Wohnkomplex Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia

Villen mit Dschungelblick 5 Minuten zum Zentrum von Ubud.

Eigentum: Leasing für 25 Jahre.

Mietertragsschätzung durch den Entwickler - 11-17%.

Alle Einheiten sind mit allem ausgestattet, was für eine erfolgreiche tägliche Miete notwendig ist.

Beruf: 85%

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Ubud ist das Herz der Insel und das Zentrum der Attraktion für Touristen: die besten Yoga- und Meditationsmeister, Kunstgalerien, viele internationale Schulen und Entwicklungszentren für Kinder.

Immobilien in Ubud zahlen sich schneller als in anderen Bereichen. Land mieten ist hier viel billiger als in Changgu oder Seminyak. Es ist möglich, den gleichen Gewinn wie teure Grundstücke am Meer zu machen.