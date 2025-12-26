Жилой комплекс IVY Gardens

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Samana IVY Gardens в комплексе Dubai Land Residence (DLRC) — это новый жилой комплекс, вдохновленный природой, со студиями, апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями и бассейном. Испытайте изысканный и необычный образ жизни в этом 14-этажном здании с фасадом на уровне подиума в самом развитом районе города.
Комплекс сочетает в себе уникальное спокойствие и красоту природы с ее мельчайшими деталями на вершине, а также эксклюзивные услуги и комфортный образ жизни, удобства и отдых в лучшем виде.
Инфраструктура:
- Магазины;
- Спортзал;
- Рестораны;
- Бассейн;
- Парковка;
- Камеры видеонаблюдения;
- Супермаркет;
- Детская игровая площадка;
- Мечеть
- Спортивные сооружения;
- Зона барбекю;
- Школы.
Расположение:
Дубайленд (Dubailand) – один из крупнейших жилых, развлекательных и туристических районов Дубая, застроенный элитной недвижимостью. Это целый город в городе с тематическими парками, отелями, клубами, ресторанами и широким спектром жилья.
Дубайленд – идеальное место для инвестиций в элитную недвижимость в Дубае. Здесь находятся популярные у туристов достопримечательности, элитные рестораны, роскошные спа-салоны и торговые центры.
Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!