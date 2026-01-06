  1. Realting.com
Wohnanlage ELYSIUM VILLAS
Wohnanlage ELYSIUM VILLAS
Wohnanlage ELYSIUM VILLAS
Wohnanlage ELYSIUM VILLAS
Wohnanlage ELYSIUM VILLAS
Wohnanlage ELYSIUM VILLAS
Wana Giri, Indonesien
von
$100,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Elite Wohnanlage 600 Meter vom Meer entfernt. Komplex von Wohnungen, Stadthäuser und Villen. Alle haben Panoramafenster; es gibt Layouts mit Balkonen, einen eigenen Garten. Apartments, Villen und Stadthäuser werden mit schlüsselfertigen Oberflächen vermietet, die im Preis enthalten sind. Das…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage LUXURY AMALI RESIDENCE
Wohnanlage LUXURY AMALI RESIDENCE
Wohnanlage LUXURY AMALI RESIDENCE
Wohnanlage LUXURY AMALI RESIDENCE
Wohnanlage LUXURY AMALI RESIDENCE
Wohnanlage LUXURY AMALI RESIDENCE
Wana Giri, Indonesien
von
$355,200
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! Die erste Luxusresidenz von LUXURY AMALI RESIDENCE in Bali in der vielversprechenden Gegend von Uluvatu. Die Häuser befinden sich zwischen den weißen Felsen, mit einer vo…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Dream Apartments Club house
Wohnanlage Dream Apartments Club house
Wohnanlage Dream Apartments Club house
Wohnanlage Dream Apartments Club house
Wohnanlage Dream Apartments Club house
Wohnanlage Dream Apartments Club house
Wana Giri, Indonesien
von
$130,572
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Der perfekte Komplex im Herzen des malerischen Viertels Badung. Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit, aufgrund ihrer Lage und Natur, ist das Projekt beliebt und attraktiv für das Leben. Der Komplex in Bali bietet Apartments mit voll schlüsselfertigen Ausführungen. Der Raum wird bis ins …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wana Giri, Indonesien
von
$104,160
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen in Strandnähe, von einem zuverlässigen Entwickler. Garantierte Preiserhöhung im Pererenan-Gebiet um mindestens 30 %. Mieteinnahmen ab 12 %. Wohnungen auf Bali mit kompletter schlüsselfertiger Fertigstellung. Der Komplex wird im 2. Quartal 2025 geliefert. Einrichtungen im Komplex SW…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wohnanlage XO Pandawa Apartments
Wana Giri, Indonesien
von
$110,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Apartments in einem stilvollen Projekt in Bali im Stadtteil Badung.15 Prozent ROI. Die Villa eignet sich sowohl für Investitionen zur Miete als auch für das Format eines zweiten Hauses.XO Pandawa Apartments für diejenigen, die aktiven Lebensstil und Stil schätzen. Geschlossener Komplex von V…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage OM APARTMENTS
Wohnanlage OM APARTMENTS
Wohnanlage OM APARTMENTS
Wohnanlage OM APARTMENTS
Wohnanlage OM APARTMENTS
Wohnanlage OM APARTMENTS
Wana Giri, Indonesien
von
$160,676
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Fläche 58 m²
1 Immobilienobjekt 1
Apartments der Premiumklasse mit bester touristischer Lage. Amortisation in 4-6 Jahren. Pacht. Kostenwachstum über 2 Jahre. ROI 15–20 %. OM APARTMENTS mit Terrasse und Swimmingpool. Hochmodernes Innendesign. Ausstattung der Wohnung: Bett, Kleiderschrank, Sofa, Kühlschrank, Audiosystem im …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
57.6
160,676
Immobilienagentur
Foreign Real Estate
Wohnanlage KAMMORA LIVING VILLAS
Wohnanlage KAMMORA LIVING VILLAS
Wohnanlage KAMMORA LIVING VILLAS
Wohnanlage KAMMORA LIVING VILLAS
Wohnanlage KAMMORA LIVING VILLAS
Wohnanlage KAMMORA LIVING VILLAS
Wana Giri, Indonesien
von
$149,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Ein Komplex aus Premium-Apartments und -Villen in der begehrtesten Lage auf Bali. Rentabilität der Wohnung: ROI 17,83 % – Amortisation 6 Jahre Wohnungen KAMMORA LIVING & VILLEN mit modernem Design und vollständiger Ausstattung (Möbel, Haushaltsgeräte). Der Komplex verfügt über einen großen S…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Balix Lofts Ubud
Wohnanlage Balix Lofts Ubud
Wohnanlage Balix Lofts Ubud
Wohnanlage Balix Lofts Ubud
Wohnanlage Balix Lofts Ubud
Wohnanlage Balix Lofts Ubud
Wana Giri, Indonesien
von
$160,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Wohnungen in einem modernen Komplex. Individuelles Investitionsprojekt. Durchschnittliche Mietrendite 8 % - 13 %. Gebiet: Ubud Fertigstellung des Komplexes: 3. Quartal 2025. Einzigartige Apartments Balix Lofts Ubud mit günstiger Lage. Das Projekt ist komplett möbliert und mit modernem In…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage 5 STORIES
Wohnanlage 5 STORIES
Wohnanlage 5 STORIES
Wohnanlage 5 STORIES
Wohnanlage 5 STORIES
Wana Giri, Indonesien
von
$400,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Wir helfen Ihnen, ein kostenloses Objekt zu finden, einen sicheren Deal mit dem Entwickler zu vereinbaren!Wohnanlage 5 STORIES ist von fünf Villen in der idealen Gegend von Pererenane gebaut, 800 Meter vom Strand entfernt.Moderne 3-Zimmer-Villa mit geräumigem Wohnbereich und Küche mit Panora…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Nagaya APARTMENTS
Wohnanlage Nagaya APARTMENTS
Wohnanlage Nagaya APARTMENTS
Wana Giri, Indonesien
von
$91,200
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Apartments in Bukita mit Meerblick. Installationen verfügbar. 50% Anzahlung. Ideal für Investitionen und komfortables Wohnen. Mietertrag: 30% für die Bauzeit. Eine schlüsselfertige Wohnung. Starkes Interieur mit hochwertigem Finish. Liefertermin: 1 Quartal 2025. Luxus Wohnanlage Nagaya …
Immobilienagentur
Foreign Real Estate
