Kinderspielplatz.Die Residenz verfügt über einen Parkplatz und ein Restaurant.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Safe Home" SystemLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich im Herze…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$288,503
Ein Komplex von 10 Villen unter Reisterrassen, 4 Minuten vom Zentrum von Ubud entfernt. Wir bieten möblierte Villen im Stil eines Scheunenhauses mit Infinity-Pools von 15 m2 und Blick auf die Reisfelder, Parkplätze.Eigentum - frei.Die letzte Villa zum Verkauf!Ausstattung und Ausstattung im H…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Terracotta
Wohnanlage Terracotta
Wohnanlage Terracotta
Wohnanlage Terracotta
Wohnanlage Terracotta
Wohnanlage Terracotta
Petulu, Indonesien
von
$110,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Ihr Investitionsprojekt ist in Bali! Moderne Apartments und Stadthäuser mit intelligenter Haustechnik im Ubud Bereich!Hohe Ausbeute: 12-16% pro Jahr!Installationen verfügbar!Komplettes schlüsselfertiges Finish! Premium-Materialien!Ubud ist das kulturelle Herz von Bali, wo der Dschungel, Reis…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$59,492
Wir bieten Apartments mit eigenem Eingang.Die Residenz verfügt über einen Kindergarten und Kinderspielplatz, Restaurants und Cafés, einen Fitnessraum, ein Spa-Center, einen Co-Working-Bereich, einen Pool und Sportplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus Deckenhöhe - 4 m.Lage und Infrastrukt…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage AURA APART
Wohnanlage AURA APART
Wohnanlage AURA APART
Wohnanlage AURA APART
Wohnanlage AURA APART
Wohnanlage AURA APART
Ubud, Indonesien
von
$75,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Top-Lage und ausgebauten Infrastruktur. Anzahlung - 50 %. Pacht: 30 Jahre + 30 Jahre Wohnung 28 qm Schlüsselfertige, renovierte Möbel und Geräte. Gemütliche Loggia 3 qm. Lage im schönen Ubud. Dieses Gebiet ist eine Kulturhauptstadt. Hier gibt es viele Tempel, Cafés und Resta…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$392,961
Die letzten zwei Villen mit Infinity-Pool und grüne Umgebung werden angeboten, Preis bei $300.000 und $380.000. Moderne Villen, die nach einem einzigartigen Projekt entworfen werden, werden in Übereinstimmung mit europäischen Technologien und Qualitätskontrolle in jeder Phase gebaut. Bequem …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage UBUD CITY Renaissance
Wohnanlage UBUD CITY Renaissance
Wohnanlage UBUD CITY Renaissance
Wohnanlage UBUD CITY Renaissance
Wohnanlage UBUD CITY Renaissance
Wohnanlage UBUD CITY Renaissance
Ubud, Indonesien
von
$118,800
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Investitionswohnungen im Herzen von Ubud. Die Auslastung in Ubud beträgt 23 %. Garantierte Mietrendite und Preiserhöhungen je nach Nachfrage der Fläche. UBUD CITY Renaissance-Apartments mit einer mobilen Anwendung zur Urlaubsplanung (Navigation, Kalender und Registrierung für Veranstaltu…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$134,303
Apartments in einem kleinen, risikoarmen Gebäude mit direktem Blick auf den Dschungel 5 Minuten zum Zentrum von Ubud.Eigentum: Leasing für 25 Jahre.Die Schätzung der Mietertrage durch den Entwickler beträgt 15-19%.Alle Einheiten sind mit allem ausgestattet, was für erfolgreiche tägliche Miet…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage VODOPAD
Wohnanlage VODOPAD
Wohnanlage VODOPAD
Wohnanlage VODOPAD
Wohnanlage VODOPAD
Wohnanlage VODOPAD
Penestanan, Indonesien
von
$67,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 28–45 m²
2 Immobilienobjekte 2
Apartment mit Blick auf den Dschungel und den Wasserfall. Wohnungen mit Investitionsattraktivität ab 14,3 % pro Jahr (Langzeitmiete); ab 17,07 % pro Jahr (Tagesmiete). Komplette schlüsselfertige Fertigstellung. Kostensteigerung nach Baufertigstellung 62 %. Mietdauer 30 Jahre + 25 Jahre…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
28.0
79,000
Wohnung 2 zimmer
45.0
99,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
