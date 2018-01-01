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Эксклюзивная резиденция One на берегу моря, в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€16,49 млн
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15
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с большими террасами и панорамными видами на море.

Резиденция располагает спа-центром, тренажерным залом, кинотеатром, тремя бассейном, системой безопасности, подземной парковкой, причалом, зоной барбекю и обеденной зоной на открытом воздухе, конференц-залами.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж-аль-Араб - 13 минут
  • Дубай Марина - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 30 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Эксклюзивная резиденция One на берегу моря, в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€16,49 млн
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Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 2 квартиры, расположенные в JVC, известной как Levanto от ORO 24.   Удобства и фасилиты; - 2 спальни - 2 ванны - без мебели  - БУА; 926 кв. - Балкон / Терраса  - затонувшее сиденье - Бассейн - Кабанас  - Кинотеатр  - Детская игровая площадка - Зал для вечеринок - Лифт, Лобби и Зона ожидания - Приемная зона - Центр здравоохранения - Сквош  - джакузи  - Шахматная зона - Мультимедийная игровая зона - Боулинг  - Billairds  - Joggin, Running & Cycling track  - Крытая зона для гольфа - Бизнес-центр и библиотека  - Настольный теннис  - Супермаркет и Торговая зона - Столовая и розничная торговля - Ресторан и Кафе - Школа и Институт  - Фитнес-центр  - Зона йоги и медитации    Места поблизости; - Международный аэропорт Дубая - 10 минут - Дубай Марина - 10 минут - Дубай Интернет Сити - 15 минут - Международный финансовый центр Дубая - 15 минут - Dubai Media City - 15 минут - Пальма Джумейра - 15 минут    Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284  
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