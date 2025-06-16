Жилой комплекс Design-Led Apartments with Elevated Comfort and Smart Value / Deca Avana Residences

Deca Avana Residences - Вдохновленный бутик, живущий в СВК.
Дизайн-квартиры с повышенным комфортом и умной стоимостью.
Студии, 1 и 2 спальные апартаменты | Передача: Q4 2027.
Основные моменты проекта:
Дека Авана Residences - это новое среднеэтажное жилое здание, разработанное Deca Properties, расположенное в самом сердце Jumeirah Village Circle (JVC) - одного из самых популярных жилых центров Дубая для краткосрочной и долгосрочной аренды.
Разработанная с акцентом на современную эстетику, умные макеты и доступность, Deca Avana идеально подходит для молодых специалистов, начинающих покупателей и инвесторов в аренду. Здание имеет поразительный фасад, премиальные интерьеры и полный набор удобств для жизни в общинном стиле.
Цены и размеры:
Студии ~ 34 м2 от 170 000 €
1 спальня ~ 59 м2 от 255.000 €
2 спальни ~ 100 м2 от 380 000 €
Передача: Q4 2027
План оплаты: 20% вниз • 40% во время строительства • 40% при передаче.
Ожидаемая рентабельность инвестиций: 7%-9% (идеально подходит для Airbnb и долгосрочной аренды).
Ключевые особенности:
Современные кухни со встроенной техникой.
Жилые зоны открытой планировки с большими балконами.
Умный дом (Select Units).
Спальни + гостевые ванные комнаты.
Дополнительные мебельные пакеты.
Строительные удобства:
Плавательный бассейн и солнечная палуба.
Область Gym & Wellness.
Детские игровые зоны.
Лобби-зал и консьерж 24/7.
Рядом розничная торговля, продукты и кафе.
Крытая парковка и зарядка EV.
Расположение: JVC, Дубай
5 минут до Circle Mall
10 минут до Dubai Hills Mall & Al Khail Road
15 минут до Marina, JBR и Downtown
В окружении парков, школ, клиник и фитнес-центров