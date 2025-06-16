Жилой комплекс Design-Led Apartments with Elevated Comfort and Smart Value / Deca Avana Residences

Deca Avana Residences - Вдохновленный бутик, живущий в СВК.

Дизайн-квартиры с повышенным комфортом и умной стоимостью.

Студии, 1 и 2 спальные апартаменты | Передача: Q4 2027.

Основные моменты проекта:

Дека Авана Residences - это новое среднеэтажное жилое здание, разработанное Deca Properties, расположенное в самом сердце Jumeirah Village Circle (JVC) - одного из самых популярных жилых центров Дубая для краткосрочной и долгосрочной аренды.

Разработанная с акцентом на современную эстетику, умные макеты и доступность, Deca Avana идеально подходит для молодых специалистов, начинающих покупателей и инвесторов в аренду. Здание имеет поразительный фасад, премиальные интерьеры и полный набор удобств для жизни в общинном стиле.

Цены и размеры:

Студии ~ 34 м2 от 170 000 €

1 спальня ~ 59 м2 от 255.000 €

2 спальни ~ 100 м2 от 380 000 €

Передача: Q4 2027

План оплаты: 20% вниз • 40% во время строительства • 40% при передаче.

Ожидаемая рентабельность инвестиций: 7%-9% (идеально подходит для Airbnb и долгосрочной аренды).

Ключевые особенности:

Современные кухни со встроенной техникой.

Жилые зоны открытой планировки с большими балконами.

Умный дом (Select Units).

Спальни + гостевые ванные комнаты.

Дополнительные мебельные пакеты.

Строительные удобства:

Плавательный бассейн и солнечная палуба.

Область Gym & Wellness.

Детские игровые зоны.

Лобби-зал и консьерж 24/7.

Рядом розничная торговля, продукты и кафе.

Крытая парковка и зарядка EV.

Расположение: JVC, Дубай