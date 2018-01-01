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  3. Элитные виллы в резиденции премиум класса Lagoons Venice с пляжем недалеко от автодрома и поло-клуба, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ

Элитные виллы в резиденции премиум класса Lagoons Venice с пляжем недалеко от автодрома и поло-клуба, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€1,51 млн
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17
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О комплексе

Предлагаются просторные элитные виллы в венецианском стиле с живописным видом на лагуны.

Резиденция в итальянском стиле является одной из восьми частей большого жилого комплекса. Здесь вы найдете кафе и ресторан, пляж и лагуну, зеленые зоны и зоны отдыха, кинотеатр под открытым небом, детские площадки, велосипедные дорожки, бассейны, фитнес-центр, спа-зону.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном экологически числом районе, рядом с пляжем, школой, торговыми центрами, полем для гольфа.

  • Международный аэропорт - 28 минут
  • Mall of Emirates - 24 минуты
  • Автодром - 12 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 31 км
  • Море - 23 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Элитные виллы в резиденции премиум класса Lagoons Venice с пляжем недалеко от автодрома и поло-клуба, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,51 млн
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Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer its clients 5 bedroom apartment, located in Palm Jumeirah, known as Como Residence by Nakheel Amenities & facilities; 5 Bedroom 6 Bath Unfurnished BUA; 11,700 Sqft Maid room Office Store area Private Swimming pool Powder room Back & Front kitchen Entertainment lounges Laundry area Outdoor Lounge Terrace Lobby, lift & Waiting area Reception Barbeque area Swimming pool Gym Dining & Retail outlet Kid’s play area Leisure & Park Restaurant & Cafe Basketball & Tennis court Cycling, Running & Jogging area School & Institutes Fitness centre Spa & Sauna room Beach access Concierge services Business Center with meeting rooms Separate drivers quarter Each unit has independent & secure storage compartments Location Nearby; Dubai Marina – 10 mins Mall Of Emirates – 10 mins Sheikh Zayed Road – 10 mins Burj Al Arab – 20 mins Dubai International Airport – 25 mins Al Maktoum International Airport – 40 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284  
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