Жилой комплекс IVY Gardens

Дубай, ОАЭ
от
$282,279
;
11
ID: 3770
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.06.2023

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    14

О комплексе

Samana IVY Gardens в комплексе Dubai Land Residence (DLRC) — это новый жилой комплекс, вдохновленный природой, со студиями, апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями и бассейном. Испытайте изысканный и необычный образ жизни в этом 14-этажном здании с фасадом на уровне подиума в самом развитом районе города.

Комплекс сочетает в себе уникальное спокойствие и красоту природы с ее мельчайшими деталями на вершине, а также эксклюзивные услуги и комфортный образ жизни, удобства и отдых в лучшем виде.

Инфраструктура:
- Магазины;
- Спортзал;
- Рестораны;
- Бассейн;
- Парковка;
- Камеры видеонаблюдения;
- Супермаркет;
- Детская игровая площадка;
- Мечеть
- Спортивные сооружения;
- Зона барбекю;
- Школы.

Расположение:
Дубайленд (Dubailand) – один из крупнейших жилых, развлекательных и туристических районов Дубая, застроенный элитной недвижимостью. Это целый город в городе с тематическими парками, отелями, клубами, ресторанами и широким спектром жилья.

Дубайленд – идеальное место для инвестиций в элитную недвижимость в Дубае. Здесь находятся популярные у туристов достопримечательности, элитные рестораны, роскошные спа-салоны и торговые центры.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 185.0
Цена за м², USD 2,601
Цена квартиры, USD 481,251

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Перейти
