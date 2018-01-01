Эксклюзивные люксовые апартаменты Seahaven Sky c видом на пристань для яхт, море, острова, колесо обозрения, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Лимитированные просторные квартиры в проекте Seahaven. С 49-го по 59-й этаж.
Основное отличие - панорамный вид на гавань Дубая, небоскрёбы, пристань для яхт, море и skyline Дубая, острова, колесо обозрения.
У жильцов есть доступ в отдельный бассейн-инфинити и лаунж-зонам на крыше.
Комплекс состоит из трёх башен, вдохновлённых роскошными ультрасовременными яхтами. Архитектура проекта отличается плавными линиями и изогнутыми фасадами в форме паруса.
Проект идеально подходит как под инвестицию, так и для собственного проживания.Особенности квартир
Квартиры сдаются с отделкой из качественных материалов: паркетные полы, мраморные столешницы, высокие двери с ореховым фасадом. Квартиры укомплектованы кухонной техникой Mille, современной бытовой техникой, системой «умный дом». Высота потолков — 3 метра.Удобства и оснащение в доме
Подробнее об инфраструктуре: магазины и рестораны, инфинити-бассейн на крыше с видом на город, оздоровительный комплекс с сауной и паровой зоной, зоны для йоги, аэробики и медитаций, прогулочная и беговая зона, многофункциональный зал, кинотеатр, зона для барбекю, игровая зона, детская площадка, Club Lounge, зона для домашних животных.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится недалеко от Dubai Marina.