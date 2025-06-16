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Жилой комплекс Design-Led Apartments with Elevated Comfort and Smart Value / Deca Avana Residences

Дубай, ОАЭ
от
$199
BTC
0.0023646
ETH
0.1239371
USDT
196.5405929
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
20
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26795
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Перевод
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Deca Avana Residences - Вдохновленный бутик, живущий в СВК.

Дизайн-квартиры с повышенным комфортом и умной стоимостью.

Студии, 1 и 2 спальные апартаменты | Передача: Q4 2027.

Основные моменты проекта:

Дека Авана Residences - это новое среднеэтажное жилое здание, разработанное Deca Properties, расположенное в самом сердце Jumeirah Village Circle (JVC) - одного из самых популярных жилых центров Дубая для краткосрочной и долгосрочной аренды.

Разработанная с акцентом на современную эстетику, умные макеты и доступность, Deca Avana идеально подходит для молодых специалистов, начинающих покупателей и инвесторов в аренду. Здание имеет поразительный фасад, премиальные интерьеры и полный набор удобств для жизни в общинном стиле.

Цены и размеры:

  • Студии ~ 34 м2 от 170 000 €

  • 1 спальня ~ 59 м2 от 255.000 €

  • 2 спальни ~ 100 м2 от 380 000 €

Передача: Q4 2027
План оплаты: 20% вниз • 40% во время строительства • 40% при передаче.
Ожидаемая рентабельность инвестиций: 7%-9% (идеально подходит для Airbnb и долгосрочной аренды).

Ключевые особенности:

  • Современные кухни со встроенной техникой.

  • Жилые зоны открытой планировки с большими балконами.

  • Умный дом (Select Units).

  • Спальни + гостевые ванные комнаты.

  • Дополнительные мебельные пакеты.

Строительные удобства:

  • Плавательный бассейн и солнечная палуба.

  • Область Gym & Wellness.

  • Детские игровые зоны.

  • Лобби-зал и консьерж 24/7.

  • Рядом розничная торговля, продукты и кафе.

  • Крытая парковка и зарядка EV.

Расположение: JVC, Дубай

  • 5 минут до Circle Mall

  • 10 минут до Dubai Hills Mall & Al Khail Road

  • 15 минут до Marina, JBR и Downtown

  • В окружении парков, школ, клиник и фитнес-центров

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Design-Led Apartments with Elevated Comfort and Smart Value / Deca Avana Residences
Дубай, ОАЭ
от
$199
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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