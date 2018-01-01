Эксклюзивные люксовые апартаменты Seahaven Sky c видом на пристань для яхт, море, острова, колесо обозрения, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €434,000

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Summer by Emaar Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 1133 кв. Прогулка в шкафчике Встроенный в гардеробе Балкон / Терраса Прачечная Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Автостоянка Район барбекю Беговая дорожка, Велоспорт и Бег Спортивный корт Школа и Институт Общественный зал Парк и зона отдыха Ресторан и Кафе Супермаркет и Торговая зона Теннис и Баскетбольный корт Фитнес-центр Рестораны и магазины Спа и Сауна Бассейн тренажерный зал Медицинский центр Детская игровая площадка Частный двор Открытые пространства Центр города Вид на закат Доступ к пляжу Соседство поблизости; Аль Джаддаф – 2,6 км Город здравоохранения Фаза 2 – 2,9 км Культурная деревня – 3,1 км Деревня Уорсон – 6,3 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284